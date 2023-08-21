Como é possível usar a energia solar na produção agrícola

A VP Solar tem 70% das vendas, no momento, destinadas para áreas rurais. Crédito: VP Solar/Divulgação

Se antes a energia solar fotovoltaica era uma realidade distante, hoje ela representa a segunda maior porcentagem na matriz elétrica brasileira (14,8%), de acordo com dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). O motivo, além de ser mais sustentável, é a economia ofertada. Em especial, quando o uso de energia é muito grande ou por algum motivo é escasso, como é o caso das áreas rurais.

O proprietário da VP Solar, Vinícius Allazio, explica que, atualmente, o agronegócio tem um custo de energia muito alto devido aos processos empregados. Da irrigação ao cultivo, as demandas exigem custos elétricos elevados em um mercado que, para Allazio, precisa estar com um financiamento enxuto.

“Com baixos juros de financiamento, estamos vivendo um momento em que a instalação de placas fotovoltaicas se paga em até 24 meses, mais ou menos. Mas o lucro e o diferencial financeiro pode ser sentido desde o primeiro mês, já que você está investindo em algo que é seu”, destaca.

O proprietário da VP Solar, Vinícius Allazio, explica que, atualmente, o agronegócio tem um custo de energia muito alto devido aos processos empregados Crédito: VP Solar/Divulgação

Ainda de acordo com o empresário e especialista, a VP Solar tem 70% das vendas, no momento, destinadas para esse mercado. Justamente porque muitos proprietários rurais têm buscado investir nas placas fotovoltaicas a fim de produzir a própria energia e economizar no final do mês.

Esse processo, aliás, pode acontecer de duas maneiras: a on grid e a off grid. Na primeira, a energia excedente, ou seja, aquela produzida e que não é utilizada em seus processos, pode retornar à concessionária e ter o valor abatido. Já na segunda, a autonomia é maior e as produções excedentes são armazenadas para utilizar à noite ou em dias sem sol.

Ambos os modelos podem ser aproveitados no agronegócio, porque o modelo de energia solar fotovoltaica representa uma série de benefícios para esse mercado, devido às suas funcionalidades, afirma Vinícius Allazio. Abaixo, listamos quatro maneiras de utilizar essa fonte de energia na produção agrícola.

01 Irrigação Na irrigação, por exemplo, ocorre um uso muito elevado de energia nas áreas rurais e a instalação de placas fotovoltaicas pode ajudar a reduzir os custos e garantir a sustentabilidade. Afinal, desde 2012, de acordo com a Absolar, mais de 40,6 milhões de toneladas de CO2 já foram evitadas. 02 Cultivo No processo de cultivo, alguns produtos exigem processos de secagem em câmaras, por exemplo. Por meio das placas fotovoltaicas podemos agilizar processos e aumentar a eficiência. 03 Refrigeração Carnes e produtos de cultivo precisam ser armazenados em refrigeradores para impedir o vencimento ou a contaminação. Isso exige um alto consumo de energia que pode ser reduzido por meio da energia solar. 04 Ferramentas e equipamentos Com fazendas e áreas rurais cada vez mais modernas e tecnológicas, alguns equipamentos de monitoramento podem ser utilizados para aumentar o controle da produção. Isso, é claro, também exige um consumo de energia elevado. Por meio da energia fotovoltaica, em especial a off grid, que permite uma autonomia maior e funcionamento durante a noite, tudo pode funcionar de forma sustentável.

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Desde 2012, de acordo com a Absolar, mais de 40,6 milhões de toneladas de CO2 já foram evitadas. Crédito: VP Solar/Divulgação

A VP Solar é uma empresa que oferece soluções personalizadas em energia fotovoltaica para garantir a eficiência e durabilidade dos projetos ofertados aos clientes. São mais de 2,5 milhões de watts gerados por mês com os sistemas instalados, mais de 1 mil clientes atendidos pelo Brasil e R$ 500 mil economizados pelos clientes nas contas de luz, em média.