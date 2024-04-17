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35 vagas

Últimos dias para se inscrever no concurso da Prodest

As oportunidades  são para o cargo de Analista de tecnologia da informação (TI), com remuneração inicial de R$ 7.350,30; prazo termina nesta quinta-feira (18)

Publicado em 17 de Abril de 2024 às 10:03

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 abr 2024 às 10:03
Prodest contrata profissionais de nível superior
Sede da Prodest: inscrições em concurso podem ser feitas até 18 de abril Crédito: Divulgação/ Prodest
As inscrições para o concurso público do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espirito Santo (Prodest) terminam nesta quinta-feira (18). O atendimento ocorre até as 23h59 no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). A taxa de participação é de R$ 75. 
A oferta é de 35 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, para o cargo de analista de tecnologia da informação (TI), com remuneração inicial de R$ 7.350,30. A carga horária de 40 horas semanais. Há ainda outros benefícios, como assistência médico-hospitalar e auxílio-alimentação.
Os postos são para atuação em desenvolvimento de sistemas (18) e em infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (17). Das vagas, 10% são para pessoas com deficiência (PcDs), 20% para autodeclarados negros e 5% para indígenas.
Podem participar os candidatos que tenham o nível superior completo na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) ou formação em outras áreas relacionadas, como Tecnologia da Informação, Análise de Sistemas e Engenharia da Computação, entre outros. Também são aceitos participantes com graduação em área diversa, com especialização ou pós-graduação em área de TIC.
As provas objetivas estão previstas para o dia 26 de maio, com duração de quatro horas. A avaliação contará com 110 questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Legislação e Conhecimentos Específicos.
Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espirito Santo (Prodest)
  • Vagas: 35
  • Cargos: Analista em TI -  Desenvolvimento de Sistemas; Analista em TI - Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação
  • Salário:  R$ 7.350,30
  • Inscrição: de 18 de março a 18 de abril pelo site do Instituto Ibade.
  • Data da prova: 26 de maio

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