Veja as vagas oferecidas pelo Programa Qualificar ES

Quem quer aprender uma profissão para abrir o próprio negócio ou conquistar um emprego já pode se inscrever o
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As inscrições já estão abertas e seguem até 26 de maio de 2019, no site www.qualificar.es.gov.br. A seleção será por ordem de inscrição.
CURSOS PRESENCIAIS
QUALIFICAR ES
VITÓRIA
E.E.E.F.M. “Aflordízio Carvalho da Silva”, Rua Engenheiro Rubens Bley, s/nº, Bairro da Penha.
Vagas exclusivas para os moradores no Bairro da Penha:
Auxiliar de estoque e armazenamento (120h): 30
Auxiliar de rotinas administrativas (120h): 30
Cuidador de idosos (80h): 30
Decoração de festas (80h): 30
Porteiro (80h): 30
Total: 150
UIP Unidade de Inclusão Produtiva, Rodovia Serafim Derenzi, 4829, São Pedro.
Vagas exclusiva para os moradores de São Pedro
Confeitaria (120h): 25
Panificação (120h): 25
Total: 50
Escola da Vida, Rodovia Serafim Derenzi, 4477, São Pedro.
Vagas exclusivas para os moradores de São Pedro:
Maquiador (120h): 30
Design de sobrancelhas (120h): 30
Total: 60
Multivix Unidade de Goiabeiras, Rua José Alves, 135, Goiabeiras.
Vagas exclusivas para os moradores de Goiabeiras:
Informática (120h): 30
Total: 30
QUALIFICAR ES MULHER
Tele Centro Piedade, Rua Freire Antônio do Martes, 158, Piedade
Vagas exclusivas para moradores do bairro Piedade
Maquiador (120h): 25
Design de sobrancelhas (120h): 25
Total: 50
SERRA
E.E.E.F.M. “Marinete Se Souza Lira”, Rua Vitória Régia s/nº, Feu Rosa, Serra.
Vagas exclusivas para moradores de Feu Rosa:
Auxiliar de recursos humanos (80h): 40
Design de sobrancelhas (80h): 40
Porteiro (80h): 40
Organizador de eventos (80h): 40
Gestão financeira de pequenas e médias empresas (80h): 40
Total: 200
E.E.F.M. “Jones José do Nascimento”, Rua Distrito Federal, 3, Central Carapina.
Vagas exclusivas para moradores de Central Carapina:
Organizador de eventos (120h): 25
Porteiro (120h): 40
Maquiador (120h): 40
Decoração de festas (80h): 40
Total: 145
E.E.E.F.M. “Campinho”, Rua Pingo de Ouro, 500, Campinho da Serra I.
Vagas exclusivas para os moradores de Campinho da Serra:
Auxiliar de logística e produção (120h): 30
Porteiro (120h): 30
Auxiliar de departamento pessoal (80h): 30
Cuidador de idosos (80h): 30
Total: 120
E.E.E.F. “Virginio Pereira”, Avenida Edvaldo Lima, s/nº, Nova Almeida Centro.
Vagas exclusivas para os moradores de Nova Almeida:
Auxiliar de logística e produção (120h): 20
Auxiliar de estoque e armazenamento (80h): 20
Total: 40
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS - Jardim Carapina), Rua Salvador, s/nº, Boa Vista II
Vagas exclusivas para os moradores de Jardim Carapina:
Porteiro (120h): 30
E.E.E.F.M. “Vila Nova de Colares”, Rua Alfredo Galeno, s/nº, Vila Nova de Colares
Vagas exclusivas para moradores de Vila Nova de Colares:
Auxiliar de estoque e armazenamento (80h): 35
Auxiliar de rotinas administrativas (80h): 35
Inglês (80h): 35
Total: 105
Estação do Conhecimento (Vale), Avenida Meridional, s/nº, Cidade Continental
Vagas exclusivas para moradores de Cidade Continental
Porteiro (120h): 30
Decoração de festas (120h): 30
Total: 60
Rede de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente - Rede AICA, Rua João-de-Barro, 144, Novo Horizonte
Vagas exclusivas para moradores de Novo Horizonte:
Doces para festas (120h): 25
Porteiro (120h): 40
Cuidador infantil (120h): 40
Panificação (120h): 25
Total: 130
Projeto Kairós de Ourimar, Rua D, s/nº, Ourimar
Vagas exclusivas para os moradores de Ourimar
Design de sobrancelhas (120h): 30
Total: 30
E.E.E.F.M. Professor João Antunes das Dores, Alameda Dos Estudantes, s/nº, Planalto Serrano.
