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Veja as vagas

Últimos dias para se inscrever no concurso para servidores da Ufes

Oportunidades são para os campi de São Mateus, Alegre e Vitória. As inscrições podem ser feitas até domingo, dia 15 de setembro

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 11:18

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 set 2024 às 11:18
UFES
Ufes vai contratar novos servidores  Crédito: Ricardo Medeiros
As inscrições para o concurso público da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) terminam neste domingo, dia 15 de setembro. A oferta é de 33 vagas para servidores de níveis médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 10 mil. 
As oportunidades são para os campi de São Mateus, Alegre e Vitória. Os interessados podem se inscrever até as 23h59, no site da instituição. 

Confira detalhes do concurso

VAGAS
33
CARGOS
NÍVEL MÉDIO
  • Assistente em administração (São Mateus): 3 vagas
  • Técnico de laboratório/área: industrial/perfil: geologia e mineração (Alegre): 1 vaga
  • Técnico em contabilidade (Vitória): 5 vagas
  • Técnico de tecnologia da informação (Vitória, Alegre e São Mateus): 12 vagas, sendo 8, 1 e 3, respectivamente
NÍVEL SUPERIOR
  • Engenheiro/área: segurança do trabalho (Vitória): 1 vaga
  • Médico/área: clínico geral (São Mateus): 1 vaga
  • Médico/área: medicina de família e comunidade (Vitória): 2 vagas
  • Médico/área: psiquiatria (Alegre): 1 vaga
  • Médico veterinário/perfil: bioexperimentação e responsabilidade técnica (São Mateus): 1 vaga
  • Médico veterinário/perfil: cirurgia de animais de companhia (Alegre): 1 vaga
  • Oceanólogo (Vitória): 1 vaga
  • Odontólogo (Alegre e Vitória): 2, sendo uma para cada campus
  • Nutricionista (Vitória e São Mateus): 2, sendo uma para cada campus
REMUNERAÇÃO
  • Nível superior: para o cargo de médico veterinário/perfil: cirurgia de animais de companhia o salário é de R$ 10.113,85, sendo R$ 9.113,85 de vencimento básico e R$ 1.000 de auxílio-alimentação. Para os demais cargos, o ganho é de R$ 5.556,92, sendo R$ 4.556,92 de vencimento básico e auxílio-alimentação de R$ 1.000
  • Nível médio: R$ 3.667,19, sendo R$ 2.667,19 de vencimento básico e auxílio-alimentação de R$ 1.000
INSCRIÇÕES
Até as 23h59 do dia 15 de setembro, no site da Ufes
TAXA DE INSCRIÇÃO
  • Nível médio: R$ 120
  • Nível superior: R$ 150
ETAPAS
O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; e exame prático para o cargo de médico veterinário/perfil: cirurgia de animais de companhia, de caráter eliminatório e classificatório.
O teste contará será composto por 40 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma:
  • Língua Portuguesa: 10 questões;
  • Raciocínio Lógico e Quantitativo: 10 questões;
  • Conhecimentos Específicos: 20 questões.
Cada questão de Conhecimentos Gerais valerá 1,00 ponto e cada questão de Conhecimentos Específicos valerá 2,00 pontos, totalizando 60 pontos.
QUANDO SERÃO AS PROVAS
Para todos os cargos, a prova objetiva será realizada no município de trabalho do cargo para o qual o candidato se inscreveu na data provável de 20 de outubro de 2024, com início às 14h e terá duração de 3 horas.
Já a prova prática será realizada no Hospital Veterinário do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias da Ufes, em Alegre. Os testes estão marcados para o dia 29 de novembro de 2024 a partir das 7h. A ordem da realização da prova será decidida por sorteio.
VALIDADE
O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

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