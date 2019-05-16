Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Qualificar ES

Veja as vagas para cursos de qualificação em Aracruz

Interessados devem morar no bairro onde está sendo oferecido a oportunidade; inscrições até 26 de maio

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 16:26

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 mai 2019 às 16:26
O governo do Espírito Santo abriu mais de 8 mil vagas em cursos de qualificação profissionais. Do total de oportunidades, 60 são destinadas a comunidade indígena de Aracruz. É bom lembrar que para participar é necessário morar no bairro onde é oferecida a oportunidade.
Veja as vagas oferecidas pelo Programa Qualificar ES
As inscrições já estão abertas e seguem até 26 de maio de 2019, no site www.qualificar.es.gov.br. A seleção será por ordem de inscrição.
CONFIRA AS VAGAS E ONDE OS CURSOS SERÃO REALIZADOS
Associação Indígena Tupininkim e Guarani
Local: Rodovia Primo Bitti, KM2 Aldeia Caieira Velha, Aracruz
Vagas exclusivas para moradores de Aldeia Caieiras Velha:
- Segurança do trabalho (120h): 30
- Gestão de projetos (120h): 30
Total: 60
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cursos es Vagas (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Imagem de destaque
Urano em Gêmeos: cenário aponta mudanças rápidas e imprevisíveis até 2028
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados