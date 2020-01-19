"Contaminação já está prejudicando a imagem das pequenas cervejarias"

Formado na Alemanha, o mestre-cervejeiro Flávio Barone está atento às notícias sobre a contaminação das cervejas da marca Backer, produzidas em Minas Gerais e vendidas no Espírito Santo. Apesar de admitir que a imagem das pequenas cervejarias possa ficar prejudicada, ele diz que o consumo dessa bebida vai continuar crescendo, elogia a cerveja brasileira que, para ele, se compara às melhores do mundo, e, em tom de brincadeira, revela o pecado indescupável em relação ao consumo da "loura gelada": "Não beba uma cerveja em copo sujo". Se você seguir essa dica simples, abra uma neste domingo e aproveite: saúde!
O episódio da contaminação das cervejas produzidas em BH pode comprometer a imagem das cervejas artesanais?
Não só pode como já está prejudicando, principalmente em Minas Gerais, onde alguns proprietários de pequenas cervejarias estão relatando cancelamentos de pedidos.
O que o produtor deve observar para ter uma cerveja artesanal de qualidade e saudável?
As normas sanitárias e técnicas que compõem o Padrão de Identidade e Qualidade das Cervejas, determinadas através de leis e fiscalizadas pelo Ministério da Agricultura, são claras, rigorosas e são o ponto de partida para se produzir uma cerveja de qualidade e saudável. Porém o produtor que quer se destacar deve ir além do mínimo exigido. A especialização através da pesquisa e do estudo técnico juntamente com o intenso treinamento e qualificação de pessoal, sem dúvida fazem a diferença.
Qual o item ou o ingrediente mais importante para se produzir uma boa cerveja?
Todas as matérias-primas utilizadas para produzir cervejas devem ser rigorosamente analisadas e compradas de fornecedores especializados, para que se tenha a certeza da utilização de produtos que atendam as especificações técnicas e as garantias de qualidade e o grau alimentício garantido. O ingrediente que mais contribui para o sabor e para a cor da cerveja é o malte, que é o cereal que passou pelo processo de malteação. O cereal mais utilizado é a cevada, portanto o malte de cevada é o ingrediente mais importante na produção de cervejas.
Toda cerveja artesanal é superior, em qualidade, à industrial?
Todas as cervejas, desde que produzidas dentro das melhores práticas de produção e por profissionais qualificados, possuem a mesma qualidade. Esse termo artesanal já deveria ter sido substituído e abolido de vez por quem quer produzir e comercializar cervejas. Não é um termo técnico. É usado, em alguns casos, de forma errada e que engana e confunde o consumidor. A legislação brasileira é a mesma para todos que produzem e comercializam cervejas.
Por que a cerveja artesanal é tão cara?
São muitos os motivos que deixam as cervejas produzidas por pequenas cervejarias mais caras do que as produzidas por grandes cervejarias; entre eles o volume de produção, o que se traduz em ganho de escala: quanto maior a produção, melhores são as condições de compra de insumos, maior a produtividade por funcionário e mais eficiência na distribuição.
O que seria um pecado indesculpável em relação ao consumo da cerveja?
Beber cerveja utilizando um copo sujo.
A cerveja brasileira tem qualidade semelhante à bebida europeia?
A cerveja brasileira não fica devendo nada para qualquer outra cerveja, seja europeia ou de qualquer outro continente. Cada vez mais cervejas brasileiras ganham prêmios em concursos internacionais.
Cerveja sem álcool é cerveja?
Sim, é cerveja. Aliás, o consumo de cervejas sem álcool cresceu mais de 20% no ano de 2019 no mundo todo, foi a categoria que mais cresceu. A cerveja sem álcool é de longe o melhor isotônico que existe, por isso o crescimento das vendas deste produto. Os atletas descobriram as propriedades isotônicas desta bebida.
Tem gente que afirma que a cerveja produzida com milho, como algumas industriais, não é cerveja. Você concorda?
Discordo completamente. As cervejas que utilizam milho no processo de produção, normalmente, são cervejas mais leves e que foram feitas para matar a sede. As primeiras cinco marcas mais consumidas no Brasil são feitas com uma parte de milho na sua produção. Algumas das mais conceituadas cervejas belgas também recebem adição de milho.
O mercado de cervejas artesanais no ES está crescendo. Essa é uma tendência de mercado ou é apenas um modismo?
É uma tendência de mercado que não tem mais volta. O Espírito Santo foi o Estado brasileiro que mais registrou novas cervejarias no ano de 2019.
Qual a comida ou alimento que não harmoniza com nenhuma cerveja?
Comida salgada, queimada ou estragada. Sempre você vai encontrar um estilo de cerveja para harmonizar com um determinado prato devido à grande quantidade de estilos e variações. Até a alcachofra, vilã dos vinhos, é facilmente harmonizada com cerveja.