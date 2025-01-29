Camarote Na Vibes estreia no Carnaval de Vitória ao lado do recuo da bateria, com show nacional e open bar

Tá chegando a hora de matar a saudade do Sambão do Povo. Nos dias 21 e 22 de fevereiro, uma nova experiência cheia de estilo, exclusividade e animação promete embalar os foliões do Carnaval de Vitória 2025 com o camarote Na Vibes.
Localizado ao lado do recuo da bateria, o espaço conta com uma vista privilegiada. Quem estiver no Na Vibes, assistirá a praticamente todo o desfile das escolas de samba com as baterias paradas ao lado e viver essa energia contagiante de perto.
Segundo o fundador e sócio da Booa Produções, que assina a produção do espaço, Mateus Carvalho, o camarote Na Vibes promete ser um dos maiores sucessos do Carnaval de Vitória, oferecendo uma infraestrutura de primeira e uma programação de tirar o fôlego.
“Com uma programação especial, vamos garantir uma combinação de ritmo, música e diversão. Os foliões vão curtir um show nacional - a ser anunciado em breve - na sexta-feira de folia (21 de fevereiro) e open bar premium, abadá exclusivo e shows regionais no sábado (22 de fevereiro)”, afirma.
Os ingressos já estão à venda no site oficial brasilticket.com.br e também nas lojas JEF (Shopping Vix) e Country Ville (Cariacica).
Camarote Na Vibes
Data: 21 e 22 de fevereiro
Localização: Setor D, no Sambão do Povo, Vitória ES
Experiências:
Localização: Setor D, no Sambão do Povo, Vitória ES
Experiências:
- 1500 metros quadrados
- Ativações e experiencias de marcas parceiras e patrocinadores
- Vista panorâmica ao lado do recuo da bateria
- Maior varanda da avenida
- Open bar premium e abadá no sábado;
- Atração nacional na sexta-feira com Thiago Soares;
- Praça de alimentação
- Guarda volume de fantasias
Programação e valores
Sexta-feira (com show nacional a ser anunciado)
- A partir de R$ 70
- A noite será marcada por um show nacional de destaque (mas essa surpresa contamos depois), com muita animação para começar o fim de semana de Carnaval com o pé direito.
- A partir de R$ 440.
- O sábado promete ser a grande atração do evento, com open bar premium, abadá exclusivo e shows que irão agitar o público até o amanhecer.
- A partir de R$ 500.
- Para quem não quer perder nenhum momento da festa, o pacote inclui os dois dias de folia com todas as vantagens do camarote.
Confira a ordem dos desfiles do Carnaval de Vitória 2025
Grupo A (21 de fevereiro)
- Rosas de Ouro
- Império de Fátima
- Mocidade da Praia
- Independente de Eucalipto
- Andaraí
- Independentes de São Torquato
- Pega no Samba
Grupo Especial (22 de fevereiro)
- Unidos de Jucutuquara
- Chegou o Que Faltava
- Unidos da Piedade
- Mocidade Unida da Glória (MUG)
- Novo Império
- Independente de Boa Vista
- Imperatriz do Forte