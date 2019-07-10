Veja os cursos para aprender uma profissão em Guarapari

Quem quer aprender uma profissão para entrar no mercado de trabalho ou ter um conhecimento a mais no currículo deve ficar atento. O Programa Qualificar ES abre 60 vagas em cursos presenciais. Os alunos não pagam pelo curso.
Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar no bairro onde são oferecidos os cursos. É necessário ainda ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde o candidato tem que ter idade mínima de 18 anos.
As inscrições podem ser feitas até 24 de julho, no endereço www.qualificar.es.gov.br. Os resultados estão previstos para ser publicados nos dias 1º e 2 de agosto.
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Guarapari
Local do curso
EEEFM Doutor Silva Mello, Parque da Areia Preta.
Cursos: Recepcionista (30) e gestão financeira de pequenas e médias empresas (30).