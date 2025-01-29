Camarote Na Vibes estreia no Carnaval de Vitória ao lado do recuo da bateria, com show nacional e open bar

Localizado ao lado do recuo da bateria, o espaço conta com uma vista privilegiada. Crédito: Shutterstock

Tá chegando a hora de matar a saudade do Sambão do Povo. Nos dias 21 e 22 de fevereiro, uma nova experiência cheia de estilo, exclusividade e animação promete embalar os foliões do Carnaval de Vitória 2025 com o camarote Na Vibes.

Localizado ao lado do recuo da bateria, o espaço conta com uma vista privilegiada. Quem estiver no Na Vibes, assistirá a praticamente todo o desfile das escolas de samba com as baterias paradas ao lado e viver essa energia contagiante de perto.

Segundo o fundador e sócio da Booa Produções, que assina a produção do espaço, Mateus Carvalho, o camarote Na Vibes promete ser um dos maiores sucessos do Carnaval de Vitória, oferecendo uma infraestrutura de primeira e uma programação de tirar o fôlego.

“Com uma programação especial, vamos garantir uma combinação de ritmo, música e diversão. Os foliões vão curtir um show nacional - a ser anunciado em breve - na sexta-feira de folia (21 de fevereiro) e open bar premium, abadá exclusivo e shows regionais no sábado (22 de fevereiro)”, afirma.

Os ingressos já estão à venda no site oficial brasilticket.com.br e também nas lojas JEF (Shopping Vix) e Country Ville (Cariacica).

Camarote Na Vibes

O camarote Na Vibes promete ser um dos maiores sucessos do Carnaval de Vitória Crédito: Na Vibes/Divulgação

Data: 21 e 22 de fevereiro

Localização: Setor D, no Sambão do Povo, Vitória ES

Experiências:

1500 metros quadrados

Ativações e experiencias de marcas parceiras e patrocinadores

Vista panorâmica ao lado do recuo da bateria

Maior varanda da avenida

Open bar premium e abadá no sábado;

Atração nacional na sexta-feira com Thiago Soares;

Praça de alimentação

Guarda volume de fantasias

Programação e valores

Sexta-feira (com show nacional a ser anunciado)

A partir de R$ 70

A noite será marcada por um show nacional de destaque (mas essa surpresa contamos depois), com muita animação para começar o fim de semana de Carnaval com o pé direito. Sábado (open bar + shows)

A partir de R$ 440.

O sábado promete ser a grande atração do evento, com open bar premium, abadá exclusivo e shows que irão agitar o público até o amanhecer. Pacote sexta + sábado

A partir de R$ 500.

Para quem não quer perder nenhum momento da festa, o pacote inclui os dois dias de folia com todas as vantagens do camarote.

Confira a ordem dos desfiles do Carnaval de Vitória 2025

Grupo A (21 de fevereiro)

Rosas de Ouro

Império de Fátima

Mocidade da Praia

Independente de Eucalipto

Andaraí

Independentes de São Torquato

Pega no Samba