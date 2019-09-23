Vale abre 238 vagas de estágio no ES com bolsa de até R$ 1,3 mil

Programa de Estágio da Vale tem oportunidades no ES Crédito: Divulgação/Vale

Vale está com 238 vagas de estágio abertas no Espírito Santo . As chances são para mais de 40 cursos de níveis técnico e superior. Em todo o país, a mineradora oferece mais de mil vagas para estudantes, com bolsa de até R$ 1,3 mil.

As inscrições para o Programa de Estágio 2020 já estão abertas e podem ser feitas até 14 de outubro no site www.vale.com/estagio

De acordo com a companhia, Engenharias, Geologia, Administração, Direito e Economia são alguns dos cursos superiores aceitos. Já no nível técnico, há vagas para mais de 20 cursos diferentes, dentre eles Técnico em Mecatrônica, Mineração, Portos, Mecânica e Logística.

Os estudantes devem ter previsão de formatura entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021. A carga horária pode variar de 4 a 6 horas. O estudante de nível técnico precisa estar matriculado na instituição de ensino, ter se formado na parte teórica ou ainda não ter cumprido a carga horária obrigatória de estágio.

Já para os estudantes de nível superior, é necessário apresentar a declaração da instituição de ensino autorizando a realização de estágio. O programa também está aberto a pessoas com deficiência (PCD), que devem anexar os laudos comprovando a deficiência no momento da inscrição.

As bolsas para os estudantes de nível médio serão de R$ 664,20 (4h) e R$ 996,30 (6h) e o estágio terá a duração de um ano. Já os alunos de nível superior têm bolsa de R$ 916,35 (4h) e de R$ 1.375,14 (6hs), com contratos de até dois anos. Os estagiário recebem ainda assistência médica e seguro de vida. Nas unidades onde a empresa não oferece transporte e restaurante, os estagiários também receberão vale-transporte e vale-refeição.

A seleção contará com etapas online - testes e uma entrevista curta por vídeo - que serão realizados até 14 de outubro. Já os painéis e entrevistas com o possível gestor na Vale, que são etapas presenciais, estão previstos para o período de 28 de outubro a 29 de novembro. A contratação acontece em fevereiro e março do ano que vem.

Além do Espírito Santo, o Programa de Estágio da Vale tem vagas para Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal.

No dia 2 de outubro, às 15h, os candidatos poderão assistir a uma transmissão ao vivo pela internet com Eduardo Migliano, CEO da 99jobs, consultoria responsável pelo recrutamento. Será um bate papo sobre as oportunidades de aprendizado e desenvolvimento que o estagiário terá na Vale e os candidatos poderão tirar dúvidas durante a live.



