Veja quais os concursos federais devem ser abertos até 2025

O governo federal poderá contratar até 63.766 novos servidores em 2025. O quantitativo está previsto no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), que deve ser votado pelo Congresso Nacional até dezembro.
O texto, entretanto, não informa quais os concursos públicos poderão ser realizados no próximo ano. Isso porque o quantitativo é apenas uma previsão. No caso das seleções do Poder Executivo, é necessária autorização prévia do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos para que os certames sejam realizados.
A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, destaca os concursos do Ministério Público da União (MPU), com possibilidade de vagas para todo o país, e Defensoria Pública da União (DPU). Nos dois casos, os editais devem ser publicados em breve.
Segundo ela, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Ministério da Defesa e Agência Nacional de Mineração fizeram a solicitação para abertura de novos postos.
“Os concursos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Ministério da Fazenda (auditor fiscal e analista tributário), bem como o ccertame do Ibama, têm grande chance de serem autorizados e realizados no próximo ano”, comenta.
Confira os concursos
- Aeronáutica
- Vagas: A definir
- Cargos: A definir
- Salário: Até R$ 8 mil
- Situação: Previsto
- Agência Brasileira de Inteligência (Abin)
- Vagas: A definir
- Cargos: Oficial, técnico e agente
- Salário: Até R$ 16 mil
- Situação: Solicitado
- Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)
- Vagas: 476
- Cargos: Técnico e especialista
- Salário: Até R$ 16 mil
- Situação: Solicitado
- Agência Nacional do Cinema (Ancine)
- Vagas: 36
- Cargos: Analista, técnico e especialista
- Salário: Até R$ 13 mil
- Situação: Solicitado
- Agência Nacional de Mineração (ANM)
- Vagas: 220
- Cargo: Especialista
- Salário: Até R$ 9 mil
- Situação: Autorizado
- Agência Nacional de Proteção de Dados
- Vagas: 213
- Cargos: A definir
- Salário: A definir
- Situação: Solicitado
- Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
- Vagas: 91
- Cargos: Especialista, analista e técnico
- Salário: Até R$ 16 mil
- Situação: Solicitado
- Banco Central
- Vagas: 545
- Cargos: Técnico, analista e pesquisador
- Salário: Até R$ 29 mil
- Situação: Solicitado
- Concurso Nacional Unificado (CNU)
- Vagas: A definir
- Cargos: A definir
- Salário: A definir
- Situação: Em estudo
- Defensoria Pública da União (DPU)
- Vagas: A definir
- Cargos: Defensor
- Salário: Até R$ 28 mil
- Situação: Previsto
- Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs)
- Vagas: 180
- Cargos: A definir
- Salário: A definir
- Situação: Solicitado
- Exército
- Vagas: A definir
- Cargos: A definir
- Salário: Até R$ 10 mil
- Situação: Previsto
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
- Vagas: 260
- Cargos: Analista
- Salário: Até R$ 8 mil
- Situação: Autorizado
- Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio)
- Vagas: 180
- Cargos: Analista
- Salário: Até R$ 11 mil
- Situação: Autorizado
- Marinha
- Vagas: A definir
- Cargos: A definir
- Salário: Até R$ 9 mil
- Situação: Previsto
- Ministério da Agricultura e Pecuária
- Vagas: 857
- Cargos: Diversos
- Salário: Até R$ 15 mil
- Situação: Solicitado
- Ministério da Fazenda
- Vagas: 2.171
- Cargos: Diversos
- Cargos: A definir
- Situação: Solicitado
- Ministério das Relações Exteriores
- Vagas: A definir
- Cargo: Oficial de chancelaria
- Salário:Até R$ 10 mil
- Situação: Solicitado
- Ministério do Meio Ambiente
- Vagas: 350
- Cargo: Analista ambiental
- Salário: Até R$ 9 mil
- Situação: Solicitado
- Ministério do Turismo
- Vagas: 47
- Cargos: Diversos
- Salário: A partir de R$ 4,2 mil
- Situação: Solicitado
- Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
- Vagas: 280
- Cargos: Assistente técnico e analista
- Salário: Até R$ 5.488
- Situação: Solicitado
- Ministério Público da União (MPU)
- Vagas: A definir
- Cargos: Analista e técnico
- Salário: Até R$ 21 mil
- Situação: Previsto
- Polícia Federal
- Vagas: 2.599
- Cargos: Agente, escrivão, delegado, perito e papiloscopista
- Salário: Até R$ 25 mil
- Situação: Solicitado
- Polícia Rodoviária Federal
- Vagas: 5.137
- Cargos: Policial e agente
- Salário: Até R$ 10 mil
- Situação: Solicitado
- Receita Federal
- Vagas: 2.171
- Cargos: Administrador, analista, assistente, entre outros
- Salário: Até R$7 mil
- Situação: Solicitado
- Superintendência de Seguros Privados (Susep)
- Vagas: 75
- Cargo: Analista
- Salário: Até R$ 20 mil
- Situação: Comissão formada
- Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam)
- Vagas: 59
- Cargos: Diversos
- Salário: A partir de R$ 2,5 mil
- Situação: solicitado