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Qualificar ES

Veja as vagas para cursos de qualificação em Vitória

Interessados devem morar no bairro onde está sendo oferecido a oportunidade; inscrições até 26 de maio
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 mai 2019 às 15:15

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 15:15

Cursos para confeiteiro está entre as opções Crédito: RitaE / Pixabay
O governo do Espírito Santo
abriu mais de 8 mil vagas em cursos de qualificação profissionais.
Do total de oportunidades, 340 são destinadas aos moradores de Vitória. É bom lembrar que para participar é necessário morar no bairro onde é oferecida a oportunidade.
Veja as vagas oferecidas pelo Programa Qualificar ES
As inscrições já estão abertas e seguem até 26 de maio de 2019, no site www.qualificar.es.gov.br. A seleção será por ordem de inscrição.
CONFIRA AS VAGAS E ONDE OS CURSOS SERÃO REALIZADOS
E.E.E.F.M. “Aflordízio Carvalho da Silva”
Local: Rua Engenheiro Rubens Bley, s/nº, Bairro da Penha.
Vagas exclusivas para os moradores no Bairro da Penha:
- Auxiliar de estoque e armazenamento (120h): 30
- Auxiliar de rotinas administrativas (120h): 30
- Cuidador de idosos (80h): 30
- Decoração de festas (80h): 30
- Porteiro (80h): 30
Total: 150
UIP Unidade de Inclusão Produtiva
Local: Rodovia Serafim Derenzi, 4829, São Pedro.
Vagas exclusiva para os moradores de São Pedro:
- Confeitaria (120h): 25
- Panificação (120h): 25
Total: 50
Escola da Vida
Local: Rodovia Serafim Derenzi, 4477, São Pedro.
Vagas exclusivas para os moradores de São Pedro:
- Maquiador (120h): 30
- Design de sobrancelhas (120h): 30
Total: 60
Multivix Unidade de Goiabeiras
Local: Rua José Alves, 135, Goiabeiras.
Vagas exclusivas para os moradores de Goiabeiras:
- Informática (120h): 30
Total: 30
QUALIFICAR ES MULHER
Tele Centro Piedade
Local:  Rua Freire Antônio do Martes, 158, Piedade
Vagas exclusivas para moradores do bairro Piedade
- Maquiador (120h): 25
- Design de sobrancelhas (120h): 25
Total: 50

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