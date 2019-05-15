Veja as vagas oferecidas pelo Programa Qualificar ES

Curso de maquiagem oferecido pelo Projeto Qualificar ES Crédito: Divulgação Secti

Quem quer aprender uma profissão para abrir o próprio negócio ou conquistar um emprego já pode se inscrever o

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As inscrições já estão abertas e seguem até 26 de maio de 2019, no site www.qualificar.es.gov.br . A seleção será por ordem de inscrição.

CURSOS PRESENCIAIS

QUALIFICAR ES

VITÓRIA

E.E.E.F.M. “Aflordízio Carvalho da Silva”, Rua Engenheiro Rubens Bley, s/nº, Bairro da Penha.

Vagas exclusivas para os moradores no Bairro da Penha:

Auxiliar de estoque e armazenamento (120h): 30

Auxiliar de rotinas administrativas (120h): 30

Cuidador de idosos (80h): 30

Decoração de festas (80h): 30

Porteiro (80h): 30

Total: 150

UIP Unidade de Inclusão Produtiva, Rodovia Serafim Derenzi, 4829, São Pedro.

Vagas exclusiva para os moradores de São Pedro

Confeitaria (120h): 25

Panificação (120h): 25

Total: 50

Escola da Vida, Rodovia Serafim Derenzi, 4477, São Pedro.

Vagas exclusivas para os moradores de São Pedro:

Maquiador (120h): 30

Design de sobrancelhas (120h): 30

Total: 60

Multivix Unidade de Goiabeiras, Rua José Alves, 135, Goiabeiras.

Vagas exclusivas para os moradores de Goiabeiras:

Informática (120h): 30

Total: 30

QUALIFICAR ES MULHER

Tele Centro Piedade, Rua Freire Antônio do Martes, 158, Piedade

Vagas exclusivas para moradores do bairro Piedade

Maquiador (120h): 25

Design de sobrancelhas (120h): 25

Total: 50

SERRA

E.E.E.F.M. “Marinete Se Souza Lira”, Rua Vitória Régia s/nº, Feu Rosa, Serra.

Vagas exclusivas para moradores de Feu Rosa:

Auxiliar de recursos humanos (80h): 40

Design de sobrancelhas (80h): 40

Porteiro (80h): 40

Organizador de eventos (80h): 40

Gestão financeira de pequenas e médias empresas (80h): 40

Total: 200

E.E.F.M. “Jones José do Nascimento”, Rua Distrito Federal, 3, Central Carapina.

Vagas exclusivas para moradores de Central Carapina:

Organizador de eventos (120h): 25

Porteiro (120h): 40

Maquiador (120h): 40

Decoração de festas (80h): 40

Total: 145

E.E.E.F.M. “Campinho”, Rua Pingo de Ouro, 500, Campinho da Serra I.

Vagas exclusivas para os moradores de Campinho da Serra:

Auxiliar de logística e produção (120h): 30

Porteiro (120h): 30

Auxiliar de departamento pessoal (80h): 30

Cuidador de idosos (80h): 30

Total: 120

E.E.E.F. “Virginio Pereira”, Avenida Edvaldo Lima, s/nº, Nova Almeida Centro.

Vagas exclusivas para os moradores de Nova Almeida:

Auxiliar de logística e produção (120h): 20

Auxiliar de estoque e armazenamento (80h): 20

Total: 40

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS - Jardim Carapina), Rua Salvador, s/nº, Boa Vista II

Vagas exclusivas para os moradores de Jardim Carapina:

Porteiro (120h): 30

E.E.E.F.M. “Vila Nova de Colares”, Rua Alfredo Galeno, s/nº, Vila Nova de Colares

Vagas exclusivas para moradores de Vila Nova de Colares:

Auxiliar de estoque e armazenamento (80h): 35

Auxiliar de rotinas administrativas (80h): 35

Inglês (80h): 35

Total: 105

Estação do Conhecimento (Vale), Avenida Meridional, s/nº, Cidade Continental

Vagas exclusivas para moradores de Cidade Continental

Porteiro (120h): 30

Decoração de festas (120h): 30

Total: 60

Rede de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente - Rede AICA, Rua João-de-Barro, 144, Novo Horizonte

Vagas exclusivas para moradores de Novo Horizonte:

Doces para festas (120h): 25

Porteiro (120h): 40

Cuidador infantil (120h): 40

Panificação (120h): 25

Total: 130

Projeto Kairós de Ourimar, Rua D, s/nº, Ourimar

Vagas exclusivas para os moradores de Ourimar

Design de sobrancelhas (120h): 30

Total: 30

E.E.E.F.M. Professor João Antunes das Dores, Alameda Dos Estudantes, s/nº, Planalto Serrano.

