Veja como se preparar para o novo concurso do Banco do Brasil

Os preparativos para o novo concurso público do Banco do Brasil já começaram e a previsão é de que o edital seja publicado até dezembro. As provas devem ocorrer no primeiro semestre de 2025. O assunto já foi discutido em uma reunião com os gestores da instituição.
O futuro certame pode ser organizado pela Fundação Cesgranrio, em função da prorrogação do contrato que foi ampliado até dezembro de 2025.
A seleção deve oferecer oportunidades para o cargo de escriturário. A remuneração inicial, conforme o edital de 2022, foi de R$ 5.436,03, sendo R$ 3.622,23 de salário, R$ 1.014,42 de auxílio-alimentação/refeição e R$ 799,38 de cesta-alimentação. Além disso, há previsão de abertura de vagas também para quem tem nível superior.
Mesmo se tratando de uma previsão já é possível começar a se preparar para as provas, pois a concorrência promete ser acirrada. Só para se ter uma ideia, o último concurso atraiu mais de 1,4 milhão de candidatos. Os testes ocorreram em 178 cidades do país. A validade do concurso vai até julho de 2025, mas o cadastro de reserva já está quase se esgotando.
Na avaliação da diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, a alta concorrência reflete o atrativo das vagas, com salários iniciais e benefícios que tornam esse um dos concursos mais disputados.
Para ela, é essencial estudar de forma planejada. Conhecer o conteúdo programático, entender o formato da prova e as etapas do concurso são fatores cruciais. É preciso atenção aos conhecimentos exigidos para cada cargo específico.
Ivone lembra que no último edital, as provas de conhecimentos básicos, comuns tanto para o cargo de agente comercial quanto de agente de tecnologia, abordaram quatro disciplinas principais: Língua Portuguesa, Matemática, Inglês e Atualidades do Mercado Financeiro.
“As questões de conhecimentos básicos somaram 32,5% da nota total da prova objetiva, o que significa que, apesar de alguns candidatos poderem encontrar mais facilidade em certas disciplinas, um planejamento de estudo abrangente é necessário para garantir um bom desempenho”, comenta.
Ela orienta ainda que diante da concorrência acirrada, um planejamento estratégico de estudo é essencial. “Conheça as disciplinas, aprofunde-se no conteúdo programático e monte uma rotina de estudos sólida para garantir sua aprovação”, finaliza.
Confira as dicas
LÍNGUA PORTUGUESA
Esta é uma das disciplinas mais relevantes do concurso, representando o maior peso na seção de conhecimentos básicos. Os exames costumam engoblar temas como:
- Interpretação de texto
- Ortografia
- Pontuação
- Concordância verbal e nominal
- Regência verbal e nominal
- Semântica
- Sintaxe
“Além disso, questões de interpretação de textos e enunciados podem exigir uma familiarização com temas sociais, políticos e econômicos atuais. A banca Cesgranrio, que aplicou a prova anterior, é conhecida por utilizar charges em suas questões, então é importante estar atento a esse formato”, comenta Ivone.
LÍNGUA INGLESA
A prova não exige um conhecimento avançado. O foco, segundo a especialista, está no entendimento geral de textos simples, com questões voltadas para a interpretação e vocabulário básico. A dica para esta disciplina é dedicar-se ao estudo de textos de temas cotidianos para se familiarizar.
MATEMÁTICA
A disciplina no concurso do Banco do Brasil envolve questões que frequentemente vêm acompanhadas de gráficos e tabelas, exigindo dos candidatos raciocínio lógico e analítico. Os temas abordados costumam incluir:
- Razões e proporções
- Regras de três
- Porcentagem
- Funções exponenciais e logarítmicas
- Progressões aritméticas, entre outros.
“Esses são conceitos fundamentais, mas, com prática e uma abordagem consistente, é possível dominar o conteúdo”, destaca Ivone.
ATUALIDADES DO MERCADO FINANCEIRO
O conhecimento sobre as inovações e tecnologias do setor bancário é fundamental. As questões nesta disciplina avaliam o domínio dos candidatos sobre ferramentas como o Pix, open banking, internet banking, além de temas emergentes como criptomoedas, fintechs e big techs.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AGENTE COMERCIAL (ESCRITURÁRIO)
No último concurso para agente Comercial, as provas de conhecimentos específicos incluíram 45 questões, divididas entre Matemática Financeira, Conhecimentos Bancários, Informática e Vendas e Negociação. Veja um resumo:
- Matemática Financeira: aborda conceitos de capital, juros, taxas e fluxos de caixa
- Conhecimentos Bancários: cobre a estrutura do sistema financeiro, política monetária, mercados de crédito e cambial, e legislação bancária
- Informática: inclui sistemas operacionais, antivírus, redes sociais e aplicativos de mensagens
- Vendas e Negociação: esta é a disciplina com maior peso, cobrindo técnicas de vendas marketing digital, gestão da experiência do cliente e canais remotos de vendas
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AGENTE DE TECNOLOGIA
Além dos conhecimentos bancários, a prova exigiu domínio de Probabilidade e Estatística, além de tópicos de Tecnologia da Informação como:
- Arquitetura de computadores
- Redes
- Linguagens de programação
- Banco de dados
- Segurança da informação
Essas disciplinas são fundamentais para quem deseja atuar na área de TI dentro do Banco do Brasil.