Contarato nega participação em congresso LGBT e anuncia processo criminal

O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) afirmou que vai fazer uma representação criminal na Justiça contra os responsáveis por disseminar, nas redes sociais, a informação de que ele deixou de acompanhar o drama das enchentes no Espírito Santo
para participar de um congresso LGBT na Colômbia.
“Tudo isso é fake news. Esse evento ocorreu em fevereiro de 2018 sem ônus para o Senado. Estou mantendo contato com os prefeitos das cidades atingidas, para me colocar à disposição, e amanhã estarei reunido com o governador Casagrande (PSB) para discutir o problema das enchentes. Além disso, nesta semana visitarei todos os municípios afetados”, disse o senador.
Nas postagens que viralizaram nas redes sociais nos últimos dias, é dito que Contarato, além de estar ausente do Espírito Santo, foi ao congresso internacional LGBT falar mal do presidente Bolsonaro
. “Eles falam isso porque já entrei com 26 ações contra o governo federal por várias violações de direitos”, destaca.
Contarato enumera: já fez oito representações criminais contra os supostos autores das notícias falsas e agora, após as mais recentes acusações, diz que fará pelo menos mais uma.