Veja as vagas para cursos de qualificação em Vitória

O governo do Espírito Santo
Do total de oportunidades, 340 são destinadas aos moradores de Vitória. É bom lembrar que para participar é necessário morar no bairro onde é oferecida a oportunidade.
As inscrições já estão abertas e seguem até 26 de maio de 2019, no site www.qualificar.es.gov.br. A seleção será por ordem de inscrição.
CONFIRA AS VAGAS E ONDE OS CURSOS SERÃO REALIZADOS
E.E.E.F.M. “Aflordízio Carvalho da Silva”
Local: Rua Engenheiro Rubens Bley, s/nº, Bairro da Penha.
Vagas exclusivas para os moradores no Bairro da Penha:
- Auxiliar de estoque e armazenamento (120h): 30
- Auxiliar de rotinas administrativas (120h): 30
- Cuidador de idosos (80h): 30
- Decoração de festas (80h): 30
- Porteiro (80h): 30
Total: 150
UIP Unidade de Inclusão Produtiva
Local: Rodovia Serafim Derenzi, 4829, São Pedro.
Vagas exclusiva para os moradores de São Pedro:
- Confeitaria (120h): 25
- Panificação (120h): 25
Total: 50
Escola da Vida
Local: Rodovia Serafim Derenzi, 4477, São Pedro.
Vagas exclusivas para os moradores de São Pedro:
- Maquiador (120h): 30
- Design de sobrancelhas (120h): 30
Total: 60
Multivix Unidade de Goiabeiras
Local: Rua José Alves, 135, Goiabeiras.
Vagas exclusivas para os moradores de Goiabeiras:
- Informática (120h): 30
Total: 30
QUALIFICAR ES MULHER
Tele Centro Piedade
Local: Rua Freire Antônio do Martes, 158, Piedade
Vagas exclusivas para moradores do bairro Piedade
- Maquiador (120h): 25
- Design de sobrancelhas (120h): 25
Total: 50