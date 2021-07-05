Boa alimentação e suplementação: dicas para aumentar a imunidade

A Rede Farmes tem uma linha própria para as mais variadas necessidades do público Crédito: Rede Farmes/Divulgação

Consumir frutas, verduras e legumes, manter o corpo hidratado e ter uma boa noite de sono são grandes aliados para preservar o sistema imunológico ativo, o deixando capaz de fortalecer o organismo na prevenção ou enfrentamento a doenças.

Para a construção de uma vida mais saudável, o nutricionista Thierry Lemos aponta que o intestino merece atenção quando há o interesse no aumento da imunidade corporal. Segundo ele, é por meio da alimentação que o organismo recebe as vitaminas e minerais que dão suporte no dia a dia.

“Devemos evitar o consumo de industrializados, aumentar a ingestão de verduras, frutas e legumes, pois estes alimentos vão fornecer vitaminas e minerais que darão suporte ao sistema imune. Ter boa hidratação, uma boa noite de sono e praticar atividade física também é importante”, orienta.

No entanto, há indivíduos que não conseguem ingerir todos os nutrientes durante a alimentação. Os motivos podem estar relacionados a alguma restrição alimentar, ou mesmo por aversão a determinado produto, como é o caso de pessoas que não comem frutas ou legumes.

Thierry Lemos destaca a importância de alimentação balanceada e sugere polivitamínicos para pessoas que apresentam alguma deficiência nutricional Crédito: Rede Farmes/Divulgação

Em situações assim, Thierry sugere a adoção de polivitamínicos. Os suplementos ricos em vitaminas e minerais podem ser inseridos no cotidiano para equilibrar uma dieta alimentar que apresente alguma deficiência. A recomendação é de que as doses sejam orientadas por um profissional.

“Há pessoas que não conseguem ingerir todos os nutrientes na alimentação. E, quando há essa deficiência nutricional, usar os polivitamínicos pode colaborar para resolver o problema”, pontua.

LINHA EXCLUSIVA

Para suprir a carência de substâncias que o organismo necessita, a Rede Farmes oferece uma série de suplementação dentro da sua marca exclusiva, a Bem Cuidar. Os produtos são direcionados aos esportistas, para quem busca reposição relacionada às perdas que surgem com o avanço da idade ou quem quer fortalecer as unhas e o cabelo ou para quem quer cuidar da imunidade.

Bruno Souza é farmacêutico e atua como diretor financeiro da Rede Farmes. Ele ressalta que, quando a pessoa usa suplementação de forma adequada, conforme sua idade e sexo, pode melhorar a qualidade de vida, aumentar a disposição e, consequentemente, a imunidade.

Bruno Souza ressalta que, quando a suplementação é usada de maneira adequada, pode melhorar a imunidade Crédito: Rede Farmes/Divulgação

“É importante procurar um profissional da saúde e buscar suplementação polivitamínica e mineral para que o organismo possa ter as reações químicas para o seu bom funcionamento corporal. Temos produtos para homem, mulher, pessoas com mais de 50 anos e outros específicos para cabelos e unhas”, relaciona.

ATIVIDADE FÍSICA

Profissional de Educação Física e atleta profissional, Felício Zanotti Borges conta que o ciclismo é o principal exercício físico em seu dia a dia que, aliado com os polivitamínicos da linha Bem Cuidar da Rede Farmes, age como um catalisador para o bom funcionamento de seu sistema imunológico.

“Essa junção se torna um agente de combate muito eficiente que, por meio das células de defesa, ataca seres indesejáveis como os vírus e bactérias”, analisa.

Felício diz que seus treinos são quase diários; algumas vezes intensos, outras, moderados. Mas é uma rotina que faz parte de seu estilo de vida e propicia benefícios que vão além do físico.

“O exercício se tornou tão importante na minha vida a ponto de interferir em minha saúde mental, pois ele reduz os meus níveis de ansiedade e estresse, deixando meu organismo apto o suficiente para atacar corpos estranhos sem que eu fique doente”, frisa.

Para manter tudo em equilíbrio, Felício acrescenta que junto à atividade física e os polivitamínicos, é fundamental manter a alimentação balanceada e uma boa noite de sono.

Felício Zanotti Borges é atleta profissional e usa polivitamínicos da Rede Farmes Crédito: Rede Farmes/Divulgação

PROGRAMA DE BENEFÍCIOS

Para quem está interessado em adquirir os suplementos vitamínicos da Rede Farmes, Bruno Souza afirma que a crise econômica provocada pela Covid-19 não deve ser um empecilho.

