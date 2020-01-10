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Até 12 de janeiro

Últimos dias para se inscrever no concurso da Prefeitura de Linhares

Oferta é de 605 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade; remuneração varia de R$ 1.003,60 a R$ 2.236

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 18:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 18:50
Prefeitura de Linhares vai reforçar quadro de pessoal Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Os interessados em participar do concurso público da Prefeitura de Linhares devem se apressar. O prazo para se inscrever no certame termina neste domingo, dia 12 de janeiro de 2020. O atendimento ocorre no site www.ibade.org.br.

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Confira os cargos oferecidos no concurso da Prefeitura de Linhares

A seleção oferece um total de 605 vagas, além de cadastro de reserva (CR), para diversos cargos e níveis de escolaridade. Deste total, 511 vagas são para a contratação de profissionais da área da Educação. Os salários variam de R$ 1.003,60 a R$ 2.236,00.
A taxa de participação é de R$ 34,30 para o cargo de nível fundamental, R$ 60,30 para os de nível médio e técnico, e de R$ 73,30 para as funções de nível superior. O pagamento da taxa de inscrição deve ser efetuado até o dia 13 de janeiro.

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Ao todo são dois editais. No Edital nº 001/2019, são 595 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade, enquanto o Edital nº 002/2019 a oferta é de dez vagas para o cargo de condutor de veículo. Além das vagas iniciais, em ambos os editais haverá formação de cadastro de reserva (CR), que será acionado de acordo com a necessidade da Prefeitura.
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