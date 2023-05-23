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20 vagas

Últimos dias para se inscrever no concurso do Tribunal de Justiça do ES

Remuneração do magistrado é de R$ 33.830,96; candidatos precisam ter bacharelado em Direito em instituição reconhecida pelo MEC e 3 anos de  exercício de atividade jurídica

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 09:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 mai 2023 às 09:02
TJES
Sede do Tribunal de Justiça do ES, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Os interessados em seguir a carreira de juiz no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) devem ficar atentos. Isso porque o prazo para se inscrever no concurso público termina nesta quarta-feira (24). A oferta é de 20 vagas para magistrados substitutos. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial do cargo é de R$ 33.830,96.
Os interessados devem comprovar a conclusão do curso de bacharelado em Direito em instituição reconhecida pelo MEC, exercício de atividade jurídica por no mínimo 3 anos a partir da graduação, ter menos de 65 anos na data da posse e aprovação em todas as etapas do concurso, entre outros previstos no edital.
O atendimento ocorre até as 16 horas do dia 24 de maio, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa responsável pela seleção. A taxa de participação é de R$ 338. A lista dos candidatos que tiveram seus pedidos de isenção aceitos e negados já está disponível no endereço eletrônico citado acima. 
Conforme o edital, 10% dos postos são reservados para pessoas com deficiência, 20% para pessoas negras e 3% para pessoas indígenas do total de vagas. O documento assegura também a possibilidade de uso do nome social a transexuais ou travestis durante o concurso, por meio de solicitação por e-mail para a organizadora do concurso.
A primeira etapa do concurso, de caráter eliminatório e classificatório, contará com prova objetivas. Os candidatos terão que responder 100 questões de múltipla escolha. Os exames estão previstos para serem aplicados no dia 27 de agosto, das 13 às 18 horas, preferencialmente na cidade de Vitória.
O certame contará ainda com provas escritas (discursiva e prática de Sentenças), de caráter eliminatório e classificatório, na segunda fase. Já a terceira etapa terá sindicância da vida pregressa e investigação social; exame de sanidade física e mental; e exame psicotécnico; todas de caráter eliminatório.
Por fim, haverá prova oral (eliminatória e classificatória) e avaliação de títulos (caráter classificatório), nas quarta e quinta etapas, respectivamente.
A validade do concurso será de dois anos, que pode ser prorrogado pelo mesmo período.

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