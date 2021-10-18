5 passos para pedir empréstimo virtual com segurança

Clientes da Agoracred podem escolher entre ter o valor do empréstimo depositado na conta ou pegar o dinheiro em uma das filiais Crédito: Agoracred/Divulgação

O crescimento dos empréstimos on-line no Brasil foi um dos destaques do último ano dessa modalidade, que apesar de já existir antes da pandemia, foi intensificada durante os períodos de isolamento. Em uma pesquisa recente, realizada pela Experian, empresa que comanda a Serasa, os pedidos de empréstimos no meio virtual pularam de 1% antes da pandemia para 10% em 2021, mostrando que a população já começa a usar com mais frequência o empréstimo virtual.

Prova disso é o crescimento de 60% nessa modalidade de crédito registrado pela Agoracred no último ano. Segundo a diretora de Crédito e Marketing da Agoracred, Ivone Matos de Oliveira Sabatini, essa movimentação maior teve a pandemia como principal catalisadora, já que a empresa disponibiliza o empréstimo virtual desde antes dos períodos de isolamento, mas era usado por uma parcela ínfima de seus clientes.

“Saímos praticamente do zero para uma quantidade maior de pessoas solicitando crédito on-line. O que podemos dizer é que houve uma mudança de cultura, já que o nosso cliente, que faz parte das classes C, D e E, prefere fazer empréstimo com dinheiro vivo, na mão. Mas eles começaram a perceber que poderiam fazer o financiamento de casa, sem precisar se deslocar até uma de nossas filiais, ou seja, poderiam estar onde quisessem e mesmo assim ter o empréstimo”, explica.

Para Ivone, esse é um dos principais atrativos para essa modalidade de empréstimo, que também caiu nas graças desse grupo, que é mais conservador na hora de pedir empréstimo, já que sempre preferiram pegar o dinheiro na loja.

“Não tinha tanta demanda antes, mas a confiança na nossa empresa foi um dos pontos fortes, além da praticidade. Para solicitar um empréstimo, basta entrar em nosso site, escolher o tipo de empréstimo e preencher seu nome, telefone e e-mail que um dos nossos profissionais entrará em contato. A pessoa pode ainda escolher se quer o valor depositado diretamente na conta ou escolher pegar o dinheiro em uma de nossas lojas. E ela ainda pode renegociar a sua dívida, diretamente no site, bem como solicitar segunda via e fazer acordo”, afirma.

CONFIANÇA E SEGURANÇA

A facilidade em adquirir esse tipo de crédito também se transforma em um atrativo para golpistas. Por isso, segundo Ivone, é importante que a pessoa saiba com quem está pegando empréstimo, buscando sempre empresas que sejam homologadas no Banco Central (o que pode ser verificado no site da própria empresa ou analisando direto no site do Banco Central).

"É importante também verificar o servidor do e-mail que está recebendo. No caso da Agoracred, ele sempre será @agoracred.com.br. É o mesmo domínio do nosso site, que é o www.agoracred.com.br. O que for diferente disso pode ser um golpe. Por isso, é bom o cliente prestar atenção em quem está enviando essa mensagem" Ivone Matos de Oliveira Sabatini - Diretora de Crédito e Marketing da Agoracred

Outro detalhe que ela destaca é também jamais fornecer informações de documentos por meio de telefone. “O correto, ao receber a ligação de uma financeira, é apenas confirmar os dados que serão lidos, pois se uma empresa de empréstimos está entrando em contato com você é porque ela já tem os seus dados e estes serão apenas confirmados”, aconselha.

Chamadas telefônicas também devem ser observadas, já que muitas fraudes podem usar esse método para entrar em contato com as pessoas. O principal conselho, segundo Ivone, é prestar atenção ao número da chamada. Se for desconhecido, não continue a conversa. “A Agoracred tem um número de mensagens instantâneas, único para todas as nossas chamadas, que é o (27) 4020-5055. Chamadas de outro número com certeza serão falsas”, evidencia.

Para a diretora de Crédito e Marketing da Agoracred, esse tipo de modalidade de empréstimo veio para ficar, principalmente por conta da praticidade e facilidade que representa na vida das pessoas. “É preciso ficar atento apenas com relação às fraudes. Mas seguindo esses conselhos, é possível fazer seu financiamento sem dores de cabeça”, avalia.

5 DICAS PARA PEDIR EMPRÉSTIMO ON-LINE COM SEGURANÇA

Uma financeira confiável sempre será homologada pelo Banco Central Crédito: Agoracred/Divulgação

1 - Verifique o e-mail Antes de responder a um e-mail com informações sobre o seu empréstimo, verifique se o provedor é realmente da empresa que você fez o pedido. O provedor é sempre aquele endereço que vem depois da @. No caso da Agoracred, será sempre @agoracred.com.br. 2 - Não forneça informações pelo telefone Se a financeira ligar para você será para confirmar seus dados, nunca para perguntar. E isso só vai acontecer se você tiver solicitado um empréstimo ou financiamento. Portanto, não forneça nenhum dado de documento ou valores se solicitarem na ligação, porque a empresa sempre terá essas informações. 3 - Verifique o número Se você recebeu uma mensagem ou ligação de uma financeira, verifique se aquele número é realmente da empresa. Não forneça informações para um número desconhecido. No caso da Agoracred, esse número é o (27) 4020-5055. 4 - Não deposite nada Se é você quem está pedindo o empréstimo, então é a empresa quem deve fazer o depósito no valor que foi negociado. Nenhuma financeira irá pedir um valor de depósito para liberar o empréstimo. 5 - Verifique a idoneidade da empresa Uma financeira confiável sempre será homologada pelo Banco Central (BC). Isso pode ser verificado no site da própria empresa ou analisando direto no site do BC.

SAIBA MAIS

Sobre a Agoracred: financeira com atuação em mais de 18 Estados. Possui lojas no Espírito Santo, localizadas na Grande Vitória, Norte e Sul do Estado, além de Sul da Bahia e Noroeste de Minas. Em sua carteira oferece o serviço de empréstimo pessoal, consignado e por FGTS, que atualmente podem ser feitos presencialmente em 23 lojas físicas ou de forma on-line, que dispensa a ida do cliente à loja.

Como fazer empréstimo on-line: entre no site da Agoracred, escolha a aba Empréstimo. Preencha os dados solicitados, simule o valor e número de parcelas pretendidas. A empresa entrará em contato pelo telefone, e-mail ou aplicativo de mensagens fornecido pelo usuário.

Facilidades: o cliente pode receber o valor via depósito bancário ou ir até a loja para pegar. Também é possível renegociar a dívida on-line, assim como fazer acordo ou pegar segunda via diretamente no site da empresa.