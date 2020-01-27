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Leonel  Ximenes

Contarato nega participação em congresso LGBT e anuncia processo criminal

Senador está sendo acusado, nas redes sociais, de não ter dado prioridade ao drama das enchentes no ES para ir à Colômbia. Ele diz que está no Estado e vai se reunir amanhã com o governador

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 14:40

Públicado em 

27 jan 2020 às 14:40
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Contarato já moveu oito representações criminais contra supostos autores de fake news Crédito: Arquivo
O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) afirmou que vai fazer uma representação criminal na Justiça contra os responsáveis por disseminar, nas redes sociais, a informação de que ele deixou de acompanhar o drama das enchentes no Espírito Santo para participar de um congresso LGBT na Colômbia.
“Tudo isso é fake news. Esse evento ocorreu em fevereiro de 2018 sem ônus para o Senado. Estou mantendo contato com os prefeitos das cidades atingidas, para me colocar à disposição, e amanhã estarei reunido com o governador Casagrande (PSB) para discutir o problema das enchentes. Além disso, nesta semana visitarei todos os municípios afetados”, disse o senador.

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Nas postagens que viralizaram nas redes sociais nos últimos dias, é dito que Contarato, além de estar ausente do Espírito Santo, foi ao congresso internacional LGBT falar mal do presidente Bolsonaro. “Eles falam isso porque já entrei com 26 ações contra o governo federal por várias violações de direitos”, destaca.
Contarato enumera: já fez oito representações criminais contra os supostos autores das notícias falsas e agora, após as mais recentes acusações, diz que fará pelo menos mais uma.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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