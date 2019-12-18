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Leonel Ximenes

Conta de água da Câmara de Vitória aumenta 65% em 2019

No ano passado, Legislativo da Capital pagou à Cesan R$ 42.842,48, mas neste ano a despesa subiu para R$ 70.909,00

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 05:00

Públicado em 

18 dez 2019 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O mês de maior consumo de água na Câmara de Vitória foi agosto Crédito: Arquivo AG
A Câmara Municipal de Vitória está com muita sede. Talvez isso explique o aumento exponencial da conta de água neste ano, que foi 65,5% maior que a de 2018, segundo dados do Portal de Transparência do Legislativo da Capital. A conta passou de R$ 42.842,48 para R$ 70.909,00.
Curiosamente, foi em agosto, ainda no inverno, que o consumo de água foi maior em 2019: neste mês a Cesan recebeu R$ 12.933,96 da Câmara de Vitória. No ano passado, o mês com a maior conta foi em dezembro, época de muito calor: R$ 5.992,48
No Portal da Transparência da Câmara não aparece o consumo de água em metros cúbicos – estão disponíveis apenas o mês de consumo e o valor da conta.

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Em resposta à coluna, por meio de nota, a Câmara de Vitória alega que, após estudos realizados, foi constatado que  a partir do mês de agosto de 2018, houve aumentos consideráveis no valor da tarifa cobrada pelo fornecimento de água, especialmente do hidrômetro de número A185247974.

"VAZAMENTOS OCULTOS"

Ainda segundo a CMV, na tentativa de identificar e corrigir a origem do desperdício, foram realizadas várias ações nos prédios do Legislativo. "No mês de setembro de 2019, o setor de manutenção conseguiu identificar vazamentos ocultos no interior das paredes do plenário. Até então não se tinha conhecimento destes vazamentos, por se tratar de uma estrutura de parede oca. Então, as providências foram adotadas."
Agora, a direção da Casa promete se empenhar para reduzir a despesa com água: "No mês de outubro de 2019, a conta de água reduziu-se quase pela metade. Mas ainda estamos averiguando e acompanhando todo o processo em busca de reduções ainda mais significativas para a CMV".

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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