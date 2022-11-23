Black Friday tem horário ampliado no Shopping Vitória e descontos de até 70%

Na Black Friday 2022 do Shopping Vitória, todas as lojas e operações de alimentação terão funcionamento com horário ampliado e vão abrir uma hora mais cedo, a partir das 9 horas, especialmente no dia 25 de novembro. Os consumidores terão neste dia mais tempo para aproveitar as ofertas, que começam na próxima quinta-feira (24) e vão até o dia 27 de novembro, com até 70% de desconto. Para os dias 24, 26 e 27 de novembro, o horário de funcionamento é normal.
Durante as compras, os clientes poderão contar com condições especiais e descontos em lojas dos mais variados segmentos, entre eles vestuário, calçados, perfumarias, joalheria, acessórios, casa, alimentação, entre outros.
Algumas lojas participantes são Adidas, Artex, Beauty Lingerie, Delta Q, First Class, Fricote, Granado, Intimissimi, Johnny Rockets, Laser Rosa, Morana, Zeffa, Oswaldo Moscon, Sunglass Hut e Quem Disse, Berenice?.
Horário de funcionamento Black Friday (sexta-Feira - 25/11/22)
- Lojas: das 09h às 22h
- Operações de alimentação: das 09h às 23h
- Cinema: funcionamento conforme horários das sessões
- Academia: informações (27) 3010-3277
- Centro Médico e Odontológico: informações (27) 3182-1000
- Centro Médico 2: informações (27) 99204-6400
- Dermaskin Centro Estético: informações: (27) 3300-7082
- Obs: horário de funcionamento normal para os dias 24, 26 e 27 de novembro