Vagas exclusivas para moradores de Planalto Serrano

Auxiliar de recursos humanos (80h): 30

Auxiliar de logística e produção (80h): 30

Porteiro (80h): 30

Total: 90

Centro de Convivência para Idosos Serra Sede, Rua Maestro Manoel Xavier, s/nº, Caçaroca

Vagas exclusivas para os moradores de Caçaroca:

Porteiro (120h): 30

Confeitaria (120h): 30

Auxiliar de estoque e armazenamento (120h): 30

Total: 90

CARIACICA

E.E.E.F.M. “Ana Lopes Balestrero, Rua Lourival de Almeida, 32, Flexal I

Vagas exclusivas para moradores de Flexal I:

Informática (120h): 60

Inglês (120h): 30

Informática (80h): 30

Auxiliar de rotinas administrativas (80h): 30

Total: 150

E.E.E.F.M. “Teotônio Brandão Vilela”, Rua Cento e Oito, 26, Nova Rosa da Penha II,

Vagas exclusivas para moradores de Nova Rosa da Penha II:

Assistente de secretaria escolar (80h): 30

Auxiliar de departamento pessoal (80h): 30

Auxiliar de recursos humanos (80h): 30

Porteiro (80h): 30

Total: 120

E.M.E.F. “Padre Anthonius Lute”, Rua Paraguai, Nova Esperança.

Vagas exclusivas para moradores de Nova Esperança:

Auxiliar de recursos humanos (80h): 30

Maquiador (80h): 30

Porteiro (80h): 30

Total: 90

E.M.E.F. “Joana Maria da Silva”, Rua Joana Maria da Silva, s/nº, Castelo Branco.

Vagas exclusivas para moradores de Castelo Branco:

Almoxarife (80h): 30

Auxiliar de logística e produção (80h): 30

Auxiliar de rotinas administrativas (80h): 30

Inglês (80h): 30

Total: 120

E.E.E.F.M. “Rosa Maria Reis”, Avenida Virgílio Francisco Schwab, Porto Belo I.

Vagas para moradores de Porto Belo I:

Balconista de farmácia (120h): 40

Cuidador de idosos (120h): 40

Auxiliar de departamento pessoal (80h): 30

Auxiliar de estoque e armazenamento (80h): 30

Auxiliar de rotinas administrativas (80h): 30

Cuidador infantil (80h): 30

Inglês (80h): 30

Porteiro (80h): 30

Total: 260

Igreja Assembleia de Deus de Bela Aurora, Avenida Espírito Santo, 200, Bela Aurora.

Vagas para moradores de Bela Aurora:

Auxiliar de departamento pessoal (120h): 30

Maquiador (120H): 30

Auxiliar de departamento pessoal (120h): 30

Auxiliar de rotinas administrativas (120h): 30

Operador de caixa (120h): 30

Confeitaria (120h): 30

Auxiliar de logística e produção (120h): 30

Assistente de secretaria escolar (120h): 30

Inglês (120h): 30

Auxiliar de logística e produção (120h): 30

Design de sobrancelhas (120h): 30

Auxiliar de recursos humanos (120h): 30

Auxiliar de estoque e armazenamento (120h): 30

Técnica de vendas (120h): 30

Doces para festas (120h): 30

Almoxarife (120h): 30

Porteiro (120h): 30

Maquiador (120h): 30

Total: 540

VIANA

Centro de Qualificação Profissional de Viana, Rua Domingos Vicente, 10, Centro.

