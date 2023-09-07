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84 vagas

Últimos dias para se inscrever no concurso da Prefeitura de Aracruz

Prazo final de inscrições termina domingo (10); oportunidades são destinadas a candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 18:14

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 set 2023 às 18:14
As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Aracruz, município que fica no Norte do Espírito Santo, terminam neste domingo (10). Os interessados têm até as 23h59, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). A taxa de participação varia de R$ 45 a R$ 85.
A oferta é de 84 vagas, distribuídas por dois editais. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Os profissionais contratados trabalharão em cargas horárias de 20 a 44 horas semanais e terão remuneração mensal nos valores de R$ 1.400,59 a R$ R$ 2.609,83.
Prefeitura de Aracruz
Prefeitura de Aracruz vai contar com novos servidores em breve Crédito: Prefeitura de Aracruz
Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e redação, previstas para serem aplicadas no dia 22 de outubro de 2023. A validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Confira as vagas

EDITAL 002
  • Motorista de Transporte Escolar (1)
  • Auxiliar de Biblioteca (1)
  • Assistente de Turno (cadastro)
  • Auxiliar de Professor da Educação Básica (cadastro)
  • Assistente de Turno - Educação Indígena (5
  • Auxiliar de Biblioteca - Educação Indígena (6)
  • Auxiliar de Prof. da Educação Básica - Educação Indígena (9)
  • Motorista de Transporte Escolar - Educação Indígena (1)
  • Agente Administrativo - Educação Indígena (8)
  • Técnico Municipal de Nível Superior - Assistente Social (2)
  • Técnico Municipal de Nível Superior - Biblioteconomista (1)
  • Técnico Municipal de Nível Superior - Biólogo (1)
  • Técnico Municipal de Nível Superior - Economista (1)
  • Fiscal – Meio Ambiente (1)
  • Técnico Municipal de Nível Superior - Médico Veterinário (1)
  • Técnico Municipal de Nível Superior - Psicólogo (2
  • Professor Educação Infantil (cadastro)
  • Professor Ensino Fundamental - Anos Iniciais (cadastro)
  • Professor Ensino Fundamental - Anos Finais - Língua Portuguesa (cadastro)
  • Professor Ensino Fundamental - Anos Finais - Língua Inglesa (cadastro)
  • Professor Ensino Fundamental - Anos Finais - Matemática (cadastro)
  • Professor Ensino Fundamental - Anos Finais - Ciências (cadastro)
  • Professor Ensino Fundamental - Anos Finais - Geografia (4)
  • Professor Ensino Fundamental - Anos Finais - História (cadastro)
  • Professor de Educação Básica - Arte (10)
  • Professor de Educação Básica - Educação Física (10)
  • Professor de Educação Especial na Área de Deficiência Mental (2)
  • Professor de Educação Especial na Área de Deficiência Auditiva (2)
  • Professor de Educação Especial na Área de Deficiência Visual (cadastro)
  • Professor Suporte Pedagógico (5)
EDITAL 003
  • Técnico Municipal de Nível Superior - Arquiteto (1)
  • Auditor de Controle Interno – Engenharia Civil (1)
  • Técnico Municipal de Nível Superior - Engenheiro Agrônomo (1)
  • Técnico Municipal de Nível Superior - Engenheiro Ambiental (1)
  • Técnico Municipal de Nível Superior - Engenheiro Civil (3)
  • Técnico Municipal de Nível Superior - Engenheiro Florestal / Pesca (1)
  • Técnico Municipal de Nível Superior - Engenheiro Mecânico (1)
  • Técnico Municipal de Nível Superior - Engenheiro Químico (1)
  • Engenheiro Sanitarista (1)

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