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Vitor Vogas

Contarato contrata marqueteira Jane Mary Abreu

Ela fez a campanha de Audifax na Serra em 2016. Após longa negociação, não fechou acordo para fazer a campanha de Rose ao governo

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 18:01

Públicado em 

24 ago 2018 às 18:01
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Fabiano Contarato conta com marqueteira que fez campanha de Audifax em 2016 Crédito: Edson Chagas
O delegado de polícia Fabiano Contarato (Rede), candidato ao Senado na eleição 2018, está contando com os serviços da marqueteira Jane Mary Abreu para coordenar a comunicação da sua campanha. 
A informação é confirmada pelo próprio Contarato. Segundo o candidato, ele já tem gravado programas de rádio e TV, sob a direção de Jane Mary. A propaganda eleitoral gratuita começará a ser veiculada na próxima sexta-feira (31). Nesse dia, já serão exibidos os programas dos postulantes ao Senado.
No mercado desde os anos 1980, Jane Mary trabalhou nas campanhas de políticos como Max Mauro, Albuíno Azeredo, José Ignácio Ferreira, Vítor Buaiz, Luiz Paulo Vellozo Lucas, José Carlos Elias, Magno Malta, Sérgio Vidigal, Leonardo Deptulski, Chico Donato, João Coser, Aloízio Santos, entre outros.
Na última eleição municipal, em 2016, ela ajudou a reeleger o prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), no que ficou conhecido como a campanha do "estou vivo!". Audifax é o principal líder estadual do partido de Contarato, a Rede Sustentabilidade.
A marca do estilo da marqueteira é a ênfase dada à dimensão emocional/sentimental dos candidatos. 
ROSE DE FREITAS
Jane Mary também era a marqueteira preferida pela senadora Rose de Freitas (Podemos) para dirigir a sua campanha ao governo estadual. Mas, após longa negociação, as duas acabaram não fechando.
À coluna, Rose chegou a dizer que tinha simpatia por Jane Mary por uma questão de afinidade de estilos, mas que faltava um acerto financeiro. 
No momento, a candidata segue sem um marqueteiro definido. 
DEMAIS CANDIDATOS
O ex-governador Renato Casagrande conta com o serviços do marqueteiro Raimundo Luedy, autor de campanhas vitoriosas de Eduardo Campos, em Pernambuco. Até sua morte, em agosto de 2014, Campos era o maior líder nacional do PSB, partido de Casagrande. O candidato já está gravando programas eleitorais. 
Também candidato ao governo, o deputado federal Carlos Manato (PSL) tem a jornalista Nerissa Neves à frente do marketing da campanha. 
Já o economista Aridelmo Teixeira (PTB) contratou a experiente marqueteira Bete Rodrigues.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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