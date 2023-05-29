De tatuagem a declaração de amor: conheça histórias curiosas dos apaixonados por chocolate

Apaixonados por chocolates tatuam na pele os bombons preferidos Crédito: Garoto/Divulgação

Cleverson Huster era uma das poucas pessoas que não gostava de chocolate. Mas foi só conhecer Talita Herculano, sua atual esposa, que tudo mudou. Afinal, toda vez que ele ia encontrá-la, levava junto um Serenata de Amor, o bombom favorito da amada, para, segundo ele, “dar ênfase ao sentimento que nutria por ela”. Hoje, ele afirma que se rendeu aos encantos da Garoto e a combinação do chocolate com amendoim do bombom Crocante é a sua favorita.

Assim como ele, quem também tem uma trajetória de afeto com a marca é Lucas Soares, que chegou a tatuar o chocolate Caribe no corpo. Essa história, entretanto, começou cedo, quando ainda pequeno sua avó tinha o costume de comprar a tradicional caixa amarela da Garoto para qualquer pessoa que fosse visitá-la em casa. O drama de Lucas era que por ser o mais novo sempre ficava por último na escolha dos chocolates. “A minha infância inteira foi lutar pelo Caribe da caixa.”

Lucas Soares: “A minha infância inteira foi lutar pelo Caribe da caixa” Crédito: Garoto/Divulgação

Seja unindo casais, seja nas reuniões de família, os chocolates Garoto fazem parte da história de milhares de consumidores brasileiros que tornaram a caixa de bombons da marca a mais vendida do país, segundo um levantamento da Nielsen Retail Index.

Esse resultado é fruto de uma relação de proximidade construída com o consumidor há quase 94 anos, explica o Gerente de Marketing da Nestlé Brasil, Marcos Freitas. De acordo com ele, a empresa busca oferecer experiências com o objetivo de não apenas torná-la referência no Estado, mas também se conectar com o seu público por meio de produtos carregados de história.

“Vamos além da produção de chocolates. Estamos interessados na criação de sabores e texturas que envolvem os consumidores em experiências sensoriais inesquecíveis, a fim de reforçar o sentimento de nostalgia, conectando momentos felizes do passado e do presente”, reforça.

É por isso que o tema da campanha mais recente da empresa é “Todo mundo é garoto propaganda da Garoto”, em que os consumidores amantes dos chocolates da marca se tornaram protagonistas contando histórias de afetividade com os produtos.

Aliás, são mais de 80 produtos no portfólio, incluindo, além da clássica caixa amarela, tabletes, chocolates em pó solúvel, coberturas, entre outros itens.

Investimentos para 2023

Marcos Freitas: “Vamos além da produção de chocolates. Estamos interessados na criação de sabores e texturas que envolvem os consumidores em experiências sensoriais inesquecíveis" Crédito: Garoto/Divulgação

“Nos dois últimos anos, a fábrica da Garoto, em Vila Velha, recebeu cerca de R$ 242 milhões em investimentos para a modernização e ampliação da unidade, assim como para o lançamento de novos itens do portfólio. Para 2023, estamos investindo R$ 160 milhões nas nossas operações seguindo o conceito de indústria 4.0, que garante maior eficiência e inteligência operacional”, destaca Marcos Freitas.

Ainda de acordo com ele, valorizando sua história e acenando positivamente para o futuro, a Garoto é uma marca que reconhece o compromisso com o consumidor, assim como na geração de empregos no Espírito Santo, na sustentabilidade, por meio de embalagens sustentáveis, e no investimento no desenvolvimento local.

“Com certeza, o papel que exercemos na sociedade e a forma como oferecemos experiências para os consumidores é o que torna a marca memorável e referência no Estado e em todo o país”, finaliza o gerente de Marketing da Nestlé Brasil.

Chocolates Garoto