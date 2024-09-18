Veja como se preparar para o novo concurso do Banco do Brasil

Agência do Banco do Brasil na Praça Pio XII, Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Os preparativos para o novo concurso público do Banco do Brasil já começaram e a previsão é de que o edital seja publicado até dezembro. As provas devem ocorrer no primeiro semestre de 2025. O assunto já foi discutido em uma reunião com os gestores da instituição.

O futuro certame pode ser organizado pela Fundação Cesgranrio, em função da prorrogação do contrato que foi ampliado até dezembro de 2025.

A seleção deve oferecer oportunidades para o cargo de escriturário. A remuneração inicial, conforme o edital de 2022, foi de R$ 5.436,03, sendo R$ 3.622,23 de salário, R$ 1.014,42 de auxílio-alimentação/refeição e R$ 799,38 de cesta-alimentação. Além disso, há previsão de abertura de vagas também para quem tem nível superior.

Mesmo se tratando de uma previsão já é possível começar a se preparar para as provas, pois a concorrência promete ser acirrada. Só para se ter uma ideia, o último concurso atraiu mais de 1,4 milhão de candidatos. Os testes ocorreram em 178 cidades do país. A validade do concurso vai até julho de 2025, mas o cadastro de reserva já está quase se esgotando.

Na avaliação da diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, a alta concorrência reflete o atrativo das vagas, com salários iniciais e benefícios que tornam esse um dos concursos mais disputados.

Para ela, é essencial estudar de forma planejada. Conhecer o conteúdo programático, entender o formato da prova e as etapas do concurso são fatores cruciais. É preciso atenção aos conhecimentos exigidos para cada cargo específico.

Ivone lembra que no último edital, as provas de conhecimentos básicos, comuns tanto para o cargo de agente comercial quanto de agente de tecnologia, abordaram quatro disciplinas principais: Língua Portuguesa, Matemática, Inglês e Atualidades do Mercado Financeiro.

“As questões de conhecimentos básicos somaram 32,5% da nota total da prova objetiva, o que significa que, apesar de alguns candidatos poderem encontrar mais facilidade em certas disciplinas, um planejamento de estudo abrangente é necessário para garantir um bom desempenho”, comenta.

Ela orienta ainda que diante da concorrência acirrada, um planejamento estratégico de estudo é essencial. “Conheça as disciplinas, aprofunde-se no conteúdo programático e monte uma rotina de estudos sólida para garantir sua aprovação”, finaliza.

Confira as dicas

LÍNGUA PORTUGUESA

Esta é uma das disciplinas mais relevantes do concurso, representando o maior peso na seção de conhecimentos básicos. Os exames costumam engoblar temas como:

Interpretação de texto

Ortografia

Pontuação

Concordância verbal e nominal

Regência verbal e nominal

Semântica

Sintaxe

“Além disso, questões de interpretação de textos e enunciados podem exigir uma familiarização com temas sociais, políticos e econômicos atuais. A banca Cesgranrio, que aplicou a prova anterior, é conhecida por utilizar charges em suas questões, então é importante estar atento a esse formato”, comenta Ivone.

LÍNGUA INGLESA

A prova não exige um conhecimento avançado. O foco, segundo a especialista, está no entendimento geral de textos simples, com questões voltadas para a interpretação e vocabulário básico. A dica para esta disciplina é dedicar-se ao estudo de textos de temas cotidianos para se familiarizar.

MATEMÁTICA

A disciplina no concurso do Banco do Brasil envolve questões que frequentemente vêm acompanhadas de gráficos e tabelas, exigindo dos candidatos raciocínio lógico e analítico. Os temas abordados costumam incluir:

Razões e proporções

Regras de três

Porcentagem

Funções exponenciais e logarítmicas

Progressões aritméticas, entre outros.

“Esses são conceitos fundamentais, mas, com prática e uma abordagem consistente, é possível dominar o conteúdo”, destaca Ivone.

ATUALIDADES DO MERCADO FINANCEIRO

O conhecimento sobre as inovações e tecnologias do setor bancário é fundamental. As questões nesta disciplina avaliam o domínio dos candidatos sobre ferramentas como o Pix, open banking, internet banking, além de temas emergentes como criptomoedas, fintechs e big techs.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AGENTE COMERCIAL (ESCRITURÁRIO)

No último concurso para agente Comercial, as provas de conhecimentos específicos incluíram 45 questões, divididas entre Matemática Financeira, Conhecimentos Bancários, Informática e Vendas e Negociação. Veja um resumo:

Matemática Financeira: aborda conceitos de capital, juros, taxas e fluxos de caixa

aborda conceitos de capital, juros, taxas e fluxos de caixa Conhecimentos Bancários: cobre a estrutura do sistema financeiro, política monetária, mercados de crédito e cambial, e legislação bancária

cobre a estrutura do sistema financeiro, política monetária, mercados de crédito e cambial, e legislação bancária Informática: inclui sistemas operacionais, antivírus, redes sociais e aplicativos de mensagens

inclui sistemas operacionais, antivírus, redes sociais e aplicativos de mensagens Vendas e Negociação: esta é a disciplina com maior peso, cobrindo técnicas de vendas marketing digital, gestão da experiência do cliente e canais remotos de vendas

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AGENTE DE TECNOLOGIA

Além dos conhecimentos bancários, a prova exigiu domínio de Probabilidade e Estatística, além de tópicos de Tecnologia da Informação como:

Arquitetura de computadores

Redes

Linguagens de programação

Banco de dados

Segurança da informação