Desde 2020, a Rede Farmes oferece um programa de benefícios CredFarmes , que permite ao cliente comprar com crédito e ter descontos exclusivos.

Quem está apto a participar possui vantagens como crédito inicial de R$ 180, parcelamento das compras em até três vezes e possibilidade de pagamento do valor em até 40 dias. O programa pode gerar limite de compra até para quem tem o nome incluído nos serviços de proteção ao crédito.

CONFIRA AS OPÇÕES

Polivitamínico mulher



Polivitamínico mulher. Crédito: Rede Farmes/Divulgação

Auxilia no fortalecimento da imunidade;

Possui vitamina C, que auxilia na formação do colágeno. Além disso, contém vitamina A, niacina e iodo, bons para a pele.

A riboflavina também ajuda na manutenção da pele e de mucosas. A vitamina A, a niacina e a biotina melhoram as mucosas.

As vitaminas A, B6, B12, C e D, o ácido fólico, cobre, ferro, zinco e o selênio auxiliam no funcionamento do sistema imune.

A biotina ajuda no processo de recuperação do cabelo e da pele. O zinco contribui para a manutenção do cabelo, da pele e das unhas. Além disso, o cobre ajuda na pigmentação do cabelo e da pele.

Polivitamínico homem

Auxilia no fortalecimento da imunidade;

As vitaminas B6, B12, C, tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantotênico, biotina, cobre, ferro e o manganês auxiliam no metabolismo energético.

A vitamina A, a riboflavina e o zinco auxiliam na visão.

As vitaminas A, B6, B12, C e D, ácido fólico, cobre, ferro, zinco e o selênio ajudam no funcionamento do sistema imune.

As vitaminas C e E, riboflavina, cobre, manganês, zinco e o selênio são antioxidantes que ajudam a proteger dos danos causados pelos radicais livres.

A vitamina C auxilia na regeneração da forma reduzida da vitamina E.

Polivitamínico 50+

Auxilia no fortalecimento da imunidade;

As vitaminas B6, B12, C, tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantotênico, biotina, cobre, ferro e o manganês auxiliam no metabolismo energético.

A vitamina A, a riboflavina e o zinco melhoram a visão.

A vitamina D, o magnésio e o fósforo colaboram no processo de formação de ossos e dentes. O manganês auxilia na formação de ossos. Já o zinco e a vitamina K ajudam na manutenção dos ossos.

As vitaminas A, B6, B12, C e D, ácido fólico, cobre, ferro, zinco e o selênio contribuem com o funcionamento do sistema imune.

Polivitamínico Cabelo & Unhas

Polivitamínico Cabelo & Unhas. Crédito: Rede Farmes/Divulgação

Auxilia no fortalecimento da imunidade;

A biotina ajuda a manter o cabelo e a pele saudáveis. O zinco auxilia na síntese de proteínas e contribui com a manutenção do cabelo, da pele e das unhas.

A niacina colabora com a manutenção da pele. Já a niacina e a biotina auxiliam na manutenção de mucosas.

O cobre auxilia no metabolismo energético, na manutenção dos tecidos conjuntivos e melhora a pigmentação do cabelo e da pele.

Suplemento Cloreto de Magnésio P.A.

Auxilia no fortalecimento da imunidade;

O magnésio auxilia no metabolismo energético, ajuda na formação de ossos e dentes.

Também colabora com o metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras. Além disso, auxilia no equilíbrio dos eletrólitos.

Suplemento Cálcio 600 + D3 + K2

Auxilia no fortalecimento da imunidade;

O cálcio auxilia na formação e manutenção de ossos e dentes.

Também ajuda no processo de divisão celular e no funcionamento muscular e neuromuscular.

Contém Vitamina D, que auxilia na absorção de cálcio e fósforo e na manutenção de níveis de cálcio no sangue.

Polivitamínico Imunidade - 60 cápsulas

Contém vitaminas A, B6, B12, D, E e alto teor de vitamina C, ácido fólico, cobre, ferro, zinco, riboflavina, manganês e selênio.

Auxilia no funcionamento do sistema imune, no metabolismo, na formação das células vermelhas de sangue, na visão e no funcionamento muscular.

Também tem ação antioxidante.

Indicado para pessoas com 19 anos ou mais. Não contém Glúten.

Polivitamínico A-Z - 60 cápsulas

Polivitamínico A-Z. Crédito: Rede Farmes/Divulgação