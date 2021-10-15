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Empresa de energia do Noroeste do ES recebe prêmio nacional

Luz  e Força Santa Maria conquista o primeiro lugar na categoria "Gestão Operacional" por seu desempenho na área de distribuição
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

15 out 2021 às 18:57

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 18:57

Empresa Luz e Força Santa Maria atua em 11 municípios do Noroeste capixaba.
Empresa Luz e Força Santa Maria atua em 11 municípios do Noroeste capixaba. Crédito: LFSM/Divulgação
Com atuação em 11 municípios do Noroeste do Espírito Santo, a Luz e Força Santa Maria é mais uma vez destaque no seu segmento. O desempenho na área de distribuição de energia e as boas práticas ao longo do último ano garantiram à empresa o primeiro lugar no prêmio Abradee 2021.
A premiação deste ano, realizada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, reconhece a dedicação e o trabalho feito pela Santa Maria, que venceu na categoria “Gestão Operacional”, disputada por empresas com até 500 mil consumidores.
"O reconhecimento da gestão operacional da Santa Maria coroa anos de trabalho e investimento na busca constante em oferecer o melhor serviço de distribuição de energia elétrica", pontuou Henrique Coutinho, assessor da diretoria da empresa. 
Mas esse não é o único reconhecimento concedido à concessionária. O empenho permanente na qualidade dos serviços prestados levou a Santa Maria a conquistar, no ano passado, o 3° lugar no Prêmio Abraconee 2020, que avalia o nível de transparência contábil das empresas, e também foi eleita, pelo terceiro ano consecutivo, a melhor ouvidoria do Brasil pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

HISTÓRIA

Há 75 anos fornecendo energia elétrica para a região, a história da empresa teve início em 1959, sob a presidência de seu fundador, Henrique Nunes Coutinho. O acesso à eletricidade impulsionou o desenvolvimento local e, logo, os distritos tornaram-se municípios.
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O diretor-presidente Arthur Arpini Coutinho destacou o pioneirismo da empresa na distribuição de energia no país  Crédito: Arquivo Pessoal
“Fomos uma das primeiras empresas do Brasil a universalizar a distribuição de energia. Hoje, todos os habitantes da nossa região têm energia elétrica, benefício conquistado em sua totalidade há mais de 16 anos. São anos de muito trabalho e dedicação”, destacou o diretor-presidente da Santa Maria, Arthur Arpini Coutinho, filho do fundador e atuando na concessionária há 65 anos.
A Santa Maria fornece energia elétrica aos municípios de Alto Rio Novo, Pancas, Águia Branca, São Gabriel da Palha, Vila Valério (no distrito-sede), São Domingos do Norte, Governador Lindenberg, Colatina, Marilândia, São Roque do Canaã e Santa Teresa - distritos de Santo Antônio do Canaã, São João de Petrópolis e 25 de Julho. Atualmente, atende a mais de 116 mil unidades consumidoras e conta com mais de 300 colaboradores.

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