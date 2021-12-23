Apartamentos de 4 suítes na Praia da Costa trazem conceito nature living

A concepção do projeto foi desenvolvida para que as pessoas pudessem se conectar, ao mesmo tempo, com as facilidades da cidade e com o equilíbrio da natureza. Crédito: Apex Realty/Divulgação

Um dos mais recentes lançamentos imobiliários de Vila Velha está trazendo para o Estado o conceito de nature living, ou seja, viver mais próximo à natureza, mesmo dentro do meio urbano. Localizado na Praia da Costa, o Showa Nature Living, da Apex Realty com a Cincorp e R Damásio, terá unidades de 4 suítes e opções de 2 ou 3 vagas de garagem. Serão 116 unidades com área privativa a partir de 154 m².

O novo conceito imobiliário traz entre os diferenciais a sustentabilidade, com captação de água da chuva, por exemplo. Outra iniciativa presente em todo o projeto é a utilização de iluminação e ventilação natural para fazer com que os futuros moradores se sintam em contato constante com a natureza, mesmo dentro de um ambiente urbano.

De acordo com o diretor da Apex Realty, Marcelo Murad, a concepção do projeto foi desenvolvida para que as pessoas pudessem se conectar, ao mesmo tempo, com as facilidades da cidade e com o equilíbrio da natureza. Ainda segundo ele, o Showa Nature Living é um projeto que buscou entender quais as tendências e novos hábitos de consumo pós-pandemia.

Outra iniciativa presente em todo o projeto é a utilização de iluminação e ventilação natural. Crédito: Apex Realty/Divulgação

“Uma das características observadas é que as pessoas estão em busca de um equilíbrio maior. E assim nasceu o Showa Nature Living, um empreendimento que leva a seus moradores itens de lazer e das áreas comuns que promovem esse equilíbrio entre o ser humano e o ser urbano”, observa.

O projeto foi concebido por um time de profissionais reconhecidos das área de arquitetura e decoração, como o arquiteto e decorador baiano David Bastos, reconhecido por seus trabalhos que reúnem elegância e sutileza tanto no Brasil quanto fora; Alex Hanazaki, considerado um dos grandes nomes do paisagismo contemporâneo brasileiro; e Kennedy Vianna, arquiteto de renome no mercado imobiliário capixaba, responsável por criar e desenvolver projetos com foco na viabilidade e estruturação imobiliária.

"O Showa Nature Living investe forte em paisagismo, que envolve toda a estrutura e lazer do empreendimento. Serão mais de 2 mil metros quadrados de lazer, onde os moradores poderão desfrutar de espaços pensados nesse conceito de equilíbrio e bem equipados, como o coworking. Isso permitirá que eles realizem suas atividades do dia a dia sem sair de casa" Marcelo Murad - Diretor da Apex Realty

O Showa Nature Living foi apresentado durante a 25º edição da Casa Cor Espírito Santo. Crédito: Apex Realty/Divulgação

LOJAS NO TÉRREO

O Showa Nature Living foi apresentado durante a 25º edição da Casa Cor Espírito Santo, com um apartamento decorado assinado por David Bastos. Localizado na rua São Paulo, na Praia da Costa, o empreendimento fica próximo à praia, ao comércio diversificado, escolas, restaurantes, shopping e está em uma região onde tem acesso às principais vias que levam para a Terceira Ponte. Vai contar ainda com um mall no térreo, com 12 lojas, totalizando uma área de 2.020 m² e 12 vagas comerciais.

De acordo com Murad, as plantas e acabamentos poderão ser personalizados; serão três opções de plantas de apartamentos com 4 suítes de 154 m² a 162 m², home office, varanda gourmet, e ainda 4 coberturas lineares a partir de 360 m². O diretor da Apex Realty ainda explica que haverá controle de acesso por meio de pulmão de segurança e área de logística para entregas.

O empreendimento será bem equipado com diferentes áreas, como o espaço de coworking, para proporcionar comodidade aos moradores. Crédito: Apex Realty/Divulgação

Além da sustentabilidade e verde que estarão por todos os lados, a área de lazer terá mais de 2 mil m², com destaque para academia, espaço de jogos eletrônicos e de mesa, cozinha experimental, piscina e sauna e quadra poliesportiva. E nas áreas comuns haverá facilidades como coworking, spa, espaço para vending machine e Wi-fi em toda a área do condomínio.

Para proporcionar momentos ao ar livre, o empreendimento contará ainda com áreas abertas para leitura e atividades físicas e espaços destinados à espiritualidade.

Com uma área de lazer de mais de 2 mil m², o Showa Nature Living terá um salão de festas estruturado para os moradores reunirem amigos e familiares. Crédito: Apex Realty/Divulgação

Mais informações sobre o empreendimento, projeções das áreas comuns, fachada e tour 360º podem ser visualizados no site oficial do Showa Nature Living

“O mercado imobiliário será orientado pelo marketing que entende os hábitos de seus futuros moradores, transformando conceitos imobiliários em projetos. O Showa Nature Living é a tradução desse conceito de inovação, que mostra que morar é uma experiência para ser vivida”, ressalta Murad.