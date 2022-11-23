Black Friday tem horário ampliado no Shopping Vitória e descontos de até 70%

Na Black Friday 2022 do Shopping Vitória, todas as lojas e operações de alimentação terão funcionamento com horário ampliado e vão abrir uma hora mais cedo, a partir das 9 horas, especialmente no dia 25 de novembro. Os consumidores terão neste dia mais tempo para aproveitar as ofertas, que começam na próxima quinta-feira (24) e vão até o dia 27 de novembro, com até 70% de desconto. Para os dias 24, 26 e 27 de novembro, o horário de funcionamento é normal.