Confira destinos bonitos e baratos para celebrar o réveillon

Buenos Aires, Argentina Crédito: divulgação

As férias do fim do ano são bom convite para passar a virada do ano fora do país. Mas a alta do dólar virou o grande vilão das férias deste ano, já que a moeda chegou a atingir a marca histórica de R$ 4,25. Pensando em aliviar para os viajantes, a Câmbio Store, plataforma de moedas estrangeiras, listou destinos baratos e diferentões para romper o 2020. São eles: Buenos Aires (Argentina), Lisboa (Portugal), Punta del Este (Uruguai), Dubrovnik (Croácia), Havana (Cuba) e Tríplice Froteira (Argentina, Paraguai e Brasil) .

BUENOS AIRES

A capital argentina é um ótimo lugar para passar o ano novo sem gastar muito, já que o peso está mais barato que o dólar e o real. A cidade fica vazia de nativos, que vão para as praias argentinas. E os turistas podem desfrutar de bons serviços, da queima de fogos da cidade e compartilhar a virada com outros brasileiros.

FELIZ NATAL!

roberta e João Eugênio Modenesi Filho e os filhos João Vitor e Lauro Crédito: Mônica Zorzanelli

Gigi Nitz e Lilian Nogueira Crédito: Mônica Zorzanelli

Jorge e Penha Corrêa Crédito: Mônica Zorzanelli

Penha Nonato e Ivana Ruy Crédito: Mônica Zorzanelli

AMARELO É A COR DO VERÃO

Amarelo promete ser a cor para brindar a chegada de 2020, o ano que será regido pelo Sol, segundo a astrologia. No calendário gregoriano, o Ano Novo começa no dia 1º de janeiro, mas para a astrologia, o ano começa no dia 20 de março, quando o Sol entra no signo de Áries no Hemisfério Sul e em Libra, no Norte. O Sol é regente de Leão, o signo da criatividade, da busca da identidade, do coração, das paixões e do amor verdadeiro.

NOVO RESTAURANTE

Netto Soares, Paulo Henrique Miranda e Wilson Richa preparam a inauguração do Balthazar para janeiro de 2020. Com projeto assinado pela arquiteta Vivian Coser, o novo restaurante terá cardápio com assinatura dos chefs Chiericatti e Danillo Amaral.

SUNSET

Cícero Ribeiro e Mayka Schneider anunciam outro nome para compor o Ivete Sunset, no dia 28 de dezembro, no Café de La Musique Guarapari: a DJ Samhara. O fenômeno da e-music é responsável pelo sucesso “Eu não valho nada”, ao lado da banda Lagum e KVSH.

QUE VENHA 2020!

Aline Bragatto e Valéria Dias Lopes Crédito: Mônica Zorzanelli

"Clima de amor! Paz! Alegria!" Angélica - Apresentadora, mostrou aos fãs a decoração de Natal de sua mansão

Angélica mostrando sua decoração de Natal no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram/Angélica

DICA DE VIAGEM/ “Trees” em Paris

Exposição Trees em Paris Crédito: divulgação