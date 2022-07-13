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Cartão de descontos facilita acesso a serviços de saúde e a remédios

Com mensalidade  a partir de R$ 27,50, Cartão de Todos oferece consultas em 22 áreas da saúde. Usuários também têm abatimentos na compra de medicamentos
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

13 jul 2022 às 19:04

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 19:04

Unidade de atendimento do Cartão de Todos no ES
Unidade de atendimento do Cartão de Todos no Espírito Santo Crédito: Cartão de Todos/Divulgação
Presente no Espírito Santo há 19 anos, o Cartão de Todos oferece atendimento à população que não consegue pagar por um plano de saúde.  Os usuários  podem ter acesso a consultas, por R$ 32, e a uma variedade de exames com descontos em uma  rede de clínicas médicas e laboratórios, além de adquirir medicamentos com até 35% de abatimento em grandes farmácias.
A empresa também gera mais de 2 mil empregos no Estado, contribuindo para a economia local, e mais de 20 mil postos de trabalho no Brasil, pontua o empreendedor e multifranqueado Herivelto de Paula. Ele tem orgulho de narrar a história do grupo e evidenciar seu viés solidário. "Chegamos primeiro ao município da Serra e depois alcançamos todas as grandes cidades capixabas. Temos como maior parceira a rede de clínicas Amor Saúde, que pertence ao grupo e está presente em mais de 300 cidades do Brasil", ressalta.
Cartão de Todos, Clínica AmorSaúde
O empreendedor e multifranqueado Herivelto de Paula fala da parceria entre a Clínica Amor Saúde e o Cartão de Todos Crédito: Cartão de Todos/Divulgação
Os descontos também se estendem às áreas de educação, lazer e vestuário e clubes, parques, óticas, hotéis e pousadas, entre outros estabelecimentos, podendo chegar a 75%. Para usar o cartão, o paciente paga uma mensalidade de R$ 27,50 e  usufrui dos benefícios com toda a sua família, podendo incluir até sete dependentes.
O Cartão de Todos oferece atendimento nas especialidades de cardiologia, ortopedia, dermatologia, clínica médica, odontologia, ginecologia, psiquiatria, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, oftalmologia, gastroenterologia, auriculoterapia, nutrição, fisioterapia, psicologia, neurologia, angiologia, psicopedagogia, quiropraxia (tratamento para a coluna) e fonoaudiologia. "Nosso atendimento é focado em medicina e odontologia, mas também realizamos todos os tipos de exames, laboratoriais e de imagem", salienta Herivelto.

NOVAS LOJAS

O empreendedor informa, ainda, sobre os projetos mais recentes da empresa. "Inauguramos recentemente a nova Clínica Amor Saúde de Vila Velha, que, assim como a da Serra, em Laranjeiras, conta com uma grande estrutura, ambiente agradável e moderno, a fim de oferecer aos nossos clientes o que há de melhor na área da saúde."
Ele acrescenta que o Cartão de Todos está sempre antenado com as novidades do mercado e, por isso, o grupo criou o cashback. Além do desconto obtido na compra dos produtos dos parceiros dos produtos dos parceiros, o cliente tem de volta em sua carteira digital o valor do cashback. Assim, dependendo da quantidade de pontos, uma próxima compra poderá chegar a ter 100% de desconto.
Cartão de Todos, opção sempre à mão dos capixabas
Cartão de Todos oferece facilidades para acesso à saúde Crédito: Cartão de Todos/Divulgação
Na área da educação, também há planos. “Estamos criando uma plataforma de ensino superior. Atualmente, oferecemos 2.200 cursos profissionalizantes acessíveis por meio do nosso canal Refuturiza. A ideia é criar também uma plataforma que ofereça curso superior", conclui Herivelto de Paula.

UNIDADE VILA VELHA

  • Fixo: (27) 3229-0822 
  • WhatsApp: (27) 99898-2562 

UNIDADE SERRA

  • Fixo: (27) 3328-5811 
  • WhatsApp: (27) 99808-8812

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