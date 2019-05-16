Veja as vagas para cursos de qualificação em Viana

O governo do Espírito Santo abriu mais de 8 mil vagas em cursos de qualificação profissionais. Do total de oportunidades, 450 são destinadas aos moradores do município de Viana. É bom lembrar que para participar é necessário morar no bairro onde é oferecida a oportunidade.
As inscrições já estão abertas e seguem até 26 de maio de 2019, no site www.qualificar.es.gov.br. A seleção será por ordem de inscrição.
CONFIRA AS VAGAS E ONDE OS CURSOS SERÃO REALIZADOS
Centro de Qualificação Profissional de Viana
Local: Rua Domingos Vicente, 10, Centro.
Vagas exclusivas para moradores do Centro:
- Auxiliar de logística e produção (120h): 30
- Auxiliar de recursos humanos (120h): 30
- Decoração de festas (120h): 30
- Informática (120h): 30
- Porteiro (120h): 30
- Atendimento ao cliente (120h): 30
- Auxiliar de estoque e armazenagem (120h): 30
- Auxiliar de rotinas administrativas (120h): 30
- Excel (120h): 30
- Maquiador (120h): 30
- Almoxarife (80h): 30
- Design de sobrancelhas (80h): 30
- Informática (80h): 30
- Marketing divulgando o seu negócio (80h): 30
- Recepcionista (80h): 30
Total: 450