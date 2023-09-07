Últimos dias para se inscrever no concurso da Prefeitura de Aracruz

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Aracruz, município que fica no Norte do Espírito Santo, terminam neste domingo (10). Os interessados têm até as 23h59, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). A taxa de participação varia de R$ 45 a R$ 85.
A oferta é de 84 vagas, distribuídas por dois editais. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Os profissionais contratados trabalharão em cargas horárias de 20 a 44 horas semanais e terão remuneração mensal nos valores de R$ 1.400,59 a R$ R$ 2.609,83.
Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e redação, previstas para serem aplicadas no dia 22 de outubro de 2023. A validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
Confira as vagas
EDITAL 002
- Motorista de Transporte Escolar (1)
- Auxiliar de Biblioteca (1)
- Assistente de Turno (cadastro)
- Auxiliar de Professor da Educação Básica (cadastro)
- Assistente de Turno - Educação Indígena (5
- Auxiliar de Biblioteca - Educação Indígena (6)
- Auxiliar de Prof. da Educação Básica - Educação Indígena (9)
- Motorista de Transporte Escolar - Educação Indígena (1)
- Agente Administrativo - Educação Indígena (8)
- Técnico Municipal de Nível Superior - Assistente Social (2)
- Técnico Municipal de Nível Superior - Biblioteconomista (1)
- Técnico Municipal de Nível Superior - Biólogo (1)
- Técnico Municipal de Nível Superior - Economista (1)
- Fiscal – Meio Ambiente (1)
- Técnico Municipal de Nível Superior - Médico Veterinário (1)
- Técnico Municipal de Nível Superior - Psicólogo (2
- Professor Educação Infantil (cadastro)
- Professor Ensino Fundamental - Anos Iniciais (cadastro)
- Professor Ensino Fundamental - Anos Finais - Língua Portuguesa (cadastro)
- Professor Ensino Fundamental - Anos Finais - Língua Inglesa (cadastro)
- Professor Ensino Fundamental - Anos Finais - Matemática (cadastro)
- Professor Ensino Fundamental - Anos Finais - Ciências (cadastro)
- Professor Ensino Fundamental - Anos Finais - Geografia (4)
- Professor Ensino Fundamental - Anos Finais - História (cadastro)
- Professor de Educação Básica - Arte (10)
- Professor de Educação Básica - Educação Física (10)
- Professor de Educação Especial na Área de Deficiência Mental (2)
- Professor de Educação Especial na Área de Deficiência Auditiva (2)
- Professor de Educação Especial na Área de Deficiência Visual (cadastro)
- Professor Suporte Pedagógico (5)
EDITAL 003
- Técnico Municipal de Nível Superior - Arquiteto (1)
- Auditor de Controle Interno – Engenharia Civil (1)
- Técnico Municipal de Nível Superior - Engenheiro Agrônomo (1)
- Técnico Municipal de Nível Superior - Engenheiro Ambiental (1)
- Técnico Municipal de Nível Superior - Engenheiro Civil (3)
- Técnico Municipal de Nível Superior - Engenheiro Florestal / Pesca (1)
- Técnico Municipal de Nível Superior - Engenheiro Mecânico (1)
- Técnico Municipal de Nível Superior - Engenheiro Químico (1)
- Engenheiro Sanitarista (1)