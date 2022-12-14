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Cariacica investe em infraestrutura e atrai empresas

Em dois anos de gestão, foram mais de 15 mil novos negócios abertos na cidade, incluindo empresários individuais e empresas

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 16:30

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

14 dez 2022 às 16:30
Nova orla, em parceria com o governo do Estado, está se tornando realidade
Nova orla, em parceria com o governo do Estado, está se tornando realidade Crédito: Prefeitura de Cariacica/Divulgação
Uma nova Cariacica em cada esquina. Esse objetivo tem sido perseguido pela administração do município, sob comando do prefeito Euclério Sampaio. A cidade recebeu uma série de obras estruturantes no último ano, que modificaram a paisagem e também a qualidade de vida da população.
Em parceria com o governo do Estado, está se tornando realidade a nova orla municipal, em estágio avançado de execução. O local terá cerca de dois quilômetros de extensão e contará com quatro quiosques, calçadão, quatro píeres, academia popular, playground, rampa de descida de embarcações e paisagismo.
Outro destaque, com obras previstas para 2023, é o Mercado Municipal de Cariacica, um desejo antigo dos moradores. A estrutura terá três pavimentos, totalizando 3.665 metros quadrados de área construída, com três restaurantes, 65 lojas (boxes), espaços de convivência e duas praças de alimentação. Haverá ainda auditório com capacidade para 150 pessoas e uma sala de treinamento.
"Este será o primeiro mercado municipal público do Espírito Santo e um marco para nós, por ser um desejo antigo da população. Essas obras são alguns dos exemplos de nossos investimentos em diversas áreas. Pavimentação, segurança, infraestrutura… Melhoramos a saúde, estamos criando centros de lazer, investindo nas pessoas"
Euclério Sampaio - Prefeito de Cariacica
Quando o assunto é mobilidade, as obras se multiplicam. A Avenida América ganhará duas novas pistas, num total de 1,2 quilômetro de extensão, num investimento total de R$ 43 milhões na região de Jardim América. Outra grande via a receber um olhar especial é a Avenida do Congo, que abrange diversos bairros na área rural e ganhará pavimentação asfáltica nos seus 5 km de extensão.
Já a Avenida Mário Gurgel, além de ser modernizada, terá quatro novas passagens de nível (viadutos) em principais pontos para melhorar o trânsito na região.
A Avenida América ganhará duas novas pistas, num total de 1,2 km de extensão
A Avenida América ganhará duas novas pistas, num total de 1,2 km de extensão Crédito: Prefeitura de Cariacica/Divulgação

Atração de empresas

O ambiente acolhedor se mostrou um trunfo para Cariacica atrair empresas e investimentos. O relatório mais recente do Ranking Nacional de Dispensa de Alvarás e Licenças traz o município em primeiro lugar no Espírito Santo como a cidade que mais facilita a abertura de empresas.
Em dois anos de gestão, foram mais de 15 mil empresas instaladas no município, algumas delas gigantes, como a Arezzo e a Transilva. A expectativa do prefeito para 2023 é ainda maior.
“As empresas estão em busca de infraestrutura e nós estamos trabalhando para que sejamos referência. Queremos continuar a atrair grandes investimentos e gerar mais empregos em nosso município”, comemora Euclério.
Para aumentar a segurança da população e das empresas, Cariacica ganha ainda este mês o novo Cerco Inteligente: o maior do Estado com 46 barreiras e o único com tecnologia móvel. O Cerco já está em fase final de instalação de equipamentos e implantação do sistema.

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