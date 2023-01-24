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Claro conquista mais de 10 prêmios por qualidade de internet, TV e telefonia

A empresa, líder em telecomunicações na América Latina, foi a mais bem avaliada no Prêmio Marcas de Valor, da Rede Gazeta, uma das várias vitórias em 2022. Serviços mantêm DNA inovador
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

24 jan 2023 às 18:33

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 18:33

Claro
Loja da Claro: empresa tem a internet mais rápida do Brasil Crédito: Claro/Divulgação
Reconhecida pelo público capixaba como a empresa de internet e telefonia mais bem avaliada no Prêmio Marcas de Valor, da Rede Gazeta, a Claro, líder em telecomunicações na América Latina e uma das maiores operadoras de multisserviços do Brasil, acumulou mais de 10 premiações no último ano.
O reconhecimento aos seus serviços e produtos em internet, TV e telefonia foi identificado tanto em estudos e pesquisas técnicas como no levantamento da opinião pública.
"Com estratégia centrada na experiência do cliente e na oferta de serviços inovadores e convergentes, os resultados obtidos em diversas premiações ao longo do ano refletem os significativos investimentos que temos feito em infraestrutura de rede de última geração, além de produtos e serviços de alto valor percebido pelos consumidores de todos os segmentos."
Gabriela Derenne - Diretora regional da Claro no Espírito Santo
Entre os prêmios, a empresa foi reconhecida como a internet móvel mais rápida do Brasil, confirmada pelo Speedtest®. Com presença em mais de 4.200 municípios do país, a Claro segue inovando e diversificando seus serviços.
"O nosso objetivo é seguir sempre evoluindo, reforçando o reconhecimento como uma marca plural, convergente, com multiprodutos e para públicos diversos. Movidos pela essência de inquietude e inovação, seguiremos consistentes, investindo em ações e projetos para conectar as pessoas entre si e a uma vida mais divertida e produtiva”, completa Derenne.
A Claro foi a primeira empresa de telecomunicações a implantar todas as gerações de internet móvel no Brasil, inclusive o 4.5G, e já está presente em todas as capitais e no Distrito Federal com a tecnologia 5G. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a operadora também é líder em base de clientes de TV por assinatura e na ultravelocidade de banda larga no Brasil.

Algumas conquistas da Claro em 2022

Empresa de telefonia e internet mais bem avaliada pelo público capixaba. Levantamento da Rede Gazeta, na 13ª edição do Prêmio Marcas de Valor (prêmios nas duas categorias).
● Internet móvel mais rápida do Brasil. Confirmada pelo Speedtest®, que mede a velocidade entre um dispositivo e um servidor de testes, usando a conexão de internet do seu dispositivo.
● Melhor experiência do Brasil para assistir a vídeos na internet móvel do país. Confirmada pelo Speedtest®.
● Operadora com os clientes de telefonia móvel mais satisfeitos do Brasil, Resultado da Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida da Anatel.
● Melhor operadora em telefonia móvel. Em avaliação do Estadão Melhores Serviços e também por votação popular na quinta edição do Prêmio Canaltech.
● Vencedora do Prêmio Anatel de Acessibilidade em Telecomunicações. Iniciativa analisa e reconhece as empresas do setor que contam com os ambientes físicos e virtuais de atendimento mais amigáveis às pessoas com deficiência e que investem em ações para incentivar, divulgar e assegurar os direitos de acessibilidade da população.
● Claro 5G+ é mais lembrado pelos consumidores. Avaliação do prêmio Folha Top of Mind 2022, na categoria "Top Conexão 5G".
● Líder em volume de conteúdos. Mapeamento da consultoria Business Bureau reconhece a Claro tv+, que reúne diferentes formas de assistir aos melhores conteúdos em uma só plataforma.
● Operadora de celular favorita dos cariocas. A 13ª edição da pesquisa "Marcas dos Cariocas", realizada pelo jornal O Globo, reconheceu a Claro como campeã na categoria "Operadoras de Celular".
Claro
Claro: marca coleciona vários prêmios, que traduzem reconhecimento do mercado a seus serviços Crédito: Claro/Divulgação

Em busca de grandes experiências

“Além do foco em inovação e tecnologia, continuaremos presentes em momentos importantes para o mercado e clientes, como eventos esportivos e culturais. Entendemos que as pessoas precisam estar no centro não apenas da comunicação, mas de todos os nossos movimentos.” A afirmação de Gabriela Derenne dá o tom do que a Claro busca alcançar perante o seu público.
A empresa apostou no aprimoramento de suas tecnologias, como o Claro 5G+ (maior velocidade de dados) e a Claro tv+ (TV e streaming em uma única plataforma), e colheu muitos frutos durante a Copa do Mundo da FIFA TM, no Catar, como a operadora de telecomunicações oficial na América do Sul para o evento.
A Claro registrou aumento de 121% de tempo assistido no app Claro tv+. O aplicativo Claro tv+, por exemplo, obteve em média um aumento de 62% de minutos conectados dos usuários da plataforma, em comparação com os meses anteriores ao torneio.
“Neste ano de 2023, vamos continuar trabalhando nesse objetivo, unindo serviço de qualidade com o desejo de gerar impacto positivo na sociedade, ainda mais iluminada pelo sol da Claro”, completa Gabriela Derenne.

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