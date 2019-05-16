Veja as vagas para cursos de qualificação em Vitória

Cursos para confeiteiro está entre as opções Crédito: RitaE / Pixabay

O governo do Espírito Santo

Do total de oportunidades, 340 são destinadas aos moradores de Vitória. É bom lembrar que para participar é necessário morar no bairro onde é oferecida a oportunidade.

As inscrições já estão abertas e seguem até 26 de maio de 2019, no site www.qualificar.es.gov.br . A seleção será por ordem de inscrição.

CONFIRA AS VAGAS E ONDE OS CURSOS SERÃO REALIZADOS

E.E.E.F.M. “Aflordízio Carvalho da Silva”

Local: Rua Engenheiro Rubens Bley, s/nº, Bairro da Penha.

Vagas exclusivas para os moradores no Bairro da Penha:

- Auxiliar de estoque e armazenamento (120h): 30

- Auxiliar de rotinas administrativas (120h): 30

- Cuidador de idosos (80h): 30

- Decoração de festas (80h): 30

- Porteiro (80h): 30

Total: 150

UIP Unidade de Inclusão Produtiva

Local: Rodovia Serafim Derenzi, 4829, São Pedro.

Vagas exclusiva para os moradores de São Pedro:

- Confeitaria (120h): 25

- Panificação (120h): 25

Total: 50

Escola da Vida

Local: Rodovia Serafim Derenzi, 4477, São Pedro.

Vagas exclusivas para os moradores de São Pedro:

- Maquiador (120h): 30

- Design de sobrancelhas (120h): 30

Total: 60

Multivix Unidade de Goiabeiras

Local: Rua José Alves, 135, Goiabeiras.

Vagas exclusivas para os moradores de Goiabeiras:

- Informática (120h): 30

Total: 30

QUALIFICAR ES MULHER

Tele Centro Piedade

Local: Rua Freire Antônio do Martes, 158, Piedade

Vagas exclusivas para moradores do bairro Piedade

- Maquiador (120h): 25

- Design de sobrancelhas (120h): 25