Cartão de Todos lança aplicativo e programa de cashback

O Cartão de Todos está presente no mercado desde 2001 e na cidade de São Mateus, na região Norte do Estado, atua desde 2015. Pautada na administração solidária e na inclusão social, a empresa vem crescendo e se expandindo e hoje conta com uma estrutura bem maior e moderna.
Com o objetivo principal de disponibilizar para a população descontos na área da saúde, educação e lazer, o Cartão de Todos se tornou o maior cartão de descontos do Brasil, oferecendo serviços, principalmente, para aqueles que não têm condições ou acesso a um bom plano de saúde, ou mesmo para pagar por uma consulta particular, serviços de odontologia ou exames em geral.
Também oferece descontos em farmácias, óticas, dentre outros, e está presente na área de educação, com parceria com diversas instituições de ensino superior, ensino médio, educação infantil, centros de condutores e escolas de informática.
A empresa ainda disponibiliza uma plataforma de educação e empregabilidade on-line, a Refuturiza, com mais de 1.200 cursos profissionalizantes, preparatórios e de idiomas. Na área de lazer, proporciona descontos em academias, clubes e, agora com o aplicativo, também em diversas redes de lojas.
Neste ano de 2022, a empresa apresentou várias novidades. A começar pela campanha de cashback (parte do seu dinheiro de volta) disponível na parceria com a rede de farmácias Drogasil. A inovação garante mais comodidade e economia aos clientes que, com o cashback, podem efetuar pagamentos de compras nas lojas parceiras, de mensalidades e de consultas e exames na clínica parceira, Amor Saúde.
De olho no mercado digital, a empresa conta ainda com aplicativo próprio que permite ao cliente ter acesso à rede de parceiros, com seus respectivos descontos, além de acompanhar sua situação financeira, efetuar a marcação de consultas médicas e ter acesso ao saldo/extrato de cashback.
E vêm mais novidades por aí. De acordo com a administradora Andressa Rocha Lima Torrezani, o Cartão de Todos se prepara para ampliar ainda mais sua área de atuação.
“Estamos expandindo internacionalmente, mas também pretendemos ampliar nossos serviços em mais cidades do Estado. No final de janeiro, inauguramos a unidade do Cartão de Todos em Nova Venécia e, em 2023, iremos aumentar ainda mais nossa estrutura física para garantir maior conforto e melhor atendimento aos nossos clientes e colaboradores”, afirmou.