Confira destinos bonitos e baratos para celebrar o réveillon

As férias do fim do ano são bom convite para passar a virada do ano fora do país. Mas a alta do dólar virou o grande vilão das férias deste ano, já que a moeda chegou a atingir a marca histórica de R$ 4,25. Pensando em aliviar para os viajantes, a Câmbio Store, plataforma de moedas estrangeiras, listou destinos baratos e diferentões para romper o 2020. São eles: Buenos Aires (Argentina), Lisboa (Portugal), Punta del Este (Uruguai), Dubrovnik (Croácia), Havana (Cuba) e Tríplice Froteira (Argentina, Paraguai e Brasil) .
BUENOS AIRES
A capital argentina é um ótimo lugar para passar o ano novo sem gastar muito, já que o peso está mais barato que o dólar e o real. A cidade fica vazia de nativos, que vão para as praias argentinas. E os turistas podem desfrutar de bons serviços, da queima de fogos da cidade e compartilhar a virada com outros brasileiros.
FELIZ NATAL!
AMARELO É A COR DO VERÃO
Amarelo promete ser a cor para brindar a chegada de 2020, o ano que será regido pelo Sol, segundo a astrologia. No calendário gregoriano, o Ano Novo começa no dia 1º de janeiro, mas para a astrologia, o ano começa no dia 20 de março, quando o Sol entra no signo de Áries no Hemisfério Sul e em Libra, no Norte. O Sol é regente de Leão, o signo da criatividade, da busca da identidade, do coração, das paixões e do amor verdadeiro.
NOVO RESTAURANTE
Netto Soares, Paulo Henrique Miranda e Wilson Richa preparam a inauguração do Balthazar para janeiro de 2020. Com projeto assinado pela arquiteta Vivian Coser, o novo restaurante terá cardápio com assinatura dos chefs Chiericatti e Danillo Amaral.
SUNSET
Cícero Ribeiro e Mayka Schneider anunciam outro nome para compor o Ivete Sunset, no dia 28 de dezembro, no Café de La Musique Guarapari: a DJ Samhara. O fenômeno da e-music é responsável pelo sucesso “Eu não valho nada”, ao lado da banda Lagum e KVSH.
QUE VENHA 2020!
"Clima de amor! Paz! Alegria!"
DICA DE VIAGEM/ “Trees” em Paris
A dica de viagem deste final de semana é pra quem vai à Paris nesse finalzinho de ano. A exposição “Trees”, na Fondation Cartier, que encerra sua temporada no dia 5 de janeiro, reúne uma comunidade de artistas, botânicos e filósofos, que volta seu foco para as árvores. Entre os destaques está o artista brasileiro Luiz Zerbini, responsável por um dos maiores espaços da coletiva, em que apresenta paisagens exuberantes e o encontro imaginário de árvores. Adriana Varejão, Cássio Vasconcelos e Claudia Andujar são outros brasileiros na mostra.