Conheça as principais áreas de atuação de um sindicato

Fundado em 1931, o Sindicato dos Empregados do Comércio do Estado do Espírito Santo (Sindicomerciários ES) atua na defesa dos direitos da categoria comerciária no Estado Crédito: Sindicomerciários ES/Divulgação

Os sindicatos são responsáveis por assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores, denunciando abusos e servindo como um instrumento de luta coletiva. Além disso, também podem disponibilizar benefícios para os sindicalizados, oferecendo descontos em diversos produtos e serviços.

Fundado em 1931, o Sindicato dos Empregados do Comércio do Estado do Espírito Santo (Sindicomerciários ES) atua na defesa dos direitos da categoria comerciária no Estado. Entre as principais conquistas da entidade para a categoria, estão o seguro de vida e o plano de saúde ambulatorial e odontológico, todos gratuitos.

Segundo o presidente do Sindicomerciários, Rodrigo Rocha, conquistas como essas, que fazem parte da Convenção Coletiva, são resultados das negociações mediadas pela entidade.

“Essa convenção coletiva é possível graças às filiações e aos sindicalizados que fazem contribuições. E o sindicato, com muita garra, luta, determinação, planejamento e assessoria, consegue fazer as reivindicações, inovar e trazer benefícios para o trabalhador”, destaca.

Rodrigo conta que um dos pilares da atuação do Sindicomerciários é a negociação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), que ocorre a cada dois anos, próxima à data-base de 1º de novembro, com a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio).

A CCT negociada pelo Sindicomerciários ES inclui a discussão de temas como reajuste salarial, pagamento por comissões, quebra de caixa, estabilidade para gestantes, auxílio-creche e trabalho em feriados.

Além disso, o sindicato garante direitos como ausências abonadas para consultas médicas, remanejamento de gestantes de ambientes insalubres, adicional de insalubridade para auxiliares de serviços gerais e controle de vendas para comissionados.

Rodrigo destaca que entre as conquistas do Sindicato estão o seguro de vida e o plano de saúde ambulatorial e odontológico, todos gratuitos Crédito: Sindicomerciários ES/Divulgação

O presidente também ressalta que o trabalho do sindicato não se limita às negociações por direitos: “Também é importante monitorar e saber se esse direito está sendo respeitado e se as empresas estão cumprindo o acordo. Nesse sentido, é feita uma intensa fiscalização por parte da diretoria do sindicato na maioria dos municípios do Espírito Santo.”

Além da negociação por direitos e conquistas, conheça outras três formas como o Sindicomerciários atua:

1. Comunicação direta e eficaz

Além das negociações e do monitoramento realizados pelo sindicato, Rodrigo destaca que a comunicação com os membros é de extrema importância para manter os trabalhadores informados sobre os direitos e conquistas da classe. Por isso, o Sindicomerciários ES busca manter uma comunicação direta e transparente, utilizando suas redes sociais, site oficial e jornal informativo para divulgar ações, conquistas e eventos de interesse da categoria.

A entidade oferece um canal de atendimento via aplicativo, com o objetivo de proporcionar uma forma ágil e acessível de contato entre o trabalhador e a entidade.

“No nosso último planejamento, a gente definiu que deveria ampliar a nossa comunicação para os trabalhadores, aproveitando que a maioria usa as redes sociais. E o resultado foi muito bom, com o Sindicomerciários tendo o maior número de seguidores no Instagram, entre os sindicatos do Estado. Também estamos muito bem ranqueados a nível nacional, ficando entre o quinto e o sexto lugar”, conta Rodrigo.

Para Rodrigo, um resultado dos esforços do sindicato – tanto na conquista de direitos como em expandir a comunicação com os trabalhadores – foi o reconhecimento no Recall de Marcas, evento de A Gazeta que premia as marcas mais lembradas pelo público capixaba. Em 2024, o Sindicomerciários ES ficou em primeiro lugar na categoria “Sindicato”.

O presidente comenta que essa conquista também gera frutos para os trabalhadores do comércio no Estado, que se beneficiam de um sindicato fortalecido e atuante, que visa expandir ainda mais essa atuação.

“A categoria precisa estar unida para que a gente possa avançar e a gente já avançou em muitos municípios do Espírito Santo. E a gente também quer avançar mais aqui na Grande Vitória, para poder levar mais desse benefícios para os nossos trabalhadores e trabalhadoras capixabas”, pontua.

2. Ações sociais e campanhas

Mais do que atuar na esfera trabalhista, o Sindicomerciários ES promove campanhas sociais voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida da categoria. São realizados eventos de conscientização sobre saúde da mulher, direitos previdenciários, violência de gênero e cidadania.

Rodrigo Rocha destaca que essas ações incluem também campanhas de doação de sangue, arrecadação de alimentos e doações de roupas, sempre com foco na solidariedade e no fortalecimento da comunidade comerciária.

A entidade também realiza, anualmente, uma campanha de sindicalização que inclui o sorteio de diversos prêmios, incentivando a adesão de trabalhadores de todo o estado. Além dos prêmios, os sindicalizados têm acesso a uma série de benefícios, como assistência jurídica gratuita e convênios que oferecem diárias com preços diferenciados no hotel administrado pelo sindicato.

3. Formação profissional

O Sindicomerciários ES também investe em iniciativas voltadas à qualificação profissional dos trabalhadores da categoria. Segundo Rodrigo, isso inclui a oferta de cursos, palestras e oficinas em parceria com instituições de ensino e centros de formação.

“Assim, o sindicato busca aumentar a competitividade dos comerciários no mercado de trabalho, preparando-os para as demandas e os desafios do setor comercial, especialmente em tempos de inovação tecnológica e mudanças no perfil de consumo”, finaliza.

Sindicomerciários ES