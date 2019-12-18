Conta de água da Câmara de Vitória aumenta 65% em 2019

O mês de maior consumo de água na Câmara de Vitória foi agosto Crédito: Arquivo AG

A Câmara Municipal de Vitória está com muita sede. Talvez isso explique o aumento exponencial da conta de água neste ano, que foi 65,5% maior que a de 2018, segundo dados do Portal de Transparência do Legislativo da Capital. A conta passou de R$ 42.842,48 para R$ 70.909,00.

Curiosamente, foi em agosto, ainda no inverno, que o consumo de água foi maior em 2019: neste mês a Cesan recebeu R$ 12.933,96 da Câmara de Vitória. No ano passado, o mês com a maior conta foi em dezembro, época de muito calor: R$ 5.992,48

No Portal da Transparência da Câmara não aparece o consumo de água em metros cúbicos – estão disponíveis apenas o mês de consumo e o valor da conta.

O QUE DIZ A CÂMARA DE VITÓRIA

Em resposta à coluna, por meio de nota, a Câmara de Vitória alega que, após estudos realizados, foi constatado que a partir do mês de agosto de 2018, houve aumentos consideráveis no valor da tarifa cobrada pelo fornecimento de água, especialmente do hidrômetro de número A185247974.

"VAZAMENTOS OCULTOS"

Ainda segundo a CMV, na tentativa de identificar e corrigir a origem do desperdício, foram realizadas várias ações nos prédios do Legislativo. "No mês de setembro de 2019, o setor de manutenção conseguiu identificar vazamentos ocultos no interior das paredes do plenário. Até então não se tinha conhecimento destes vazamentos, por se tratar de uma estrutura de parede oca. Então, as providências foram adotadas."