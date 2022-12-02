Últimos dias para se inscrever no concurso para Guarda de Vila Velha

Viaturas da Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Prefeitura de Vila Velha / Divulgação

Os interessados em participar do concurso público da Guarda Municipal de Vila Velha devem ficar atentos. As inscrições para o certame terminam na próxima segunda-feira, dia 5 de dezembro. São 60 vagas, além da formação de cadastro de reserva, destinadas a candidatos que tem o nível médio completo. A remuneração é de R$ 1.484, para carga horária de 40 horas semanais.

VAGAS

60 para guarda municipal, além da formação de cadastro de reserva.

REMUNERAÇÃO

R$ 1.484.

CARGA HORÁRIA

40 horas semanais. A jornada de trabalho poderá ocorrer em turnos diurnos e noturnos, inclusive nos finais de semana, de acordo com as especificidades das atividades e das necessidades da Guarda Municipal, podendo ser praticado o sistema de plantão e/ou escala.

REQUISITOS

Nível médio

Idade entre 18 e 35 anos

Altura mínima de 1,65 (homens) e 1,60 (mulheres)

Entre outros requisitos.

QUANDO SERÃO AS INSCRIÇÕES

Até as 16 horas de 5 de dezembro de 2022, no site da Consulplan , banca organizadora do processo seletivo.

TAXA

R$ 75.

ISENÇÃO DA TAXA

Podem pedir isenção do valor os candidatos que forem:

Doadores regulares de sangue, voluntários de medula óssea e de órgãos e/ou tecido;

Hipossuficientes, que tenham renda familiar mensal de até três salários mínimos;

Desempregados.

As solicitações devem ser feitas das 16 horas do dia 28 de outubro até 16 horas de 1º de novembro de 2022, no site da empresa.

ETAPAS

Prova objetiva (eliminatório e classificatório)

Entrevista de heteroidentificação (eliminatório)

Investigação social e teste de aptidão física (eliminatório e classificatório)

Avaliação psicológica e exames médicos (eliminatório)

Exame toxicológico (eliminatório)

Avaliação psicológica para manuseio de arma de fogo (eliminatório)

Curso de formação (eliminatório e classificatório).

QUANDO SERÁ A PROVA OBJETIVA

Está prevista para ser aplicada no dia 8 de janeiro de 2023, das 8 às 12 horas. Os candidatos terão quatro horas para resolver as questões. Os locais dos testes serão divulgados no dia 4 de janeiro.

COMO SERÁ A PROVA

A prova objetiva será do tipo múltipla escolha, com 4 alternativas cada, sendo uma única a correta. Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 55 pontos na etapa.

O exame contará com questões das seguintes disciplinas:

Conhecimentos gerais

Língua Portuguesa – 20 questões

Raciocínio Lógico – Matemático – 10 questões

Informática Básica – 5 questões

Legislação de Trânsito – 10 questões

Legislação Específica da Guarda Municipal de Vila Velha – 5 questões

Conhecimentos específicos – 20 questões

– 20 questões Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Penal

Noções de Direito Processual Penal

Noções de Direitos Humanos e Cidadania

Teste de Aptidão Física (TAF)

TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA

Avaliação de Flexão de Braço;

Avaliação de Abdominal;

Corrida de 12 minutos para o sexo masculino e 15 minutos e 54 (cinquenta e quatro) segundos para o sexo feminino.

CURSO DE FORMAÇÃO

Aos candidatos participantes do Curso de Formação será concedida ajuda de custo mensal correspondente a 80% do vencimento fixado para o cargo de guarda municipal, não sendo configurado qualquer tipo de vínculo com o Município neste período.

CONTEÚDO DAS PROVAS

LÍNGUA PORTUGUESA

Interpretação de textos, com domínio de relações discursivas, semânticas e morfossintáticas.

Tipos textuais: narrativo, descritivo, argumentativo e injuntivo.

Gêneros discursivos.

Coesão e coerência textual.

Valor dos conectivos.

Usos dos pronomes.

Semântica: sinonímia, polissemia, homonímia, hiperonímia, hiponímia.

Figuras de linguagem: hipérbole, metáfora, metonímia, personificação e outros.

Estrutura e formação de palavras: composição, derivação e outros processos.

Flexão nominal e verbal.

Emprego de tempos e modos verbais.

