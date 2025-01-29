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Camarote Na Vibes estreia no Carnaval de Vitória ao lado do recuo da bateria, com show nacional e open bar

O espaço tem assinatura da Booa Produções e conta com uma vista privilegiada do Sambão do Povo, em Vitória. Os ingressos já estão à venda
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

29 jan 2025 às 18:48

Publicado em 29 de Janeiro de 2025 às 18:48

Localizado ao lado do recuo da bateria, o espaço conta com uma vista privilegiada.
Localizado ao lado do recuo da bateria, o espaço conta com uma vista privilegiada. Crédito: Shutterstock
Tá chegando a hora de matar a saudade do Sambão do Povo. Nos dias 21 e 22 de fevereiro, uma nova experiência cheia de estilo, exclusividade e animação promete embalar os foliões do Carnaval de Vitória 2025 com o camarote Na Vibes.
Localizado ao lado do recuo da bateria, o espaço conta com uma vista privilegiada. Quem estiver no Na Vibes, assistirá a praticamente todo o desfile das escolas de samba com as baterias paradas ao lado e viver essa energia contagiante de perto.
Segundo o fundador e sócio da Booa Produções, que assina a produção do espaço, Mateus Carvalho, o camarote Na Vibes promete ser um dos maiores sucessos do Carnaval de Vitória, oferecendo uma infraestrutura de primeira e uma programação de tirar o fôlego.
“Com uma programação especial, vamos garantir uma combinação de ritmo, música e diversão. Os foliões vão curtir um show nacional - a ser anunciado em breve - na sexta-feira de folia (21 de fevereiro) e open bar premium, abadá exclusivo e shows regionais no sábado (22 de fevereiro)”, afirma.
Os ingressos já estão à venda no site oficial brasilticket.com.br e também nas lojas JEF (Shopping Vix) e Country Ville (Cariacica).

Camarote Na Vibes

O camarote Na Vibes promete ser um dos maiores sucessos do Carnaval de Vitória
O camarote Na Vibes promete ser um dos maiores sucessos do Carnaval de Vitória Crédito: Na Vibes/Divulgação
Data: 21 e 22 de fevereiro 
Localização: Setor D, no Sambão do Povo, Vitória ES
Experiências: 
  • 1500 metros quadrados 
  • Ativações e experiencias de marcas parceiras e patrocinadores
  • Vista panorâmica ao lado do recuo da bateria
  • Maior varanda da avenida
  • Open bar premium e abadá no sábado; 
  • Atração nacional na sexta-feira com Thiago Soares;
  • Praça de alimentação
  • Guarda volume de fantasias

Programação e valores

Sexta-feira (com show nacional a ser anunciado)
  • A partir de R$ 70
  • A noite será marcada por um show nacional de destaque (mas essa surpresa contamos depois), com muita animação para começar o fim de semana de Carnaval com o pé direito.
Sábado (open bar + shows)
  • A partir de R$ 440.
  • O sábado promete ser a grande atração do evento, com open bar premium, abadá exclusivo e shows que irão agitar o público até o amanhecer.
Pacote sexta + sábado
  • A partir de R$ 500.
  • Para quem não quer perder nenhum momento da festa, o pacote inclui os dois dias de folia com todas as vantagens do camarote.

Confira a ordem dos desfiles do Carnaval de Vitória 2025

Grupo A (21 de fevereiro)
  • Rosas de Ouro 
  • Império de Fátima 
  • Mocidade da Praia 
  • Independente de Eucalipto 
  • Andaraí 
  • Independentes de São Torquato 
  • Pega no Samba
Grupo Especial (22 de fevereiro) 
  • Unidos de Jucutuquara 
  • Chegou o Que Faltava 
  • Unidos da Piedade 
  • Mocidade Unida da Glória (MUG) 
  • Novo Império 
  • Independente de Boa Vista 
  • Imperatriz do Forte

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