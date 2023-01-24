Claro conquista mais de 10 prêmios por qualidade de internet, TV e telefonia

Loja da Claro: empresa tem a internet mais rápida do Brasil Crédito: Claro/Divulgação

Reconhecida pelo público capixaba como a empresa de internet e telefonia mais bem avaliada no Prêmio Marcas de Valor, da Rede Gazeta, a Claro, líder em telecomunicações na América Latina e uma das maiores operadoras de multisserviços do Brasil, acumulou mais de 10 premiações no último ano.

O reconhecimento aos seus serviços e produtos em internet, TV e telefonia foi identificado tanto em estudos e pesquisas técnicas como no levantamento da opinião pública.

"Com estratégia centrada na experiência do cliente e na oferta de serviços inovadores e convergentes, os resultados obtidos em diversas premiações ao longo do ano refletem os significativos investimentos que temos feito em infraestrutura de rede de última geração, além de produtos e serviços de alto valor percebido pelos consumidores de todos os segmentos." Gabriela Derenne - Diretora regional da Claro no Espírito Santo

Entre os prêmios, a empresa foi reconhecida como a internet móvel mais rápida do Brasil, confirmada pelo Speedtest®. Com presença em mais de 4.200 municípios do país, a Claro segue inovando e diversificando seus serviços.

"O nosso objetivo é seguir sempre evoluindo, reforçando o reconhecimento como uma marca plural, convergente, com multiprodutos e para públicos diversos. Movidos pela essência de inquietude e inovação, seguiremos consistentes, investindo em ações e projetos para conectar as pessoas entre si e a uma vida mais divertida e produtiva”, completa Derenne.

A Claro foi a primeira empresa de telecomunicações a implantar todas as gerações de internet móvel no Brasil, inclusive o 4.5G, e já está presente em todas as capitais e no Distrito Federal com a tecnologia 5G. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a operadora também é líder em base de clientes de TV por assinatura e na ultravelocidade de banda larga no Brasil.

Algumas conquistas da Claro em 2022

● Empresa de telefonia e internet mais bem avaliada pelo público capixaba. Levantamento da Rede Gazeta, na 13ª edição do Prêmio Marcas de Valor (prêmios nas duas categorias).

● Internet móvel mais rápida do Brasil. Confirmada pelo Speedtest®, que mede a velocidade entre um dispositivo e um servidor de testes, usando a conexão de internet do seu dispositivo.

● Melhor experiência do Brasil para assistir a vídeos na internet móvel do país. Confirmada pelo Speedtest®.

● Operadora com os clientes de telefonia móvel mais satisfeitos do Brasil, Resultado da Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida da Anatel.

● Melhor operadora em telefonia móvel. Em avaliação do Estadão Melhores Serviços e também por votação popular na quinta edição do Prêmio Canaltech.

● Vencedora do Prêmio Anatel de Acessibilidade em Telecomunicações. Iniciativa analisa e reconhece as empresas do setor que contam com os ambientes físicos e virtuais de atendimento mais amigáveis às pessoas com deficiência e que investem em ações para incentivar, divulgar e assegurar os direitos de acessibilidade da população.

● Claro 5G+ é mais lembrado pelos consumidores. Avaliação do prêmio Folha Top of Mind 2022, na categoria "Top Conexão 5G".

● Líder em volume de conteúdos. Mapeamento da consultoria Business Bureau reconhece a Claro tv+, que reúne diferentes formas de assistir aos melhores conteúdos em uma só plataforma.

● Operadora de celular favorita dos cariocas. A 13ª edição da pesquisa "Marcas dos Cariocas", realizada pelo jornal O Globo, reconheceu a Claro como campeã na categoria "Operadoras de Celular".

Claro: marca coleciona vários prêmios, que traduzem reconhecimento do mercado a seus serviços Crédito: Claro/Divulgação

Em busca de grandes experiências

“Além do foco em inovação e tecnologia, continuaremos presentes em momentos importantes para o mercado e clientes, como eventos esportivos e culturais. Entendemos que as pessoas precisam estar no centro não apenas da comunicação, mas de todos os nossos movimentos.” A afirmação de Gabriela Derenne dá o tom do que a Claro busca alcançar perante o seu público.

A empresa apostou no aprimoramento de suas tecnologias, como o Claro 5G+ (maior velocidade de dados) e a Claro tv+ (TV e streaming em uma única plataforma), e colheu muitos frutos durante a Copa do Mundo da FIFA TM, no Catar, como a operadora de telecomunicações oficial na América do Sul para o evento.

A Claro registrou aumento de 121% de tempo assistido no app Claro tv+. O aplicativo Claro tv+, por exemplo, obteve em média um aumento de 62% de minutos conectados dos usuários da plataforma, em comparação com os meses anteriores ao torneio.