Atuação do Sicoob Sul em Castelo contribui para o desenvolvimento da cidade

Agência Sicoob na cidade de Castelo Crédito: Divulgação / Sicoob

Castelo foi a segunda cidade do Sul do Estado a receber uma agência do Sicoob, há 30 anos. Desde então, a cooperativa cresceu e chegou a outros municípios. Mas o sucesso na cidade foi tanto que, em 2018, ela recebeu uma nova unidade da cooperativa financeira. Entre os serviços mais procurados pelos empreendedores no município estão treinamento para pequenas empresas e apoio de crédito em diversos projetos.

A atuação da instituição, segundo o presidente do Conselho Administrativo do Sicoob Sul, Rubens Moreira, fortalece Castelo gerando benefícios que vão além dos cooperados, promovendo a geração de emprego e renda na região.

"Castelo é uma cidade dinâmica, com muitos empreendedores" Rubens Moreira - presidente do Conselho Administrativo do Sicoob Sul

Rubens Moreira presidente do Sicoob Sul Crédito: Wallace Hull

Moreira salienta que o Sicoob Sul oferece serviços como seguros de vida, de automóvel, patrimonial, e planos de aposentadoria. “Temos todos os produtos que um banco tem, mas não somos um banco”, explica. Um dos projetos da cooperativa é desenvolver parcerias para câmbio internacional. “É o que falta para dizer que temos tudo que os outros bancos têm”, acrescenta.

O Sicoob Sul tem cerca de 87 mil sócios, mas pretende ultrapassar ainda este ano a marca de 100 mil cooperados. Ao todo, são 35 agências – 16 no Espírito Santo e 19 no Rio de Janeiro. Neste ano, a instituição expandirá ainda mais sua área de atuação, com a abertura de seis novas unidades na Grande Rio.

Elas serão inauguradas nas cidades de Seropédica, Nova Iguaçu, São João de Meriti e na capital fluminense, nos bairros Ipanema, Copacabana e Barra da Tijuca. Assim, o Sicoob Sul, que já atende as regiões norte, noroeste e dos Lagos no Rio, irá ampliar sua presença no Estado vizinho.