Vagas exclusivas para moradores de Planalto Serrano
Auxiliar de recursos humanos (80h): 30
Auxiliar de logística e produção (80h): 30
Porteiro (80h): 30
Total: 90
Centro de Convivência para Idosos Serra Sede, Rua Maestro Manoel Xavier, s/nº, Caçaroca
Vagas exclusivas para os moradores de Caçaroca:
Porteiro (120h): 30
Confeitaria (120h): 30
Auxiliar de estoque e armazenamento (120h): 30
Total: 90
CARIACICA
E.E.E.F.M. “Ana Lopes Balestrero, Rua Lourival de Almeida, 32, Flexal I
Vagas exclusivas para moradores de Flexal I:
Informática (120h): 60
Inglês (120h): 30
Informática (80h): 30
Auxiliar de rotinas administrativas (80h): 30
Total: 150
E.E.E.F.M. “Teotônio Brandão Vilela”, Rua Cento e Oito, 26, Nova Rosa da Penha II,
Vagas exclusivas para moradores de Nova Rosa da Penha II:
Assistente de secretaria escolar (80h): 30
Auxiliar de departamento pessoal (80h): 30
Auxiliar de recursos humanos (80h): 30
Porteiro (80h): 30
Total: 120
E.M.E.F. “Padre Anthonius Lute”, Rua Paraguai, Nova Esperança.
Vagas exclusivas para moradores de Nova Esperança:
Auxiliar de recursos humanos (80h): 30
Maquiador (80h): 30
Porteiro (80h): 30
Total: 90
E.M.E.F. “Joana Maria da Silva”, Rua Joana Maria da Silva, s/nº, Castelo Branco.
Vagas exclusivas para moradores de Castelo Branco:
Almoxarife (80h): 30
Auxiliar de logística e produção (80h): 30
Auxiliar de rotinas administrativas (80h): 30
Inglês (80h): 30
Total: 120
E.E.E.F.M. “Rosa Maria Reis”, Avenida Virgílio Francisco Schwab, Porto Belo I.
Vagas para moradores de Porto Belo I:
Balconista de farmácia (120h): 40
Cuidador de idosos (120h): 40
Auxiliar de departamento pessoal (80h): 30
Auxiliar de estoque e armazenamento (80h): 30
Auxiliar de rotinas administrativas (80h): 30
Cuidador infantil (80h): 30
Inglês (80h): 30
Porteiro (80h): 30
Total: 260
Igreja Assembleia de Deus de Bela Aurora, Avenida Espírito Santo, 200, Bela Aurora.
Vagas para moradores de Bela Aurora:
Auxiliar de departamento pessoal (120h): 30
Maquiador (120H): 30
Auxiliar de departamento pessoal (120h): 30
Auxiliar de rotinas administrativas (120h): 30
Operador de caixa (120h): 30
Confeitaria (120h): 30
Auxiliar de logística e produção (120h): 30
Assistente de secretaria escolar (120h): 30
Inglês (120h): 30
Auxiliar de logística e produção (120h): 30
Design de sobrancelhas (120h): 30
Auxiliar de recursos humanos (120h): 30
Auxiliar de estoque e armazenamento (120h): 30
Técnica de vendas (120h): 30
Doces para festas (120h): 30
Almoxarife (120h): 30
Porteiro (120h): 30
Maquiador (120h): 30
Total: 540
VIANA
Centro de Qualificação Profissional de Viana, Rua Domingos Vicente, 10, Centro.
