Últimos dias para se inscrever no concurso da Prefeitura de Linhares

Prefeitura de Linhares vai reforçar quadro de pessoal Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Os interessados em participar do concurso público da Prefeitura de Linhares devem se apressar. O prazo para se inscrever no certame termina neste domingo, dia 12 de janeiro de 2020. O atendimento ocorre no site www.ibade.org.br

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A seleção oferece um total de 605 vagas, além de cadastro de reserva (CR), para diversos cargos e níveis de escolaridade. Deste total, 511 vagas são para a contratação de profissionais da área da Educação. Os salários variam de R$ 1.003,60 a R$ 2.236,00.

A taxa de participação é de R$ 34,30 para o cargo de nível fundamental, R$ 60,30 para os de nível médio e técnico, e de R$ 73,30 para as funções de nível superior. O pagamento da taxa de inscrição deve ser efetuado até o dia 13 de janeiro.

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