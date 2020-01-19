"Contaminação já está prejudicando a imagem das pequenas cervejarias"

Todas as matérias-primas utilizadas para produzir cervejas devem ser rigorosamente analisadas e compradas de fornecedores especializados, para que se tenha a certeza da utilização de produtos que atendam as especificações técnicas e as garantias de qualidade e o grau alimentício garantido. O ingrediente que mais contribui para o sabor e para a cor da cerveja é o malte, que é o cereal que passou pelo processo de malteação. O cereal mais utilizado é a cevada, portanto o malte de cevada é o ingrediente mais importante na produção de cervejas.