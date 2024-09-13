Últimos dias para se inscrever no concurso para servidores da Ufes

Ufes vai contratar novos servidores Crédito: Ricardo Medeiros

As inscrições para o concurso público da Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes) terminam neste domingo, dia 15 de setembro. A oferta é de 33 vagas para servidores de níveis médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 10 mil.

As oportunidades são para os campi de São Mateus, Alegre e Vitória. Os interessados podem se inscrever até as 23h59, no site da instituição.

Confira detalhes do concurso

VAGAS

33

CARGOS

NÍVEL MÉDIO

Assistente em administração (São Mateus): 3 vagas

Técnico de laboratório/área: industrial/perfil: geologia e mineração (Alegre): 1 vaga

Técnico em contabilidade (Vitória): 5 vagas

Técnico de tecnologia da informação (Vitória, Alegre e São Mateus): 12 vagas, sendo 8, 1 e 3, respectivamente

NÍVEL SUPERIOR

Engenheiro/área: segurança do trabalho (Vitória): 1 vaga

Médico/área: clínico geral (São Mateus): 1 vaga

Médico/área: medicina de família e comunidade (Vitória): 2 vagas

Médico/área: psiquiatria (Alegre): 1 vaga

Médico veterinário/perfil: bioexperimentação e responsabilidade técnica (São Mateus): 1 vaga

Médico veterinário/perfil: cirurgia de animais de companhia (Alegre): 1 vaga

Oceanólogo (Vitória): 1 vaga

Odontólogo (Alegre e Vitória): 2, sendo uma para cada campus

Nutricionista (Vitória e São Mateus): 2, sendo uma para cada campus

REMUNERAÇÃO

Nível superior: para o cargo de médico veterinário/perfil: cirurgia de animais de companhia o salário é de R$ 10.113,85, sendo R$ 9.113,85 de vencimento básico e R$ 1.000 de auxílio-alimentação. Para os demais cargos, o ganho é de R$ 5.556,92, sendo R$ 4.556,92 de vencimento básico e auxílio-alimentação de R$ 1.000

para o cargo de médico veterinário/perfil: cirurgia de animais de companhia o salário é de R$ 10.113,85, sendo R$ 9.113,85 de vencimento básico e R$ 1.000 de auxílio-alimentação. Para os demais cargos, o ganho é de R$ 5.556,92, sendo R$ 4.556,92 de vencimento básico e auxílio-alimentação de R$ 1.000 Nível médio: R$ 3.667,19, sendo R$ 2.667,19 de vencimento básico e auxílio-alimentação de R$ 1.000

INSCRIÇÕES

Até as 23h59 do dia 15 de setembro, no site da Ufes

TAXA DE INSCRIÇÃO

Nível médio: R$ 120

R$ 120 Nível superior: R$ 150

ETAPAS

O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; e exame prático para o cargo de médico veterinário/perfil: cirurgia de animais de companhia, de caráter eliminatório e classificatório.

O teste contará será composto por 40 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma:

Língua Portuguesa: 10 questões;

10 questões; Raciocínio Lógico e Quantitativo: 10 questões;

10 questões; Conhecimentos Específicos: 20 questões.

Cada questão de Conhecimentos Gerais valerá 1,00 ponto e cada questão de Conhecimentos Específicos valerá 2,00 pontos, totalizando 60 pontos.



QUANDO SERÃO AS PROVAS

Para todos os cargos, a prova objetiva será realizada no município de trabalho do cargo para o qual o candidato se inscreveu na data provável de 20 de outubro de 2024, com início às 14h e terá duração de 3 horas.

Já a prova prática será realizada no Hospital Veterinário do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias da Ufes, em Alegre. Os testes estão marcados para o dia 29 de novembro de 2024 a partir das 7h. A ordem da realização da prova será decidida por sorteio.

VALIDADE