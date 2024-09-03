Veja quais os concursos federais devem ser abertos até 2025

Polícia Rodoviária Federal solicitou mais de 5 mil vagas Crédito: Divulgação | PRF

O texto, entretanto, não informa quais os concursos públicos poderão ser realizados no próximo ano. Isso porque o quantitativo é apenas uma previsão. No caso das seleções do Poder Executivo, é necessária autorização prévia do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos para que os certames sejam realizados.

A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, destaca os concursos do Ministério Público da União (MPU), com possibilidade de vagas para todo o país, e Defensoria Pública da União (DPU). Nos dois casos, os editais devem ser publicados em breve.

Segundo ela, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Ministério da Defesa e Agência Nacional de Mineração fizeram a solicitação para abertura de novos postos.

“Os concursos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Ministério da Fazenda (auditor fiscal e analista tributário), bem como o ccertame do Ibama, têm grande chance de serem autorizados e realizados no próximo ano”, comenta.

Confira os concursos

Aeronáutica

Vagas: A definir

A definir Cargos: A definir

A definir Salário: Até R$ 8 mil

Até R$ 8 mil Situação: Previsto

Agência Brasileira de Inteligência (Abin)

Vagas: A definir

A definir Cargos: Oficial, técnico e agente

Oficial, técnico e agente Salário: Até R$ 16 mil

Até R$ 16 mil Situação: Solicitado

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

Vagas: 476

476 Cargos: Técnico e especialista

Técnico e especialista Salário: Até R$ 16 mil

Até R$ 16 mil Situação: Solicitado

Agência Nacional do Cinema (Ancine)

Vagas: 36

36 Cargos: Analista, técnico e especialista

Analista, técnico e especialista Salário: Até R$ 13 mil

Até R$ 13 mil Situação: Solicitado

Agência Nacional de Mineração (ANM)

Vagas: 220

220 Cargo: Especialista

Especialista Salário: Até R$ 9 mil

Até R$ 9 mil Situação: Autorizado

Agência Nacional de Proteção de Dados

Vagas: 213

213 Cargos: A definir

A definir Salário: A definir

A definir Situação: Solicitado

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Vagas: 91

91 Cargos: Especialista, analista e técnico

Especialista, analista e técnico Salário: Até R$ 16 mil

Até R$ 16 mil Situação: Solicitado

Banco Central

Vagas: 545

545 Cargos: Técnico, analista e pesquisador

Técnico, analista e pesquisador Salário: Até R$ 29 mil

Até R$ 29 mil Situação: Solicitado

Concurso Nacional Unificado (CNU)

Vagas: A definir

A definir Cargos: A definir

A definir Salário: A definir

A definir Situação: Em estudo

Defensoria Pública da União (DPU)

Vagas: A definir

A definir Cargos: Defensor

Defensor Salário: Até R$ 28 mil

Até R$ 28 mil Situação: Previsto

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs)

Vagas: 180

180 Cargos: A definir

A definir Salário: A definir

A definir Situação: Solicitado

Exército

Vagas: A definir

A definir Cargos: A definir

A definir Salário: Até R$ 10 mil

Até R$ 10 mil Situação: Previsto

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)

Vagas: 260

260 Cargos: Analista

Analista Salário: Até R$ 8 mil

Até R$ 8 mil Situação: Autorizado

Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio)

Vagas: 180

180 Cargos: Analista

Analista Salário: Até R$ 11 mil

Até R$ 11 mil Situação: Autorizado

Marinha

Vagas: A definir

A definir Cargos: A definir

A definir Salário: Até R$ 9 mil

Até R$ 9 mil Situação: Previsto

Ministério da Agricultura e Pecuária

Vagas: 857

857 Cargos: Diversos

Diversos Salário: Até R$ 15 mil

Até R$ 15 mil Situação: Solicitado

Ministério da Fazenda

Vagas: 2.171

2.171 Cargos: Diversos

Diversos Cargos: A definir

A definir Situação: Solicitado

Ministério das Relações Exteriores

Vagas: A definir

A definir Cargo: Oficial de chancelaria

Oficial de chancelaria Salário: Até R$ 10 mil

Até R$ 10 mil Situação: Solicitado

Ministério do Meio Ambiente

Vagas: 350

350 Cargo: Analista ambiental

Analista ambiental Salário: Até R$ 9 mil

Até R$ 9 mil Situação: Solicitado

Ministério do Turismo

Vagas : 47

: 47 Cargos : Diversos

: Diversos Salário: A partir de R$ 4,2 mil

A partir de R$ 4,2 mil Situação: Solicitado

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Vagas: 280

280 Cargos: Assistente técnico e analista

Assistente técnico e analista Salário: Até R$ 5.488

Até R$ 5.488 Situação: Solicitado

Ministério Público da União (MPU)

Vagas: A definir

A definir Cargos: Analista e técnico

Analista e técnico Salário: Até R$ 21 mil

Até R$ 21 mil Situação: Previsto

Polícia Federal

Vagas: 2.599

2.599 Cargos: Agente, escrivão, delegado, perito e papiloscopista

Agente, escrivão, delegado, perito e papiloscopista Salário: Até R$ 25 mil

Até R$ 25 mil Situação: Solicitado

Polícia Rodoviária Federal

Vagas: 5.137

5.137 Cargos: Policial e agente

Policial e agente Salário: Até R$ 10 mil

Até R$ 10 mil Situação: Solicitado

Receita Federal

Vagas: 2.171

2.171 Cargos: Administrador, analista, assistente, entre outros

Administrador, analista, assistente, entre outros Salário: Até R$7 mil

Até R$7 mil Situação: Solicitado

Superintendência de Seguros Privados (Susep)

Vagas: 75

75 Cargo: Analista

Analista Salário: Até R$ 20 mil

Até R$ 20 mil Situação: Comissão formada