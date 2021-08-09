Conheça o calzone: prato rápido e prático de origem italiana

Prático, rápido e bem recheado, o calzone é uma massa é dobrada ao meio, com várias opções de sabores e o melhor de tudo: é assada ao forno. Crédito: Zenilda Brasil

Na correria do dia a dia, às vezes a gente esquece de fazer uma pausa para comer, o que é um perigo para a saúde. Por isso, se você procura um lanche prático, rápido e bem recheado, o calzone pode ser a sua solução. Sensação do momento país a fora e tipicamente italiano, o prato até se parece com uma pizza, mas tem suas diferenças. A massa é dobrada ao meio, com várias opções de sabores e o melhor de tudo: é assada ao forno. Ou seja, nada de óleo ou fritura.

Para quem ficou interessado e está com vontade de experimentar, não precisa nem viajar para a Itália ou sair do Estado. Isso porque a Calzoon, especializada em calzones, tem uma unidade em terras capixabas. A ideia de trazer uma franquia para o Espírito Santo veio do casal Bárbara e Daniel Modenesi, que desde dezembro do ano passado administram uma loja em Jardim Camburi, em Vitória.

Com opções para todos os gostos, inclusive para quem não come carne, a Calzoon de Jardim Camburi tem sucos naturais, açaí e o Royal Twist, uma sobremesa gelada com frutas, leite condensado, leite em pó e gelo.

“O capixaba já tem um grande apelo por pizzas e lanches, mas esse é um produto novo e que acreditamos muito. O calzone é sempre bem recheado, com massas finas e mais saudável por ser assado. Além das sobremesas e da possibilidade do cliente poder montar o próprio suco”, destaca Bárbara Modenesi.

A Calzoon de Jardim Camburi tem sucos naturais, açaí e o Royal Twist, uma sobremesa gelada com frutas, leite condensado, leite em pó e gelo. Crédito: Zenilda Brasil/Divulgação

Na dupla do dia, por apenas R$12,90, além de levar um calzone, o segundo lanche, chamado de calzonito, sai de graça, com opções doces ou salgadas. Entre os seis tipos de combos, os clientes ainda podem combinar o prato italiano com sobremesas e sucos. Mas se a fome apertar, a unidade de Jardim Camburi ainda oferece trios e porções com até 12 lanches.

No total, o cardápio inclui 13 sabores diferentes com carnes, frutos do mar e duas opções vegetarianas. Para quem está fazendo aniversário, o lanche sai de graça se estiver acompanhado de outros três convidados. Mas se está difícil encaixar um tempinho na rotina para visitar a loja, é possível fazer o pedido via iFood com entrega em domicílio.

PAIXÃO PELA GASTRONOMIA

Se a fome apertar, a unidade de Jardim Camburi oferece trios e porções com até 12 lanches. Crédito: Zenilda Brasil/Divulgação

Bárbara revela que o desejo de investir no ramo alimentício vem do histórico familiar do marido. Segundo ela, Daniel cresceu no meio da gastronomia por conta do restaurante de um tio e ele sempre gostou de trabalhar com comida. Procurando diversificar a renda, o casal encontrou a Calzoon, um produto novo que já conquistou o Sul e o Nordeste do país.

Mas a ligação familiar não para por aí. Bárbara ainda relata que descobriu que estava grávida no meio do processo de aquisição da franquia e, por isso, de lá para cá o trabalho dobrou, principalmente com a pandemia. “No início com o lockdown e sem as vacinas era tudo muito incerto. Até hoje as coisas são bem corridas, mas a gente acaba dando um jeito”, comenta.

A Calzoon tem unidades em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Ceará e Paraíba. Rápido e barato, o calzone pode ser uma opção de refeição tanto para dias mais atarefados, como em passeios com os familiares e amigos.

Se estiver difícil encaixar um tempinho na rotina para visitar a loja, é possível fazer o pedido via iFood com entrega em domicílio. Crédito: Zenilda Brasil/Divulgação

CALZOON JARDIM CAMBURI