Classes de palavras.

Regência nominal e verbal.

Concordância nominal e verbal.

Estruturação de períodos: coordenação, subordinação e correlação. Pontuação.

Variação linguística.

Ortografia vigente.

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

Sequências Lógicas e leis de formação: verbais, numéricas e geométricas.



Teoria dos conjuntos: simbologia, operações e diagramas de Venn-Euler.

Problemas com tabelas.

Problemas sobre as quatro operações fundamentais da Matemática.

Proporções.

Regra de três simples e composta.

Regra de Sociedade.

Análise Combinatória: aplicações do Princípio Fundamental da Contagem e do Princípio da Casa dos Pombos.

Noções de probabilidades: definições, propriedades e problemas.

INFORMÁTICA BÁSICA

Noções de informática: conceitos. Componentes dos sistemas de computação: hardware e software.



Software Básico, software utilitário, software aplicativo e software livre: conceitos.

Conceitos, funções e aplicações de Intranet e Internet.

Tipos e características dos navegadores e dispositivos móveis.

Conceitos sobre tecnologias e ferramentas de colaboração, computação na nuvem, correio eletrônico e webmail.

Sistema Operacional Windows 7/8.1 (português); Linux e LibreOffice (português): conceitos, interface, comandos, funções, recursos e usabilidade.

Editor de texto MS Word 2007/2010/2013/2016 (português): conceitos, comandos, recursos e usabilidade.

Planilha eletrônica MS Excel 2007/2010/2013/2016 (português): conceitos, comandos, recursos e usabilidade (interface, bancos de dados, criação de planilhas, referências a células, cópia lógica, uso de fórmulas e funções, modelos, geração de gráficos, formatação de células e impressão).

Redes de computadores e Internet: conceitos.

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e suas alterações.



Resolução CONTRAN nº 925 de 28 de março de 2022.

LEGISLAÇÃO REFERENTE A GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA

Lei Federal nº 13.022/ 2014.



Lei Municipal nº 5.460/2013.

Lei Municipal nº 6.259/2019.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

Princípios Constitucionais da Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal).



Atos administrativos: conceito; elementos; características; mérito do ato administrativo; formação e efeitos; classificação e espécies; procedimento administrativo; extinção, invalidação e revogação dos atos administrativos.

Poderes e Deveres dos Administradores: uso e abuso de Poder.

Poder Regulamentar.

Poder Hierárquico.

Poder Disciplinar.

Poder de Polícia Administrativa: conceito; competência; Poder de Polícia originário e delegado; fundamentos; finalidade; atuação da administração; limites; características; legitimidade e sanções.

Poder Regulamentar.

Responsabilidade administrativa: responsabilidade civil e o direito brasileiro; aplicação da responsabilidade objetiva; reparação do dano; direito de regresso.

Agentes Públicos: regimes jurídicos funcionais; servidores públicos; normas

constitucionais específicas concernentes aos servidores públicos; direitos e deveres dos servidores públicos; responsabilidades dos servidores públicos; concurso público; acessibilidade, estabilidade, remuneração e acumulação de cargos e funções; sindicância e processo administrativo. Processo administrativo.

Bens Públicos: conceito; classificação; características; uso dos bens públicos por particular.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

Princípios fundamentais da Constituição da República (arts. 1º ao 4º da CF/88).



Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/88).

Da organização Político-Administrativa (arts. 18 e 19 da CF/88).

Da União (arts. 20 a 24 da CF/88).

Dos Estados Federados (arts. 25 a 28 da CF/88).

Dos Municípios (arts. 29 a 31 da CF/88).

Normas Constitucionais relativas à Administração Pública e ao Servidor Público (arts. 37 a 41 da CF/88).

Organização dos Poderes (arts. 44 a 135 da CF/88).

Do Estado de Defesa e do Estado de Sítio (arts.136 a 141 da CF/88).

Das Forças Armadas (arts.142 a 143 da CF/88).

Da Segurança Pública (Art. 144).

NOÇÕES DE DIREITO PENAL

Noções de Direito Penal: Lei penal no tempo. Lei penal no espaço.



Tipicidade.

Ilicitude.

Culpabilidade.

Crimes em espécie: Crimes contra a pessoa.

Crimes contra o patrimônio.

Crimes contra a dignidade sexual.

Crimes contra a incolumidade pública.

