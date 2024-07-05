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Confira vagas

Vitória abre concurso para procurador com salário de R$ 21,9 mil

Inscrições começam na próxima segunda-feira (8), às 16h, e podem ser feitas até o mesmo horário do dia 5 de agosto; provas serão realizadas em 13 de outubro
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

05 jul 2024 às 17:39

Publicado em 05 de Julho de 2024 às 17:39

Prefeitura de Vitória
Prefeitura de Vitória: último concurso para Procuradoria Municipal da Capital foi realizado em 2007. Crédito: Ricardo Medeiros
Prefeitura de Vitória anunciou nesta sexta-feira (5) a abertura de um concurso com três vagas para o cargo de procurador – além de constituição de cadastro de reserva – com subsídio de R$ 21.914,07. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.
As inscrições começam na próxima segunda-feira (8), às 16h, e seguem até o mesmo horário do dia 5 de agosto, e podem ser feitas por meio do endereço eletrônico conhecimento.fgv.br. A prova será realizada no dia 13 de outubro e o valor da inscrição é de R$ 90.
O concurso abre vaga para provimento de cargos efetivos e formação de cadastro de reservas realizado pela instituição Fundação Getúlio Vargas (FGV). As vagas destinam-se à lotação exclusivamente no âmbito da Prefeitura de Vitória. 
Para participar do concurso é preciso que o candidato tenha o diploma, devidamente registrado, de conclusão do Ensino Superior em Direito, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além de experiência profissional de, no mínimo, três anos de advocacia efetiva, comprovada com cinco atos privativos por ano.
"Essa medida vai ao encontro do interesse público, mas, acima de tudo, ao encontro do interesse do cidadão, que é o mais importante. Uma boa procuradoria representa uma cidade mais forte, com diminuição da corrupção, transparência e com o compromisso de que os recursos cheguem ao seu devido lugar", disse o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.
O prazo de validade é de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. O último concurso para Procuradoria Municipal de Vitória foi realizado em 2007.

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