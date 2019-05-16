Veja as vagas para cursos de qualificação em Cariacica

O governo do Espírito Santo abriu mais de 8 mil vagas em cursos de qualificação profissionais. Do total de oportunidades, 1.280 são destinadas aos moradores do município de Cariacica. É bom lembrar que para participar é necessário morar no bairro onde é oferecida a oportunidade.
As inscrições já estão abertas e seguem até 26 de maio de 2019, no site www.qualificar.es.gov.br. A seleção será por ordem de inscrição.
CONFIRA AS VAGAS E ONDE OS CURSOS SERÃO REALIZADOS
E.E.E.F.M. “Ana Lopes Balestrero
Local: Rua Lourival de Almeida, 32, Flexal I
Vagas exclusivas para moradores de Flexal I:
- Informática (120h): 60
- Inglês (120h): 30
- Informática (80h): 30
- Auxiliar de rotinas administrativas (80h): 30
Total: 150
E.E.E.F.M. “Teotônio Brandão Vilela”
Local: Rua Cento e Oito, 26, Nova Rosa da Penha II,
Vagas exclusivas para moradores de Nova Rosa da Penha II:
- Assistente de secretaria escolar (80h): 30
- Auxiliar de departamento pessoal (80h): 30
- Auxiliar de recursos humanos (80h): 30
- Porteiro (80h): 30
Total: 120
E.M.E.F. “Padre Anthonius Lute”
Local: Rua Paraguai, Nova Esperança.
Vagas exclusivas para moradores de Nova Esperança:
- Auxiliar de recursos humanos (80h): 30
- Maquiador (80h): 30
- Porteiro (80h): 30
Total: 90
E.M.E.F. “Joana Maria da Silva”
Local: Rua Joana Maria da Silva, s/nº, Castelo Branco.
Vagas exclusivas para moradores de Castelo Branco:
- Almoxarife (80h): 30
- Auxiliar de logística e produção (80h): 30
- Auxiliar de rotinas administrativas (80h): 30
- Inglês (80h): 30
Total: 120
E.E.E.F.M. “Rosa Maria Reis”
Local: Avenida Virgílio Francisco Schwab, Porto Belo I.
Vagas para moradores de Porto Belo I:
- Balconista de farmácia (120h): 40
- Cuidador de idosos (120h): 40
- Auxiliar de departamento pessoal (80h): 30
- Auxiliar de estoque e armazenamento (80h): 30
- Auxiliar de rotinas administrativas (80h): 30
- Cuidador infantil (80h): 30
- Inglês (80h): 30
- Porteiro (80h): 30
Total: 260
Igreja Assembleia de Deus de Bela Aurora
Local: Avenida Espírito Santo, 200, Bela Aurora.
Vagas para moradores de Bela Aurora:
- Auxiliar de departamento pessoal (120h): 30
- Maquiador (120H): 30
- Auxiliar de departamento pessoal (120h): 30
- Auxiliar de rotinas administrativas (120h): 30
- Operador de caixa (120h): 30
- Confeitaria (120h): 30
- Auxiliar de logística e produção (120h): 30
- Assistente de secretaria escolar (120h): 30
- Inglês (120h): 30
- Auxiliar de logística e produção (120h): 30
- Design de sobrancelhas (120h): 30
- Auxiliar de recursos humanos (120h): 30
- Auxiliar de estoque e armazenamento (120h): 30
- Técnica de vendas (120h): 30
- Doces para festas (120h): 30
- Almoxarife (120h): 30
- Porteiro (120h): 30
- Maquiador (120h): 30
Total: 540