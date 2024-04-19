Últimos dias para se inscrever no concurso do Banestes

Agência Banestes, Bento Ferreira, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

As inscrições para o concurso público do Banco do Estado do Espírito Santo ( Banestes ) terminam as 23h59 deste domingo, dia 21 de abril. O atendimento acontece no s ite do Instituto Access . A oferta é de 759 vagas em cadastro reserva para cargos de nível superior. A taxa de participação é de R$ 80.

A remuneração é de R$ 4.141,50 para os cargos de analista econômico financeiro, enquanto que para os de analista em tecnologia da informação é de R$ 5.363,81. A carga horária é de 30 horas semanais.

Os aprovados recebem ainda auxílio-refeição de R$ 1.094,28; auxílio cesta-alimentação de R$ 891,96; auxilio creche/auxilio-babá de R$ 630,42; vale-transporte; participação nos lucros ou resultados e remuneração variável; direito de participação no plano assistencial (Banescaixa) e previdenciário complementar (Fundação Banestes) e plano odontológico (Odontoprev) e possibilidade de desenvolvimento profissional.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 19 de maio de 2024, no turno da tarde, com a duração de quatro horas. Os inscritos terão que responder questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Conhecimentos Bancários e Conhecimentos Específicos.

O concurso contará ainda com avaliação de títulos. O prazo de validade do certame será de 18 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Confira as vagas