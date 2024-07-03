Últimos dias para se inscrever no concurso público da Ceasa do ES

Ceasa terá reforço de profissionais Crédito: Fernando Madeira

Atualização As inscrições para o concurso público da Ceasa foram prorrogadas até o dia 14 de julho. O prazo inicial terminaria no último dia 4. O texto foi atualizado.

As inscrições para o concursos público das Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S.A. (Ceasa) terminam nesta quinta-feira, dia 4 de julho. A oferta é de 35 vagas para cargos de níveis médio e superior. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva com 310 chances. A remuneração pode chegar a R$ 8,1 mil.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 14 de julho, no site do Instituto Access , empresa responsável pelo certame.

Confira mais informações

VAGAS

35 imediatas, mais 310 oportunidades para cadastro de reserva. Do total de oportunidades, 10% são destinadas a pessoas com deficiência; 20% para negros e 5% para indígenas.

CARGOS

Agente operacional de mercado

Requisito: Ensino médio

Ensino médio Carga horária: 36 horas semanais

36 horas semanais Remuneração: R$ 2.579,92

R$ 2.579,92 Vagas: 20 imediatas e 100 para cadastro de reserva

Auxiliar administrativo

Requisito: Ensino médio

Ensino médio Carga horária: 40 horas semanais

40 horas semanais Remuneração: R$ 2.572,92

R$ 2.572,92 Vagas: 7 imediatas e 50 para cadastro de reserva

Motorista

Requisitos: Ensino médio, idade mínima de 21 anos, CNH categoria “C” ou superior, que não esteja suspensa ou cassada e experiência de, no mínimo, 12 meses

Ensino médio, idade mínima de 21 anos, CNH categoria “C” ou superior, que não esteja suspensa ou cassada e experiência de, no mínimo, 12 meses Carga horária: 40 horas semanais

40 horas semanais Remuneração: R$ 2.579,92

R$ 2.579,92 Vaga: 1 imediata e 20 para cadastro de reserva.

Técnico agrícola

Requisitos: Ensino médio Técnico em Agricultura e registro no respectivo conselho de classe

Ensino médio Técnico em Agricultura e registro no respectivo conselho de classe Carga horária: 40 horas semanais

40 horas semanais Remuneração: R$ 4.465,25

R$ 4.465,25 Vaga: 1 imediata e 20 para cadastro de reserva

Técnico em contabilidade

Requisitos: Ensino médio técnico em contabilidade e registro no respectivo conselho de classe

Ensino médio técnico em contabilidade e registro no respectivo conselho de classe Carga horária: 40 horas semanais

40 horas semanais Remuneração: R$ 4.465,25

R$ 4.465,25 Vaga: 1 imediata e 20 para cadastro de reserva

Técnico em estatística

Requisito: Ensino médio Técnico em Estatística

Ensino médio Técnico em Estatística Carga horária: 40 horas semanais

40 horas semanais Remuneração: R$ 4.465,25

R$ 4.465,25 Vaga: 1 imediata e 20 para cadastro de reserva

Técnico em Informática

Requisito: Ensino médio Técnico em Informática

Ensino médio Técnico em Informática Carga horária: 40 horas semanais

40 horas semanais Remuneração: R$ 4.465,25

R$ 4.465,25 Vaga: 1 imediata e 20 para cadastro de reserva

Técnico em recursos humanos

Requisito: Ensino médio Técnico em Recursos Humanos

Ensino médio Técnico em Recursos Humanos Carga horária: 40 horas semanais

40 horas semanais Remuneração: R$ 4.465,25

R$ 4.465,25 Vaga: 1 imediata e 20 para cadastro de reserva

Advogado

Requisitos: Ensino superior em Direito e registro no respectivo conselho de classe

Ensino superior em Direito e registro no respectivo conselho de classe Carga horária: 40 horas semanais

40 horas semanais Remuneração: R$ 8.186,29

R$ 8.186,29 Vaga: 1 imediata e 20 para cadastro de reserva

Contador

Requisitos: Ensino superior em Ciências Contábeis e registro no respectivo conselho de classe

Ensino superior em Ciências Contábeis e registro no respectivo conselho de classe Carga horária: 40 horas semanais

40 horas semanais Remuneração: R$ 6.289,56

R$ 6.289,56 Vaga: 1 imediata e 20 para cadastro de reserva

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 752,35.

INSCRIÇÕES

TAXA DE INSCRIÇÃO

Nível médio: R$ 50

Nível superior: R$ 80

QUANDO SERÃO AS PROVAS

O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos, além de exame discursivo somente para advogados. Os testes serão aplicados no dia 11 de agosto, nas cidades de Cariacica e Vitória.

Os inscritos nos cargos de agente operacional de mercado, técnico agrícola, técnico em contabilidade, técnico em estatística, técnico em informática e técnico de recursos humanos farão as provas pela manhã, das 9 às 12 horas.

Para os demais, os exames ocorrem à tarde, a partir das 14 horas. Entretanto, os candidatos a auxiliar administrativo, motorista e contador devem responder as questões até as 17 horas e os advogados até as 18 horas.

Os portões serão abertos com uma horária de antecedência ao início das provas.

Haverá ainda prova prática para os candidatos ao cargo de motorista. O teste será aplicado em Cariacica, nas datas previstas 28 e 29 de setembro.

Já para as funções de nível superior, terá também avaliação de títulos.

O QUE CAI NA PROVA

Os candidatos terão que responder 50 questões, distribuídas pelas seguintes disciplinas: