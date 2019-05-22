Vagas de emprego no ES com salários de até R$ 8 mil

Oportunidades para quem quer emprego com carteira assinada Crédito: Reprodução internet

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 8 mil.

Onde estão as oportunidades

Burger King

Vagas: No Espírito Santo, são 26 chances, sendo 25 para atendente e uma para coordenador. As oportunidades são para as unidades de Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari. A exigência é ter o nivel médio.

Currículo: O cadastro deve ser feito no site O cadastro deve ser feito no site vagas.com/burgerking

Grupo Meridional de Saúde

Vagas: Há chances para diversos níveis de escolaridade. Para quem tem nível fundamental, as vagas são para ajudante de cozinha (2). Quem tem o nível médio pode s candidatar aos cargos de oficial polivalente (3), secretária clínica (5), técnico em enfermagem (15) e faturista (5). Os cargos de comprador (1), enfermeiro (5), faturista (5), analista de projetos pleno (1), médico auditor (1) e supervisor de recursos de glosas (1) exige que os candidato tenham o nível superior.

Currículo: Interessados, efetuar cadastro no site Interessados, efetuar cadastro no site www.hospitalmeridional.com.br ou enviar currículo para o e-mail [email protected]

Findes

Vagas: Há chances para especialista (com formação superior em Administração, Engenharias ou áreas correlatas), auxiliar administrativo, analista de licitação PL, cuidador em saúde, técnico de enfermagem, instrutor de cursos livres II e médico do trabalho.

Inscrições: até dia 24 de maio, no site até dia 24 de maio, no site www.sistemafindes.org.br