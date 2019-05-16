Veja as vagas para cursos de qualificação em Aracruz

O governo do Espírito Santo abriu mais de 8 mil vagas em cursos de qualificação profissionais. Do total de oportunidades, 60 são destinadas a comunidade indígena de Aracruz. É bom lembrar que para participar é necessário morar no bairro onde é oferecida a oportunidade.
As inscrições já estão abertas e seguem até 26 de maio de 2019, no site www.qualificar.es.gov.br. A seleção será por ordem de inscrição.
CONFIRA AS VAGAS E ONDE OS CURSOS SERÃO REALIZADOS
Associação Indígena Tupininkim e Guarani
Local: Rodovia Primo Bitti, KM2 Aldeia Caieira Velha, Aracruz
Vagas exclusivas para moradores de Aldeia Caieiras Velha:
- Segurança do trabalho (120h): 30
- Gestão de projetos (120h): 30
Total: 60