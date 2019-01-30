Vagas temporárias no ES com salários de até R$ 5,7 mil

Ifes de Santa Teresa está com vagas abertas Crédito: Divulgação

Oportunidades abertas para quem quer trabalhar com contrato temporário. Duas prefeituras e os governos estadual e federal estão com processos seletivos abertos para a contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 5,7 mil.

No Instituto Jones dos Santos Neves, do governo do Estado, a vaga aberta é destinada para a contratação de um cientista de dados. A jornada de trabalho é de oito horas diárias e o salário é de R$ 5.742,57.

Para participar, é necessário que os profissionais tenham graduação em Estatística, Economia, Ciência da Computação, Engenharias (da Computação, Elétrica, Eletrônica, Mecânica, Produção, Civil ou Aeronáutica), Física ou Matemática Aplicada.

No Ifes, a seleção vai preencher uma vaga para professor da área de Português/Espanhol. A remuneração varia de R$ 3.126,38 a R$ 5.786,68

As prefeituras de Alto Rio Novo e Vila Valério também vão contratar profissionais de vários níveis de escolaridade. Os prazos estão abertos.

SAIBA MAIS

IFES DE SANTA TERESA

Chance para professor de Português/Espanhol. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o salário vai de R$ 3.126,38 a R$ 5.786,68, de acordo com a titulação do candidato. Inscrições até o dia 5 de fevereiro, na Coordenadoria-Geral de Gestão de Pessoas do campus Santa Teresa.

PREFEITURA DE ALTO RIO NOVO

São seis vagas para o cargo de cuidador, além da formação de cadastro de reserva. O candidato precisa ter o nível médio. A remuneração é de R$ 455,69, mais complementação até completar o valor de um salário mínimo. As inscrições podem ser feitas de 4 a 8 de fevereiro, no Protocolo Geral da Prefeitura, que fica na Rua Paulo Martins, 266, Bairro Santa Bárbara.

PREFEITURA DE VILA VALÉRIO

Formação de cadastro de reserva para todos os níveis de escolaridade. A seleção contará com provas objetivas, práticas e de títulos de caráter eliminatório e classificatório. A remuneração pode chegar a R$ 2,5 mil. Os selecionados vão assinar contrato temporário com o município. As inscrições devem ser feitas até o dia 7 de fevereiro de 2019, via internet no site www.gualimp.com.br

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Vaga para cientista de dados. Salário de R$ 5.742,57. Os interessados podem se inscrever a partir de segunda-feira, 28, até o dia 1º de março, somente via e-mail [email protected]