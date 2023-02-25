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Alê Costa é inspiração em lançamento de programa de aceleração de negócios no ES

Programa de Aceleração de Negócios do Sebrae/ES será lançado em evento gratuito, no dia 7 de março, com presença do CEO da Cacau Show, que compartilhará sua história e dará dicas de mercado
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

24 fev 2023 às 22:38

Publicado em 24 de Fevereiro de 2023 às 22:38

Alê Costa é CEO da Cacau Show, maior rede de chocolate finos do mundo e também de franquias no País
Alê Costa é CEO da Cacau Show, maior rede de chocolate finos do mundo e também de franquias no País Crédito: Divulgação
Nada melhor do que trilhar os passos daqueles que já chegaram ao seu objetivo. Pensando nisso, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae/ES) vai trazer para o evento de lançamento do Acelera, o Programa de Aceleração de Negócios, o CEO e fundador da Cacau Show, Alê Costa.
O empresário, dono da maior rede de chocolate finos do mundo e também de franquias no País, trará a palestra “Uma trufa e mil lojas depois”, que promete inspirar empreendedores locais a buscarem desenvolver seus negócios para ter mais competitividade. O encontro acontecerá no dia 7 de março, às 16 horas, no Vitória Grand Hall, com entrada gratuita.
Novidade no Espírito Santo, o Acelera busca oferecer aos empresários, de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), orientações para potencializar seus produtos e serviços, conquistar mais clientes, aumentar as vendas e acelerar seus resultados. Os interessados em participar já podem se inscrever gratuitamente em: https://bit.ly/ProgramaAceleraSebrae.
Durante o evento, além de assistir à palestra, os participantes vão conhecer as soluções do Sebrae/ES para o ano de 2023, por meio de trilhas de atendimento que visam contribuir para a aceleração dos negócios capixabas. No dia do lançamento do Programa, consultores e equipe Sebrae estarão no local para dar orientações e mostrar como tornar as empresas mais competitivas.
“Acreditamos que empresas mais desenvolvidas, crescendo, oferecem possibilidades de novas contratações, demonstram um aumento no poder de compra e venda, ficam mais fortalecidas e impactam também na economia do Estado. Nosso objetivo é tornar essas empresas, público do Sebrae, mais fortes e preparadas para o mercado”, ressalta a gerente da unidade de Competitividade e Produtividade do Sebrae/ES, Christiane Barbosa e Castro.

Programação

  • 16h00 - Café com networking | Matar a fome e a curiosidade sobre as trilhas, já na chegada!
  • 16h45 - Abertura | É sobre o Sebrae e o Programa! vamos conhecer os detalhes
  • 17h00 - Palestra | "Uma Trufa e Mil Lojas Depois", com Alê Costa - CEO e Fundador da Cacau Show
  • 18h30 - Tour Acelera | Bate-papo para conhecer as trilhas de aceleração.

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