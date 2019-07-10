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Qualificação

Veja os cursos para aprender uma profissão em Guarapari

Candidatos podem se inscrever até 24 de julho; interessados precisam morar no bairro onde está sendo oferecida a qualificação
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 jul 2019 às 12:21

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 12:21

Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar na Grande Vitória, Aracruz ou Santa Leopoldina Crédito: Pixabay
Quem quer aprender uma profissão para entrar no mercado de trabalho ou ter um conhecimento a mais no currículo deve ficar atento. O Programa Qualificar ES abre 60 vagas em cursos presenciais. Os alunos não pagam pelo curso.
> Quase 5 mil vagas em cursos de graça para aprender uma profissão no ES
Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar no bairro onde são oferecidos os cursos. É necessário ainda ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde o candidato tem que ter idade mínima de 18 anos.
> Mais de 4 mil vagas em cursos de graça para estudar em casa
As inscrições podem ser feitas até 24 de julho, no endereço www.qualificar.es.gov.br. Os resultados estão previstos para ser publicados nos dias 1º e 2 de agosto.
CONFIRA OS CURSOS
Guarapari
Local do curso
EEEFM Doutor Silva Mello, Parque da Areia Preta.
Cursos: Recepcionista (30) e gestão financeira de pequenas e médias empresas (30).
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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