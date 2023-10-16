ArcelorMittal completa 5 anos de programa com R$ 1,9 bi em obras de investimento ambiental

Mais de 8 quilômetros de wind fences foram implantadas na usina, além do enclausuramento de correias Crédito: ArcelorMittal/Divulgação

Criado pela ArcelorMittal Tubarão após a assinatura do Termo de Compromisso Ambiental (TCA), firmado entre a empresa, o Governo do Espírito Santo e o Ministério Público em 2018, o Programa Evoluir está completando cinco anos. Referência mundial para o Grupo ArcelorMittal, o Evoluir tornou-se um marco por ampliar a prática contínua de ações voltadas ao meio ambiente realizadas pela empresa e por reafirmar a sustentabilidade como um dos seus principais valores.

Desde a assinatura até o cumprimento do TCA, a ArcelorMittal Tubarão terá investido pelo menos R$ 1,9 bilhão em sua gestão ambiental, sendo que as 131 metas e 114 diretrizes estabelecidas no documento se desdobraram em 446 ações implantadas.

Para celebrar o aniversário desse inovador e arrojado Programa, a empresa está lançando uma websérie com quatro episódios em que os protagonistas são o seu maior ativo: as pessoas que compõem o dia a dia da empresa. Em cada um dos episódios, um empregado traz histórias de como o Evoluir impactou nos seus comportamentos e no dia a dia do trabalho.

“Nesses cinco anos, entre tantas vitórias que conquistamos, a maior de todas foi ver o empenho de cada pessoa que trabalha na nossa empresa. Por isso, ao celebrar essa data quero agradecer aos empregados e empregadas, que engrandeceram o escopo e os resultados do Evoluir. Os números do Programa são grandiosos a começar pela participação das pessoas. Essas vitórias pertencem a todos nós”, disse o CEO ArcelorMittal Aços Planos América Latina, Jorge Oliveira.

Principais entregas

O programa Evoluir contou com a implantação de seis wind fences, que juntas somam 8,5 quilômetros de extensão em torno dos pátios de minério, carvão, coque e agregados siderúrgicos. As estruturas das seis wind fences somam mais de 175.000m² de telas.

Entre os maiores do mundo, o programa ambiental da ArcelorMittal conta com mais de 100 equipamentos de controle atmosférico em operação, sendo 23 novos projetos diretamente relacionados às metas do TCA. Entre eles, destacam-se a instalação de filtros de mangas em processos produtivos, o despoeiramento da Casa de Corrida do Alto Forno 1 e do pátio de coprodutos.

Estes equipamentos de controle totalizam mais de mil pontos de captação de emissões e mais de 18 quilômetros de dutos.

A empresa também criou um Plano Estratégico de Correias, visando soluções específicas para melhoria no controle dos materiais transportados em correias pela usina. Durante estes cinco anos, mais de 20 mil coberturas foram instaladas em mais de 42 quilômetros de transportadores de correia.

Funcionários participaram ativamente ao longo dos 5 anos de Evoluir Crédito: Jansen Dias Lube/ArcelorMittal/Divulgação

O Programa Evoluir também implantou um Plano Estratégico de Pavimentação. Diferentes materiais foram utilizados para pavimentar vias internas. Inclusive, o RevSol, material oriundo de coprodutos da siderurgia, foi uma solução sustentável utilizada em alguns pontos da usina. Ao todo, foram pavimentados mais de 174 mil metros quadrados de área, o equivalente a 21 campos de futebol.

A aplicação dos projetos passou por inspeções regulares do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema). Neste ano de 2023, 21 inspeções foram realizadas. Em 2022, 39 inspeções fiscalizatórias foram realizadas e, em 2021, outras 23 foram feitas.

Evolução contínua

A implantação de projetos ambientais foi resultado de um trabalho de estudos e pesquisas visando a busca pelas melhores soluções tecnológicas do mundo. Pesquisadores do Brasil e da Espanha, do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da ArcelorMittal, participaram da concepção dos projetos. Parcerias com universidades, como Ufes, Ifes, UFMG e Ufscar, também foram desempenhadas.

Além disso, o Evoluir enraizou na cultura da empresa e em cada empregado a constante evolução em busca de um novo patamar de gestão ambiental.

A partir dele, a empresa passou a disponibilizar, aberta e gratuitamente para toda a sociedade, um aplicativo de celular (Evoluir ArcelorMittal) que permite conhecer, de forma ágil, interativa e transparente, as ações empreendidas pela empresa em sua gestão ambiental.

Websérie

A websérie Evoluir 5 anos conta com quatro episódios contando a história de empregados de diversas áreas da usina de Tubarão e que fizeram parte do programa. Nos vídeos, eles relatam como a implantação do programa impactou diretamente na vida de cada um dentro da empresa e também como membros da sociedade.