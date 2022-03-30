Aulas práticas presenciais ampliam formação em cursos técnicos a distância no ES

Senai ES está com 350 vagas de cursos técnicos EAD com previsão do início das aulas para maio Crédito: Senai ES/Divulgação

Até o ano que vem, o país precisará de 10,5 milhões de profissionais qualificados para trabalhar na indústria, já com foco nas mudanças que o mercado tem passado. Os dados são do Mapa do Trabalho Industrial, estudo realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

A pesquisa aponta também a necessidade constante do profissional já graduado, seja no nível técnico, seja no nível superior, a chamada formação continuada, para ocupar novas vagas e postos de trabalho que surgirão com a evolução do mercado.

E uma das soluções mais indicadas tem sido os cursos técnicos a distância (EAD). Segundo o gerente executivo de Educação do Sesi ES e do Senai ES, Max Alves, os cursos técnicos são “excelentes oportunidades para quem está procurando se posicionar mais cedo no mercado”. Isso por conta da sua duração (de no máximo dois anos) e, no caso do EAD, pela possibilidade do aluno poder definir o seu ritmo nos estudos.

Max Alves: "Nosso modelo de educação a distância preserva a tradição do Senai de aprender fazendo" Crédito: Senai ES/divulgação

“Durante a parte a distância das nossas aulas, o aluno se organiza para fazer as atividades e as aulas no seu tempo. Mas também temos a parte presencial, que corresponde a 20% das aulas dos nossos cursos técnicos. Uma vez por semana, o aluno precisa estar em uma de nossas unidades para fazer as aulas práticas”, explica.

Na última pesquisa de acompanhamento de egressos realizada pela instituição, 95% das empresas contratantes declararam que preferem profissionais formados pela instituição de ensino na hora de contratar. “Os cursos técnicos do Senai ES estão alinhados às maiores necessidades das indústrias capixabas e obtêm índices excelentes de aprovação no mercado de trabalho”, observa Alves.

Um dos diferenciais é a rede de laboratórios do Senai, que está entre as melhores do Estado, onde os alunos realizam as aulas práticas. “Nosso modelo de educação a distância preserva a tradição do Senai de aprender fazendo. Valorizamos tanto a teoria, quanto as atividades práticas, realizadas em laboratórios que simulam o ambiente da indústria nas aulas presenciais”, conta.

TIRA-DÚVIDAS

O EAD do Senai pode ser acessado por meio do celular, tablet, notebook ou computador. Os alunos contam com e-books, videoaulas e um ambiente totalmente interativo. Também é oferecido suporte técnico para retirar eventuais dúvidas quanto ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Parte presencial dos cursos EAD do Senai corresponde a 20% das aulas Crédito: Senai ES/Divulgação

Segundo o gerente executivo de Educação, o suporte técnico é realizado de duas formas: por meio de dúvidas, que serão respondidas posteriormente pelo tutor da disciplina ou marcando um horário para conversar diretamente com o tutor, dentro do ambiente virtual de aprendizagem.

É nesse ambiente onde são realizadas as trocas entre os demais alunos e tutores, já que são criadas turmas e há interações entre os colegas na realização de trabalhos em grupo, tarefas e outras atividades.

“O profissional de nível técnico tem uma procura grande pelo mercado e um curso técnico é uma oportunidade de terminar o ensino médio já com uma possibilidade maior de entrar no mercado. Ou para quem tem um curso superior, é uma forma de se atualizar na sua área ou mesmo mudar de profissão”, conta.

MATRÍCULAS ABERTAS

Atualmente, o Senai ES está com 350 vagas de cursos técnicos EAD disponíveis, com previsão para início das aulas a partir de 16 de maio. As vagas são para as unidades de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus, Linhares, Serra, Vila Velha e Vitória.

Os cursos são nas áreas Mecânica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Logística, Manutenção e Suporte em Informática, Eletrotécnica; Segurança do Trabalho e Internet das Coisas (IoT).

O profissional de nível técnico tem sido procurado pelo mercado Crédito: Senai ES/Divulgação

As turmas EAD têm 80% de aulas on-line e 20% de aulas presenciais com a maior estrutura de laboratórios práticos do Estado. Ou seja, são quatro dias na semana com aulas on-line e apenas um dia na semana com aulas presenciais.

Para se inscrever, o candidato deve ter, no mínimo, 16 anos, estar cursando a 2ª ou 3ª série do ensino médio ou comprovar a conclusão das atividades escolares. As matrículas podem ser realizadas de forma presencial em uma unidade ou pelo e-commerce do Senai ES.

Mais informações podem ser adquiridas diretamente na unidade Senai de sua escolha ou pelo telefone 0800 102 0880, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h (exceto feriados nacionais e locais).

SAIBA MAIS

Rede de laboratórios do Senai está entre as melhores do Estado Crédito: Senai ES/Divulgação

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