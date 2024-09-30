De estudante a empresário: os projetos que estão desenhando o futuro da educação básica

A Escola São Domingos (ESD), por exemplo, desenvolveu três propostas voltadas aos alunos do ensino fundamental e do ensino médio com o objetivo de introduzir os principais saberes para a formação de lideranças globais. Crédito: Camilla Baptistin

Um dos grandes desafios que muitos países têm enfrentado no desenvolvimento econômico é o preparo em alto nível de jovens para atender às demandas mais urgentes do mercado. Segundo uma pesquisa realizada pelo ManpowerGroup, um deles é o Brasil. O levantamento revelou que a falta de mão de obra qualificada no país atingiu a marca de 81% em 2022, número acima da média mundial (75%).

Entretanto, para alguns especialistas não basta apenas uma formação que habilite o indivíduo a executar bem determinada atividade. Mais do que isso, é preciso construir competências múltiplas, que envolvam habilidades técnicas, sociais, de comunicação, estratégicas e com sólido repertório cultural.

Isso tem desafiado as instituições de ensino, desde a educação básica, para que o desenvolvimento das chamadas soft e hard skills seja estimulado e trabalhado precocemente, para uma formação completa dos estudantes.

A Escola São Domingos (ESD), por exemplo, desenvolveu três propostas voltadas aos alunos do ensino fundamental e do ensino médio com o objetivo de introduzir os principais saberes para a formação de lideranças globais.

A Escola São Domingos desenvolve nos alunos as competências buscadas na ocupação de postos de liderança Crédito: Camilla Baptistin

#BeTheChange

Para quem gosta do mundo dos negócios, o #BeTheChange é um programa voltado à gestão e ao empreendedorismo, abordando temas relevantes do mundo do trabalho e do mercado. Os estudantes têm contato com áreas como estratégia empresarial, economia básica, introdução às finanças, marketing e temas emergentes da economia mundial.

“Começamos o projeto em 2017, trabalhando com turmas muito dedicadas da 1ª e 2ª séries do ensino médio. É uma experiência marcante de se vivenciar, por meio de uma abordagem prática e envolvente, com uma dinâmica comparada a uma espécie de ‘nano MBA’”, descreve Henrique Romano, diretor-executivo da ESD Educação e coordenador do curso.

Para quem gosta do mundo dos negócios, o #BeTheChange é um programa voltado à gestão e ao empreendedorismo Crédito: Camilla Baptistin

O especialista explica que a proposta é desenvolver a capacidade de pensamento crítico para os interessados em uma carreira na área de negócios.

“Trazemos uma perspectiva sobre a importância dessas áreas, o que impacta tanto a atuação profissional quanto a pessoal desses estudantes”, complementa.

Clube de Investimentos

Não tem jeito. O setor financeiro “dá as cartas” nas dinâmicas da macroeconomia do país. De olho nisso, o projeto propõe uma verdadeira imersão nesse mercado e no de investimentos, a fim de possibilitar ao estudante o acesso a base de conhecimento já na escola. O curso é realizado em parceria com a Valor Investimentos, empresa autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), credenciada pela XP Investimentos.

Um dos projetos da Escola São Domingos (ESD) propõe uma imersão no setor financeiro. Crédito: Camilla Baptistin

Thiago Carneiro, diretor Financeiro, Administrativo e de Marketing da ESD Educação e coordenador do clube, afirma que ele fornece uma base inicial para os alunos que pretendem seguir carreiras na área de finanças, mas também para aqueles que irão seguir outras profissões. “Qualquer profissional que queira atingir uma posição de liderança como executivo ou empreendedor deve possuir um conhecimento avançado em finanças”, acrescenta.

InfluenciAí!

Já o InfluenciAí! aborda as questões emergentes da comunicação com a parceria de profissionais e empresas do segmento, como a Agência Ebrand, a Turbo Partners, o Estúdio Bravo e o Terc, focando a produção de conteúdo digital, estratégias de alcance e engajamento, a fim de promover uma comunicação responsável e criativa.

O InfluenciAí! aborda as questões emergentes da comunicação com a parceria de profissionais e empresas do segmento Crédito: Escola São Domingos/Divulgação

As atividades desenvolvidas pelos estudantes incluem cobertura de eventos, produção audiovisual, podcasts e redes sociais. O programa é optativo para os alunos do 9º ano do ensino fundamental até a 2ª série do ensino médio.

Nádia da Costa, supervisora pedagógica e coordenadora do grupo, analisa que o InfluenciAÍ tem como missão impactar pessoas por meio de uma comunicação eficiente. Para ela, o programa estabelece uma conexão entre o modo de comunicação atual, que converge com a realidade de nossos adolescentes, e os conhecimentos adquiridos pelos alunos por meio das relações com o mundo, bem como ao longo da vida acadêmica.

Escola São Domingos

Os três projetos foram desenvolvidos pela ESD porque a escola acredita que a formação das lideranças do futuro passa necessariamente por uma educação que, para muito além de conteúdos e currículos rígidos, seja capaz de se adaptar às mudanças e transformações de um mundo com aspirações dinâmicas.

Por isso, é necessário estimular cada vez mais mentes criativas e competências de excelência para ocupação das melhores oportunidades que o mercado oferece.