Crimes contra a fé pública.

Crimes contra a Administração Pública.

Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).

Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas).

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL

Prisão.



Conceito, formalidades, espécies e mandado de prisão e cumprimento.

Prisão em flagrante.

Prova.

Conceito, objeto, classificação.

Preservação de local de crime.

Requisitos e ônus da prova.

Provas ilícitas.

Meios de prova: pericial, interrogatório, confissão, perguntas ao ofendido, testemunhas, reconhecimento de pessoas e coisas, acareação, documentos, indícios.

Busca e apreensão: pessoal, domiciliar, requisitos, restrições, horários.

Identificação Criminal (art. 5º, LVIII, da Constituição Federal e Lei nº 12.037/2009).

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade; Direitos Políticos (arts. 5º a 16 da CF/88).



Lei Federal nº 13.869/2019 (Abuso de autoridade).

Lei Federal nº 4.717/1965 (Ação Popular).

Lei Federal nº 7.716/1989 (Crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor).

Apresentação e uso de documento de identificação pessoal (Leis Federais nº 5.553/1968 e 12.037/2009).

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990): Título II (arts. 98 a 102); Título III (arts. 103 a 111).

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Realizar o patrulhamento preventivo permanente no território do Município para a proteção da população, agindo junto à comunidade objetivando diminuir a violência e a criminalidade, promovendo a mediação dos conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos;



Prevenir e inibir atos delituosos que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais, priorizando a segurança escolar;

Apoiar e garantir as ações de fiscalização do Município na aplicação da legislação relativa ao exercício do poder de polícia administrativa;

Garantir a preservação da segurança e da ordem pública nos eventos realizados no Município;

Estar presente, quando solicitado, nas operações e serviços de responsabilidade do Município;

Cumprir e fazer cumprir as ordens estabelecidas pelos superiores, interagindo permanentemente com a população local, detectando seus anseios e solicitações;

Registrar aos seus superiores as ocorrências verificadas em sua jornada de trabalho;

Atuar na operação de sistemas de videomonitoramento, monitoramento e vigilância em vias públicas;

Desenvolver ações de assistência a banhistas e frequentadores em geral, monitorando permanentemente as áreas de maior acesso e concentração de banhistas;

Orientar e regulamentar procedimentos, promover campanhas educativas, prevenir, socorrer e assistir aos banhistas e frequentadores em geral;

Auxiliar nas ações de Defesa Civil, sempre que requerido pelo órgão competente e que estiverem em risco: vidas, bens, serviços e instalações municipais e, em outras situações, a critério do Prefeito Municipal, orientado pelo Secretário Municipal de Prevenção e Combate à Violência;

Auxiliar no planejamento, coordenação e implementação das atividades de prevenção e combate a incêndios nos próprios municipais, como medida de primeiro esforço, antecedendo a atuação do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo;

Oferecer apoio ao monitoramento permanente das áreas de risco, na promoção de campanhas educativas, orientação e regulamentação de procedimentos, bem como prevenir, socorrer e assistir às populações atingidas;

Desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência;

Ter sempre em seu poder os equipamentos necessários para o exercício de sua função, além dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela administração municipal;

Operar, orientar, fiscalizar e monitorar o trânsito de veículos e pessoas em vias e logradouros públicos;

Notificar os infratores do Código de Trânsito Brasileiro, no que couber;

Articular-se imediatamente com seu superior, sempre que suspeitar de irregularidades na área sob sua jurisdição;

Comunicar ao seu setor de trabalho, pelo meio mais rápido possível, qualquer ocorrência grave sobre a qual tenha providenciado ou cuja intervenção exceda aos limites de sua competência;

Prestar socorro às pessoas acidentadas, providenciando pronta assistência médica;

Compenetrar-se da responsabilidade que lhe cabe como mantenedor dos bons costumes, da segurança e da ordem pública;

Guardar absoluto sigilo sobre assuntos, despachos, decisões ou providências do setor;

Zelar pela economia do material público e pela conservação do que for confiado à sua guarda;

Realizar procedimentos adequados para execução de bloqueios e canalizações, desvios e operação de equipamentos de controle semafórico;

Remover veículos avariados e outras transferências que se constituam em risco de acidentes;

Executar outras atribuições afins.

CRONOGRAMA PROPOSTO