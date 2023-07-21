Empresa de bebidas capixaba celebra 90 anos com novos energéticos sem açúcar

O Grupo Coroa celebra uma nova fase no mercado com o lançamento de novos sabores do seu produto mais recente, o energético Bad Wolf. Crédito: Coroa/Divulgação

Capixaba de verdade sabe reconhecer o que tem de bom no Espírito Santo. Dos pontos turísticos aos deliciosos pratos gastronômicos, o Estado é rico em cultura e é isso que o Grupo Coroa buscou valorizar durante os 90 anos de tradição. Hoje, a marca, que tem como carro-chefe o já conhecido Guaraná Coroa, celebra uma nova fase no mercado com o lançamento de novos sabores do seu produto mais recente, o energético Bad Wolf.

Tudo isso faz parte de uma campanha de aniversário da marca que também vai incluir ações especiais e embalagens comemorativas a fim de homenagear o cenário capixaba. Em especial, porque, segundo um dos sócios do Grupo, Roberto Simon Kautsky, a tradição da empresa se relaciona diretamente com a história do Espírito Santo.

“Sempre focamos na cultura capixaba e acho que esse foi o segredo, porque são poucas empresas que chegam à idade que estamos comemorando hoje. Entendemos que para se destacar no mercado é preciso não só entregar produtos de qualidade, mas manter esta qualidade ao longo dos anos. Posso dizer com tranquilidade que conseguimos. E por isso, hoje, estamos ampliando o nosso parque fabril para aumentar a nossa capacidade de produção”, conta.

Novos sabores do energético Bad Wolf estão sendo lançados nas versões: tropical, melancia e maçã verde. Todos sem açúcares. Crédito: Coroa/Divulgação

Principalmente porque novos sabores do energético Bad Wolf estão sendo lançados no mercado nas versões: tropical, melancia e maçã verde. Todos sem açúcares.

“O Bad Wolf é o energético 100% capixaba do Grupo Coroa e produzido com o nosso mais alto padrão de excelência. Dedicamos muito tempo nesta fórmula para desenvolvermos sabores e aromas presentes, com personalidade. Energia de verdade e gás na medida certa. Acreditamos que o Bad Wolf entrega tudo o que só uma marca com 90 anos de tradição em qualidade pode garantir”, afirma Kautsky.

Segundo um dos sócios do Grupo Coroa, Roberto Simon Kautsky, a tradição da empresa se relaciona diretamente com a história do Espírito Santo. Crédito: Grupo Coroa/Divulgação

Também estão sendo lançadas latinhas comemorativas colecionáveis com ícones capixabas representados em cada uma delas, sendo: o Convento da Penha, a Torta e a Moqueca Capixaba, o Frade e a Freira, o Tombo da Polenta, o Monumento Natural Pedra Azul, a Igreja de Reis Magos, o Grande Buda de Ibiraçu e a Basílica de Santo Antônio.

Latinhas comemorativas

Expansão para fora do ES

Mas se engana quem pensa que o sucesso da marca se limita aos territórios espírito-santenses. Ao longo dos anos, o Grupo se expandiu e hoje conta com uma fábrica em Itabuna, na Bahia, e centros de distribuição em Cachoeiro de Itapemirim e Ibiraçu, no Espírito Santo, e em Governador Valadares, Minas Gerais.

“Entendemos que construímos uma história junto ao público capixaba. Famílias que consomem nossos produtos passando de geração em geração, colaboradores que, até hoje, carregam uma memória afetiva agradável sobre trabalhar na Coroa, adultos que ficaram apaixonados pelo famoso Glupi Glupi nos anos 1990. Então, só temos a agradecer por todo apoio até aqui”, finaliza.

Grupo Coroa

Segundo um dos sócios do Grupo, Roberto Simon Kautsky, a tradição da empresa se relaciona diretamente com a história do Espírito Santo Crédito: Coroa/Divulgação