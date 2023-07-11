Concessionária de motos no ES acelera planos e turbina lojas para elevar potência

Loja da Moto Vena em Vila Velha: presença próxima ao consumidor Crédito: Divulgação

Com mais de 35 anos de história em solo capixaba, a Moto Vena construiu uma trajetória de sucesso e evolução que vem ganhando novos capítulos.

A renovação das unidades comerciais é uma das iniciativas que estão sendo implementadas pelo negócio para aprimorar a experiência do cliente e elevar ainda mais a qualidade no atendimento da empresa, concessionária de motos da marca Honda no Espírito Santo.

“Estamos em fase de renovação de nossas unidades. A do Aribiri, em Vila Velha, já está remodelada dentro do novo padrão da Honda, e a próxima etapa será começar o processo em Vitória, que resultará em duas lojas: uma de alta e outra de baixa cilindrada”, informa o diretor Gabriel Rizk.

O propósito é acolher de forma ainda mais eficaz e direcionar melhor os atendimentos para cada nicho, concentrando em cada loja um foco específico.

Gabriel Rizk, diretor da Moto Vena, detalha os planos da empresa Crédito: Divulgação

Além disso, a Moto Vena vem estudando expandir seus horizontes com outras operações, como os produtos de força Honda – uma série de equipamentos, como geradores de energia e quadriciclos –, e ampliar sua equipe on-line, que também concentrará a mira em atendimento mais especializado em serviços e peças.

Os números do setor apontam que o momento é mesmo de avançar e justificam os investimentos e transformações. “A comercialização de motocicletas entre o período de março de 2022 e março de 2023, segundo a Fenabrave – associação que representa concessionárias –, registrou um aumento de 32,6%”, analisa Risk.

Ele avalia que o salto é fruto de mudanças nos contextos social e econômico, como expansão dos serviços de delivery e a busca por veículos mais baratos, mas extremamente funcionais e valorizados para o dia a dia.

Sempre lembrada

O protagonismo da Moto Vena em seu segmento é medido pela aceitação do público. O resultado pode ser sentido no Recall de Marcas A Gazeta, em que, por mais um ano, a concessionária conquistou a lembrança de marca na categoria “Loja de Motocicletas”.

A relação de proximidade com o público-alvo, atribui Risk, rendeu o primeiro lugar no segmento “Loja de Motocicletas” para a Honda, além da menção à própria Moto Vena.

“Só temos a agradecer aos nossos clientes que sempre estiveram conosco, apoiando-nos em todas as nossas decisões, e, especialmente, aos nossos funcionários, que fazem da Moto Vena esta empresa brilhante e cheia de vida”, comemora.

De acordo com o diretor, esse resultado coroa todas as ações e esforços desenvolvidos nas unidades ao longo dos anos.

"Contamos com uma equipe comprometida e apaixonada pelo o que faz. Isso faz toda a diferença, pois se reflete em toda a cadeia de nosso negócio, tornando-o seguro e perene." Gabriel Rizk - Gabriel Rizk

História

A Moto Vena faz parte do Grupo Contauto, fundado pelo empreendedor Apolo Jorge Rizk em 1971, em Vila Velha. Iniciando as atividades no setor automotivo pela concessionária Ford, com vendas de carros e caminhões, possuindo lojas em Vila Velha, Vitória, Serra e Guarapari.

Com o passar do tempo e com resultados positivos de um trabalho sério e competente, o Grupo Contauto obteve no ano de 1988 a concessão da marca Honda, dando o pontapé inicial da comercialização de motocicletas com a Moto Vena.

Venda de motos apresentou crescimento, incentivando investimentos Crédito: Divulgação

Hoje, a Moto Vena é uma das maiores distribuidoras de motos Honda do Espírito Santo, e conta com unidades localizadas em toda a Grande Vitória, além de Domingos Martins e Marechal Floriano, e também possui o conceito Honda Dream, especializada na revenda de motos de alta cilindrada.