Vagas exclusivas para moradores do Centro:
Auxiliar de logística e produção (120h): 30
Auxiliar de recursos humanos (120h): 30
Decoração de festas (120h): 30
Informática (120h): 30
Porteiro (120h): 30
Atendimento ao cliente (120h): 30
Auxiliar de estoque e armazenagem (120h): 30
Auxiliar de rotinas administrativas (120h): 30
Excel (120h): 30
Maquiador (120h): 30
Almoxarife (80h): 30
Design de sobrancelhas (80h): 30
Informática (80h): 30
Marketing divulgando o seu negócio (80h): 30
Recepcionista (80h): 30
Total: 450
VILA VELHA
Casa do Menino, Rua Princesa Isabel, s/nº, São Torquato
Vagas exclusivas para moradores de São Torquato:
Organizador de eventos (120h): 20
Decoração de festas (120h): 30
Balconista de farmácia (120h): 30
Informática (120h): 20
Cuidador de idosos (120h): 30
Porteiro (120h): 30
Total: 160
E.E.E.F.M. “Silvio Rocio”, Rua Santa Teresinha, s/nº, São Torquato.
Vagas exclusivas para moradores de São Torquato
Cuidador infantil (80h): 30
Maquiador (80h): 30
Porteiro (80h): 30
Total: 90
Igreja Católica São Camilo de Lellis, Rua Jataí, s/nº, Bairro Alvorada.
Vagas exclusivas para moradores de bairro Alvorada:
Maquiador (120h): 35
Almoxarife (120h): 30
Porteiro (120h): 30
Decoração de festas (120h): 30
Cuidador infantil (120h): 35
Auxiliar de recursos humanos (120h): 30
Auxiliar de logística e produção (120h): 30
Auxiliar de rotinas administrativa (120h): 30
Total: 250
UMEF Alger Ribeiro Bossois, Rua Casemiro de Abreu, s/nº, Cidade da Barra
Vagas exclusivas para os moradores da região da Grande Terra Vermelha:
Inglês (80h): 30
Decoração de festas (80h): 30
Organizador de eventos (80h): 30
Auxiliar de rotinas administrativas (80h): 30
Cuidador de idosos (80h): 30
Porteiro (80h): 30
Atendimento ao cliente (80h): 30
Balconista de farmácia (80h): 30
Auxiliar de logística e produção (80h): 30
Auxiliar de recursos humanos (80h): 30
Total: 300
E.E.E.F.M. “Prof. Geraldo Costa Alves”, Rua. Rubens Braga - Boa Vista II.
Vagas exclusivas para moradores de Boa Vista II:
Decoração para festas (120h): 30
Recepcionista (120h): 30
Auxiliar de recursos humanos (120h): 30
Fotógrafo (120h): 30
Auxiliar de rotinas administrativas (120h): 30
Cuidador de idosos (120h): 30
Maquiador (120h): 30
Total: 210
E.E.E.F.M. “Adolfina Zamprogno”, Rua Sebastião Gaiba, s/nº
Vagas exclusivas para moradores de Vila Garrido
Auxiliar de faturamento (120h): 30
Fotógrafo (120h): 30
Cuidador de idosos (120h): 30
Maquiador (80h): 30
Auxiliar de recursos humanos (80h): 30
Total: 150
Escola Ofélia Escobar, Rua Ramiro Leal Reis, s/nº, Aribiri
Vagas exclusivas de moradores de Aribiri:
Design de sobrancelhas (80h): 30
Auxiliar de departamento pessoal (80h): 30
Fotógrafo (80h): 30
Decoração de festas (80h): 30
Total: 120
GUARAPARI
E.E.E.F.M. “Doutor Silva Mello”, Rua Horácio Santana, 155, Parque Areia Preta
Vagas exclusivas para moradores de Parque Areia Preta:
Porteiro (80h): 30
Auxiliar de recursos humanos (80h): 30
Total: 60
ARACRUZ
QUALIFICAR ES INDÍGENA
Associação Indígena Tupininkim e Guarani, Rodovia Primo Bitti, KM2 Aldeia Caieira Velha, Aracruz
Vagas exclusivas para moradores de Aldeia Caieiras Velha:
Segurança do trabalho (120h): 30
Gestão de projetos (120h): 30
Total: 60
CURSOS ONLINE
Alfabetização e letramento na educação infantil (120h): 350
Auxiliar administrativo (120h): 350
Excel avançado (120h): 350
Informática avançada (120h): 350
Informática básica (120h): 350
Inglês básico (120h): 350
Marketing em moda (120h): 350
Robótica educacional (120h): 350
Secretaria escolar (120h): 350
Tecnologias educacionais (120h): 350
Total: 3.500
CURSOS SEMIPRESENCIAIS
Recursos tecnológicos para educadores (200h): 100
Educação especial inclusiva (200h): 100
Total: 200