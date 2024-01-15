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Vagas para educação especial

Vitória lança concurso para professor com 100 vagas e salário de até R$ 6,3 mil

Oportunidades são para a educação básica, com carga horária de 44 horas semanais; ainda há vale-alimentação de R$ 800

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 20:42

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

15 jan 2024 às 20:42
Prefeitura de Vitória lançou, nesta segunda-feira (15), concurso público com oferta de 100 vagas para diversos cargos de professor da educação básica, com salário que pode chegar a R$ 6,3 mil.  
O edital foi publicado no Diário Oficial de Vitória e detalha que, do total de vagas, 54 serão destinadas a profissionais que trabalharão com deficiência intelectual e auditiva.
Há oportunidades para professores de áreas como Ciências, Educação Artística, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Música e outros.
Segundo o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), essa é a primeira vez que um concurso público na cidade é direcionado para selecionar profissionais que irão atuar na educação especial.
A carga horária é de 44 horas semanais, e os salários vão de R$ 4.999,89 (graduação) a R$ 6.353,44 (doutorado). Ainda há vale-alimentação de R$ 800.
Vitória lança concurso para professor com 100 vagas e salário de até R$ 6,3 mil
O valor da taxa de inscrição será de R$ 80, e as provas serão realizadas no dia 14 de abril. As inscrições poderão ser feitas a partir  das 16h desta terça-feira (16), no endereço conhecimento.fgv.br/concursos/semevitoria24.

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