Cartão de Todos lança aplicativo e programa de cashback

O Cartão de Todos disponibiliza para a população descontos na área da saúde, educação e lazer Crédito: Cartão de Todos/Divulgação

O Cartão de Todos está presente no mercado desde 2001 e na cidade de São Mateus, na região Norte do Estado, atua desde 2015. Pautada na administração solidária e na inclusão social, a empresa vem crescendo e se expandindo e hoje conta com uma estrutura bem maior e moderna.

Com o objetivo principal de disponibilizar para a população descontos na área da saúde, educação e lazer, o Cartão de Todos se tornou o maior cartão de descontos do Brasil, oferecendo serviços, principalmente, para aqueles que não têm condições ou acesso a um bom plano de saúde, ou mesmo para pagar por uma consulta particular, serviços de odontologia ou exames em geral.

Também oferece descontos em farmácias, óticas, dentre outros, e está presente na área de educação, com parceria com diversas instituições de ensino superior, ensino médio, educação infantil, centros de condutores e escolas de informática.

A empresa ainda disponibiliza uma plataforma de educação e empregabilidade on-line, a Refuturiza, com mais de 1.200 cursos profissionalizantes, preparatórios e de idiomas. Na área de lazer, proporciona descontos em academias, clubes e, agora com o aplicativo, também em diversas redes de lojas.

Neste ano de 2022, a empresa apresentou várias novidades. A começar pela campanha de cashback (parte do seu dinheiro de volta) disponível na parceria com a rede de farmácias Drogasil. A inovação garante mais comodidade e economia aos clientes que, com o cashback, podem efetuar pagamentos de compras nas lojas parceiras, de mensalidades e de consultas e exames na clínica parceira, Amor Saúde.

De acordo com a administradora Andressa Rocha Lima Torrezani, o Cartão de Todos se prepara para ampliar ainda mais sua área de atuação Crédito: Cartão de Todos/Divulgação

De olho no mercado digital, a empresa conta ainda com aplicativo próprio que permite ao cliente ter acesso à rede de parceiros, com seus respectivos descontos, além de acompanhar sua situação financeira, efetuar a marcação de consultas médicas e ter acesso ao saldo/extrato de cashback.

E vêm mais novidades por aí. De acordo com a administradora Andressa Rocha Lima Torrezani, o Cartão de Todos se prepara para ampliar ainda mais sua área de atuação.