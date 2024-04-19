Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carreira bancária

Últimos dias para se inscrever no concurso do Banestes

Oferta é de 759 vagas para a formação de cadastro de reserva. As oportunidades são voltadas para profissionais de nível superior. Inscrições terminam neste domingo (21)

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 13:20

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 abr 2024 às 13:20
Banestes
Agência Banestes, Bento Ferreira, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
As inscrições para o concurso público do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) terminam as 23h59 deste domingo, dia 21 de abril. O atendimento acontece no site do Instituto Access.  A oferta é de 759 vagas em cadastro reserva para cargos de nível superior. A taxa de participação é de R$ 80.
A remuneração é de R$ 4.141,50 para os cargos de analista econômico financeiro, enquanto que para os de analista em tecnologia da informação é de R$ 5.363,81. A carga horária é de 30 horas semanais.
Os aprovados recebem ainda auxílio-refeição de R$ 1.094,28; auxílio cesta-alimentação de R$ 891,96; auxilio creche/auxilio-babá de R$ 630,42; vale-transporte; participação nos lucros ou resultados e remuneração variável; direito de participação no plano assistencial (Banescaixa) e previdenciário complementar (Fundação Banestes) e plano odontológico (Odontoprev) e possibilidade de desenvolvimento profissional.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 19 de maio de 2024, no turno da tarde, com a duração de quatro horas. Os inscritos terão que responder questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Conhecimentos Bancários e Conhecimentos Específicos.
O concurso contará ainda com avaliação de títulos. O prazo de validade do certame será de 18 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Confira as vagas

  • Analista em tecnologia da informação  - Desenvolvimento de sistemas (439)
  • Analista econômico financeiro - Gestão contábil (30)
  • Analista econômico financeiro - Gestão estatística (20)
  • Analista econômico financeiro - Gestão financeira (20)
  • Analista em tecnologia da informação - Segurança da informação (50)
  • Analista em tecnologia da informação - Suporte e infraestrutura (200)

LEIA MAIS

Prefeitura de Linhares abre seleção com salários de até R$ 16 mil

Concurso dos Correios terá cargos de nível médio e superior

Ceasa do ES define banca para concurso com 35 vagas

Guarda, Justiça Federal e Banestes: 33 mil vagas em 204 concursos e seleções

Justiça Federal abre concurso para servidores com vagas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Banestes Concursos (ES) Concursos Públicos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados