Últimos dias para se inscrever no concurso para oficiais PMES

Atualização
09/07/2024 - 8:42
As inscrições para o concurso público de oficiais combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo foram prorrogadas até o dia 23 de julho de 2024. Inicialmente, o prazo terminaria na última segunda-feira (8). O texto foi atualizado.
As inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) podem ser feitas até o dia 23 de julho de 2024. A oferta é de 40 vagas para oficiais combatentes. Os candidatos precisam ter o ensino médio e idade entre 18 e 28 anos. Após a incorporação, a remuneração chega a R$ 10.005,36.
O atendimento aos candidatos ocorre no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), empresa responsável pelo certame.
O concurso contará com provas objetivas e Teste de Aptidão Física (TAF), além de outras etapas. Os selecionados farão bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da corporação.
Saiba mais sobre o concurso
VAGAS
40 para oficiais, sendo 30 para ampla concorrência, oito para negros e duas para indígenas.
REMUNERAÇÃO
No primeiro ano do curso, a remuneração será de R$ 4,384,75, passando para R$ 5.225,81 no segundo ano e para R$ 5.646,34, no terceiro. Após a formação, o aprovado assume o cargo de aspirante a oficial e terá ganhos de R$ 10.005,36.
REQUISITOS
- Nível médio completo;
- Altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m para homens e de 1,60m para mulheres;
- Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir automóvel, no mínimo na categoria “B”;
- Idade mínima de 18 anos na data de matrícula no Curso de Formação de Oficiais, e idade máxima de 28 anos, no primeiro dia de inscrição neste concurso.
INSCRIÇÕES
Até o dia 23 de julho, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), empresa responsável pelo certame.
TAXA
R$ 93
ETAPAS
O concurso contará com oito etapas:
- Prova objetiva e de redação
- Teste de Aptidão Física (TAF)
- Avaliação Psicológica
- Investigação Social
- Exame de Saúde
- Entrega de documentação
- Classificação para Fins de Matrícula no Curso de Formação
- Curso de Formação de Oficiais
QUANDO SERÃO AS PROVAS
As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 15 de setembro.
O QUE CAI NA PROVA
Ao todo, os candidatos terão que responder 80 questões de:
- Conhecimentos básicos:
- Língua Portuguesa
- Raciocínio Lógico e Matemático
- Geografia
- História
- Informática
- Conhecimentos específicos:
- Noções de Direito Administrativo e Constitucional
Também haverá prova de redação, a respeito de tema constante do conteúdo programático de conhecimentos gerais ou específicos.
COMO SERÁ O TAF
O Teste de Aptidão Física está agendado para o dia 8 de dezembro.
Os candidatos farão os seguintes exercícios:
- Flexão na barra fixa
- Agilidade
- Corrida de 2.400 metros
- Abdominal remador
VALIDADE
O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado a critério da corporação.
MAIS INFORMAÇÕES
Para ler o edital completo, clique aqui.