Vagas exclusivas para moradores do Centro:

Auxiliar de logística e produção (120h): 30

Auxiliar de recursos humanos (120h): 30

Decoração de festas (120h): 30

Informática (120h): 30

Porteiro (120h): 30

Atendimento ao cliente (120h): 30

Auxiliar de estoque e armazenagem (120h): 30

Auxiliar de rotinas administrativas (120h): 30

Excel (120h): 30

Maquiador (120h): 30

Almoxarife (80h): 30

Design de sobrancelhas (80h): 30

Informática (80h): 30

Marketing divulgando o seu negócio (80h): 30

Recepcionista (80h): 30

Total: 450

VILA VELHA

Casa do Menino, Rua Princesa Isabel, s/nº, São Torquato

Vagas exclusivas para moradores de São Torquato:

Organizador de eventos (120h): 20

Decoração de festas (120h): 30

Balconista de farmácia (120h): 30

Informática (120h): 20

Cuidador de idosos (120h): 30

Porteiro (120h): 30

Total: 160

E.E.E.F.M. “Silvio Rocio”, Rua Santa Teresinha, s/nº, São Torquato.

Vagas exclusivas para moradores de São Torquato

Cuidador infantil (80h): 30

Maquiador (80h): 30

Porteiro (80h): 30

Total: 90

Igreja Católica São Camilo de Lellis, Rua Jataí, s/nº, Bairro Alvorada.

Vagas exclusivas para moradores de bairro Alvorada:

Maquiador (120h): 35

Almoxarife (120h): 30

Porteiro (120h): 30

Decoração de festas (120h): 30

Cuidador infantil (120h): 35

Auxiliar de recursos humanos (120h): 30

Auxiliar de logística e produção (120h): 30

Auxiliar de rotinas administrativa (120h): 30

Total: 250

UMEF Alger Ribeiro Bossois, Rua Casemiro de Abreu, s/nº, Cidade da Barra

Vagas exclusivas para os moradores da região da Grande Terra Vermelha:

Inglês (80h): 30

Decoração de festas (80h): 30

Organizador de eventos (80h): 30

Auxiliar de rotinas administrativas (80h): 30

Cuidador de idosos (80h): 30

Porteiro (80h): 30

Atendimento ao cliente (80h): 30

Balconista de farmácia (80h): 30

Auxiliar de logística e produção (80h): 30

Auxiliar de recursos humanos (80h): 30

Total: 300

E.E.E.F.M. “Prof. Geraldo Costa Alves”, Rua. Rubens Braga - Boa Vista II.

Vagas exclusivas para moradores de Boa Vista II:

Decoração para festas (120h): 30

Recepcionista (120h): 30

Auxiliar de recursos humanos (120h): 30

Fotógrafo (120h): 30

Auxiliar de rotinas administrativas (120h): 30

Cuidador de idosos (120h): 30

Maquiador (120h): 30

Total: 210

E.E.E.F.M. “Adolfina Zamprogno”, Rua Sebastião Gaiba, s/nº

Vagas exclusivas para moradores de Vila Garrido

Auxiliar de faturamento (120h): 30

Fotógrafo (120h): 30

Cuidador de idosos (120h): 30

Maquiador (80h): 30

Auxiliar de recursos humanos (80h): 30

Total: 150

Escola Ofélia Escobar, Rua Ramiro Leal Reis, s/nº, Aribiri

Vagas exclusivas de moradores de Aribiri:

Design de sobrancelhas (80h): 30

Auxiliar de departamento pessoal (80h): 30

Fotógrafo (80h): 30

Decoração de festas (80h): 30

Total: 120

GUARAPARI

E.E.E.F.M. “Doutor Silva Mello”, Rua Horácio Santana, 155, Parque Areia Preta

Vagas exclusivas para moradores de Parque Areia Preta:

Porteiro (80h): 30

Auxiliar de recursos humanos (80h): 30

Total: 60

ARACRUZ

QUALIFICAR ES INDÍGENA

Associação Indígena Tupininkim e Guarani, Rodovia Primo Bitti, KM2 Aldeia Caieira Velha, Aracruz

Vagas exclusivas para moradores de Aldeia Caieiras Velha:

Segurança do trabalho (120h): 30

Gestão de projetos (120h): 30

Total: 60

CURSOS ONLINE

Alfabetização e letramento na educação infantil (120h): 350

Auxiliar administrativo (120h): 350

Excel avançado (120h): 350

Informática avançada (120h): 350

Informática básica (120h): 350

Inglês básico (120h): 350

Marketing em moda (120h): 350

Robótica educacional (120h): 350

Secretaria escolar (120h): 350

Tecnologias educacionais (120h): 350

Total: 3.500

CURSOS SEMIPRESENCIAIS

Recursos tecnológicos para educadores (200h): 100

Educação especial inclusiva (200h): 100