Últimos dias para se inscrever no concurso da Prefeitura de Aracruz

A oferta é de 84 vagas, distribuídas por dois editais. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Os profissionais contratados trabalharão em cargas horárias de 20 a 44 horas semanais e terão remuneração mensal nos valores de R$ 1.400,59 a R$ R$ 2.609,83.

Prefeitura de Aracruz vai contar com novos servidores em breve Crédito: Prefeitura de Aracruz

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e redação, previstas para serem aplicadas no dia 22 de outubro de 2023. A validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Confira as vagas

EDITAL 002

Motorista de Transporte Escolar (1)

Auxiliar de Biblioteca (1)

Assistente de Turno (cadastro)

Auxiliar de Professor da Educação Básica (cadastro)

Assistente de Turno - Educação Indígena (5

Auxiliar de Biblioteca - Educação Indígena (6)

Auxiliar de Prof. da Educação Básica - Educação Indígena (9)

Motorista de Transporte Escolar - Educação Indígena (1)

Agente Administrativo - Educação Indígena (8)

Técnico Municipal de Nível Superior - Assistente Social (2)

Técnico Municipal de Nível Superior - Biblioteconomista (1)

Técnico Municipal de Nível Superior - Biólogo (1)

Técnico Municipal de Nível Superior - Economista (1)

Fiscal – Meio Ambiente (1)

Técnico Municipal de Nível Superior - Médico Veterinário (1)

Técnico Municipal de Nível Superior - Psicólogo (2

Professor Educação Infantil (cadastro)

Professor Ensino Fundamental - Anos Iniciais (cadastro)

Professor Ensino Fundamental - Anos Finais - Língua Portuguesa (cadastro)

Professor Ensino Fundamental - Anos Finais - Língua Inglesa (cadastro)

Professor Ensino Fundamental - Anos Finais - Matemática (cadastro)

Professor Ensino Fundamental - Anos Finais - Ciências (cadastro)

Professor Ensino Fundamental - Anos Finais - Geografia (4)

Professor Ensino Fundamental - Anos Finais - História (cadastro)

Professor de Educação Básica - Arte (10)

Professor de Educação Básica - Educação Física (10)

Professor de Educação Especial na Área de Deficiência Mental (2)

Professor de Educação Especial na Área de Deficiência Auditiva (2)

Professor de Educação Especial na Área de Deficiência Visual (cadastro)

Professor Suporte Pedagógico (5)

EDITAL 003