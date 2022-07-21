Ações sustentáveis da Brametal economizam água e outros recursos

Boa parte da vegetação, plantada desde 2018, encontra-se hoje em estágio avançado de crescimento. Há espécies com altura superior a 4,5 metros. Crédito: Brametal/Divulgação

As ações da Brametal voltadas à sustentabilidade produzem resultados efetivos na preservação do meio ambiente. Além de uma grande redução no consumo anual de água, de cerca de 550 mil litros por ano, várias outras ações adotadas contribuem para beneficiar o ambiente, por meio da reciclagem ou do reuso de recursos naturais.

Dentre essas ações, podemos listar a triagem de resíduos descartados na produção, o reuso de água da chuva nos banhos de decapagem, o reaproveitamento da água de sistemas de ar-condicionado para limpeza de vias, a prática de educação ambiental, o uso da energia solar para suprir parte da energia consumida, a recuperação de resíduos de madeira, desenvolvimento de fornecedores de reciclagem/reuso de resíduos e a plantação de mudas em áreas de reflorestamento, entre outras.

Uma dessas medidas é a reutilização da água do banho de enxague do processo de decapagem química, uma das contribuintes para a economia de aproximadamente 550 mil litros de água por ano. Consequentemente, isso também contribui para reduzir a geração de efluentes líquidos para tratamento.

Para monitorar os resultados das ações ambientais, a Brametal usa um software de gestão estratégica. Tudo é realizado para mensurar com maior precisão a eficácia das ações.

Foto aérea mostra plantio de mais de 500 mudas de árvores nativas dentro do Plano de Recuperação de áreas degradadas desenvolvido pela Brametal. Crédito: Brametal/Divulgação

"Preservar o meio ambiente não é uma novidade na Brametal. Adotar ações concretas e monitorar seus resultados está em nosso DNA há muitos anos, no jeito que produzimos e nas soluções que ofertamos ao mercado para geração de energia limpa. E não mediremos esforços para seguirmos implementando novas ações que proporcionem ainda mais benefícios." Marcos Bercht - Diretor industrial da Brametal

Além disso, em atenção às orientações do Instituto Estadual de Meio ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo (Iema), a Brametal acumula, desde 2018, o plantio de mais de 500 mudas de árvores nativas. Boa parte dessa vegetação encontra-se hoje em estágio avançado de crescimento, com espécies alcançando altura superior a 4,5 metros.

Sobre a Brametal

Há 46 anos no mercado, a Brametal foi fundada no Brasil em 1975, na cidade de Criciúma (SC), pelo engenheiro Ayrton Egídio de Mattos Brandão. A empresa surgiu, inicialmente, para atender ao mercado de construção civil. Desde então, escreve a sua história a partir de valores e de atitudes empreendedoras do seu idealizador, seguidas posteriormente pelo seu filho, o engenheiro Ricardo Minatto Brandão, que ocupa hoje a presidência do conselho.

Líder nas Américas em produção de estruturas metálicas para geração de energia elétrica, a empresa é uma das principais fabricantes de estruturas metálicas para Geração, Distribuição, Transmissão de Energia e Torres de Telecomunicações.