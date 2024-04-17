Últimos dias para se inscrever no concurso da Prodest

Sede da Prodest: inscrições em concurso podem ser feitas até 18 de abril Crédito: Divulgação/ Prodest

A oferta é de 35 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, para o cargo de analista de tecnologia da informação (TI), com remuneração inicial de R$ 7.350,30. A carga horária de 40 horas semanais. Há ainda outros benefícios, como assistência médico-hospitalar e auxílio-alimentação.

Os postos são para atuação em desenvolvimento de sistemas (18) e em infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (17). Das vagas, 10% são para pessoas com deficiência (PcDs), 20% para autodeclarados negros e 5% para indígenas.

Podem participar os candidatos que tenham o nível superior completo na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) ou formação em outras áreas relacionadas, como Tecnologia da Informação, Análise de Sistemas e Engenharia da Computação, entre outros. Também são aceitos participantes com graduação em área diversa, com especialização ou pós-graduação em área de TIC.

As provas objetivas estão previstas para o dia 26 de maio, com duração de quatro horas. A avaliação contará com 110 questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Legislação e Conhecimentos Específicos.

Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espirito Santo (Prodest)