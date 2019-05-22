Vagas de emprego no ES com salários de até R$ 8 mil

Quem está à procura de emprego no Espírito Santo deve ficar atento. Isso porque um restaurante, um hospital e a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) estão com 72 vagas para quem procura uma colocação no mercado com carteira assinada.
Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 8 mil.
Onde estão as oportunidades
Burger King
Vagas: No Espírito Santo, são 26 chances, sendo 25 para atendente e uma para coordenador. As oportunidades são para as unidades de Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari. A exigência é ter o nivel médio.
Currículo: O cadastro deve ser feito no site vagas.com/burgerking.
Grupo Meridional de Saúde
Vagas: Há chances para diversos níveis de escolaridade. Para quem tem nível fundamental, as vagas são para ajudante de cozinha (2). Quem tem o nível médio pode s candidatar aos cargos de oficial polivalente (3), secretária clínica (5), técnico em enfermagem (15) e faturista (5). Os cargos de comprador (1), enfermeiro (5), faturista (5), analista de projetos pleno (1), médico auditor (1) e supervisor de recursos de glosas (1) exige que os candidato tenham o nível superior.
Currículo: Interessados, efetuar cadastro no site www.hospitalmeridional.com.br ou enviar currículo para o e-mail [email protected].
Findes
Vagas: Há chances para especialista (com formação superior em Administração, Engenharias ou áreas correlatas), auxiliar administrativo, analista de licitação PL, cuidador em saúde, técnico de enfermagem, instrutor de cursos livres II e médico do trabalho.
Inscrições: até dia 24 de maio, no site www.sistemafindes.org.br.
Remuneração: varia de R$ 934,06 a R$ 8.520,69