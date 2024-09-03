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Orçamento

Veja quais os concursos federais devem ser abertos até 2025

Governo federal prevê contratar mais de 63 mil novos servidores no próximo ano; maior parte das oportunidades serão destinadas ao Poder Executivo

Publicado em 03 de Setembro de 2024 às 14:38

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 set 2024 às 14:38
Polícia Rodoviária Federal divulgou balanço das ações realizadas nas BRs do Estado durante o feriado de Tiradentes
Polícia Rodoviária Federal solicitou mais de 5 mil vagas  Crédito: Divulgação | PRF
governo federal poderá contratar até 63.766 novos servidores em 2025. O quantitativo está previsto no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), que deve ser votado pelo Congresso Nacional até dezembro.
O texto, entretanto, não informa quais os concursos públicos poderão ser realizados no próximo ano. Isso porque o quantitativo é apenas uma previsão. No caso das seleções do Poder Executivo, é necessária autorização prévia do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos para que os certames sejam realizados.
A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, destaca os concursos do Ministério Público da União (MPU), com possibilidade de vagas para todo o país, e Defensoria Pública da União (DPU). Nos dois casos, os editais devem ser publicados em breve.
Segundo ela,  a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Ministério da Defesa e Agência Nacional de Mineração fizeram a solicitação para abertura de novos postos.
“Os concursos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Ministério da Fazenda (auditor fiscal e analista tributário), bem como o ccertame do Ibama, têm grande chance de serem autorizados e realizados no próximo ano”, comenta.

Confira os concursos

  • Aeronáutica
  • Vagas: A definir
  • Cargos: A definir
  • Salário: Até R$ 8 mil
  • Situação: Previsto
  • Agência Brasileira de Inteligência (Abin)
  • Vagas: A definir
  • Cargos: Oficial, técnico e agente
  • Salário: Até R$ 16 mil
  • Situação: Solicitado
  • Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)
  • Vagas: 476
  • Cargos: Técnico e especialista
  • Salário: Até R$ 16 mil
  • Situação: Solicitado
  • Agência Nacional do Cinema (Ancine)
  • Vagas: 36
  • Cargos: Analista, técnico e especialista
  • Salário: Até R$ 13 mil
  • Situação: Solicitado
  • Agência Nacional de Mineração (ANM)
  • Vagas: 220
  • Cargo: Especialista
  • Salário: Até R$ 9 mil
  • Situação: Autorizado
  • Agência Nacional de Proteção de Dados
  • Vagas: 213
  • Cargos: A definir
  • Salário: A definir
  • Situação: Solicitado
  • Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
  • Vagas: 91
  • Cargos: Especialista, analista e técnico
  • Salário: Até R$ 16 mil
  • Situação: Solicitado
  • Banco Central
  • Vagas: 545
  • Cargos: Técnico, analista e pesquisador
  • Salário: Até R$ 29 mil
  • Situação: Solicitado
  • Concurso Nacional Unificado (CNU)
  • Vagas: A definir
  • Cargos: A definir
  • Salário: A definir
  • Situação: Em estudo
  • Defensoria Pública da União (DPU)
  • Vagas: A definir
  • Cargos: Defensor
  • Salário: Até R$ 28 mil
  • Situação: Previsto
  • Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs)
  • Vagas: 180
  • Cargos: A definir
  • Salário: A definir
  • Situação: Solicitado
  • Exército
  • Vagas: A definir
  • Cargos: A definir
  • Salário: Até R$ 10 mil
  • Situação: Previsto
  • Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
  • Vagas: 260
  • Cargos: Analista
  • Salário: Até R$ 8 mil
  • Situação: Autorizado
  • Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio)
  • Vagas: 180
  • Cargos: Analista
  • Salário: Até R$ 11 mil
  • Situação: Autorizado
  • Marinha
  • Vagas: A definir
  • Cargos: A definir
  • Salário: Até R$ 9 mil
  • Situação: Previsto
  • Ministério da Agricultura e Pecuária
  • Vagas: 857
  • Cargos: Diversos
  • Salário: Até R$ 15 mil
  • Situação: Solicitado
  • Ministério da Fazenda
  • Vagas: 2.171
  • Cargos: Diversos
  • Cargos: A definir
  • Situação: Solicitado
  • Ministério das Relações Exteriores
  • Vagas: A definir
  • Cargo: Oficial de chancelaria
  • Salário:Até R$ 10 mil
  • Situação: Solicitado
  • Ministério do Meio Ambiente
  • Vagas: 350
  • Cargo: Analista ambiental
  • Salário: Até R$ 9 mil
  • Situação: Solicitado
  • Ministério do Turismo
  • Vagas: 47
  • Cargos: Diversos
  • Salário: A partir de R$ 4,2 mil
  • Situação: Solicitado
  • Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
  • Vagas: 280
  • Cargos: Assistente técnico e analista
  • Salário: Até R$ 5.488
  • Situação: Solicitado
  • Ministério Público da União (MPU)
  • Vagas: A definir
  • Cargos: Analista e técnico
  • Salário: Até R$ 21 mil
  • Situação: Previsto
  • Polícia Federal
  • Vagas: 2.599
  • Cargos: Agente, escrivão, delegado, perito e papiloscopista
  • Salário: Até R$ 25 mil
  • Situação: Solicitado
  • Polícia Rodoviária Federal
  • Vagas: 5.137
  • Cargos: Policial e agente
  • Salário: Até R$ 10 mil
  • Situação: Solicitado
  • Receita Federal
  • Vagas: 2.171
  • Cargos: Administrador, analista, assistente, entre outros
  • Salário: Até R$7 mil
  • Situação: Solicitado
  • Superintendência de Seguros Privados (Susep)
  • Vagas: 75
  • Cargo: Analista
  • Salário: Até R$ 20 mil
  • Situação: Comissão formada
  • Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam)
  • Vagas: 59
  • Cargos: Diversos
  • Salário: A partir de R$ 2,5 mil
  • Situação: solicitado

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