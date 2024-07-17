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Últimos dias para se inscrever no concurso da Justiça Eleitoral

São 412 vagas, distribuídas pelos Tribunais Regionais Eleitorais de todo o país. Oportunidades são para os cargos de técnico e analista judiciários
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 jul 2024 às 09:09

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 09:09

TRE
Concurso oferce vaga para o TRE do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
As inscrições para o concurso público do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) terminam nesta quinta-feira, dia 18 de julho.  A oferta é de 412 vagas imediatas para os cargos de técnico e analista judiciários, todos de nível superior. Também haverá formação de cadastro de reserva. O salário pode chegar a R$ 13.994,78.
As oportunidades são para trabalhar na sede do órgão, em Brasília, e em 25 dos 26 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Somente o TRE do Tocantins não participa da seleção por ainda ter edital em validade.
O atendimento ocorre até as 18 horas, pelo site do Cebraspe, organizador do concurso.  As provas serão aplicadas no dia 8 de dezembro.

Saiba mais sobre o concurso do TSE

VAGAS
412, distribuídas pelos cargos de técnico e analista judiciários.
O concurso tem 33% das vagas reservadas às cotas, das quais 20% para pessoas negras; 10% para pessoas com deficiência; e 3% para pessoas indígenas.
CARGOS
  • Técnico judiciário
  • Área administrativa: 208 vagas imediatas + CR;
  • Área Administrativa - agente de Polícia Judiciária: 9 vagas imediatas + CR; e
  • Apoio especializado - Programação de Sistemas: 69 vagas + CR.
  • Analista judiciário:
  • Área Judiciária: 41 vagas imediatas + CR;
  • Área Administrativa: 12 vagas imediatas + CR;
  • Área Administrativa - Contabilidade: 7 vagas imediatas + CR;
  • Apoio especializado - Arquitetura: 3 + CR;
  • Apoio especializado - Biblioteconomia: 1 vaga imediata + CR;
  • Apoio especializado - Enfermagem: 1 vaga imediata + CR;
  • Apoio especializado - Engenharia Civil: 4 vagas imediatas + CR;
  • Apoio especializado - Engenharia Elétrica: 2 vagas imediatas + CR;
  • Apoio especializado - Engenharia Mecânica: 3 vagas imediatas + CR;
  • Apoio especializado - Estatística: 5 vagas imediatas + CR;
  • Apoio especializado - Medicina (Clínica Médica): 2 vagas imediatas + CR;
  • Apoio especializado - Medicina (Psiquiatria): 1 vaga imediata + CR;
  • Apoio especializado - Medicina do Trabalho: 2 vaga imediata + CR;
  • Apoio especializado - Odontologia: 1 vaga imediata + CR;
  • Apoio especializado - Psicologia: 2 vagas imediatas + CR;
  • Apoio especializado - Serviço Social: 1 vaga imediata + CR; e
  • Apoio especializado - Tecnologia da Informação: 38 vagas imediatas + CR.
VAGAS PARA O ES
Para a unidade do Espírito Santo, foram destinadas sete vagas, em 14 cargos:
  • Analista judiciário - área: administrativa - especialidade: contabilidade (1)
  • Analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: arquivologia (cadastro)
  • Analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: biblioteconomia (1)
  • Analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: engenharia civil (cadastro)
  • Analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: estatística (cadastro)
  • Analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: medicina do trabalho (cadastro)
  • Analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: odontologia (cadastro)
  • Analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: psicologia (cadastro)
  • Analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: serviço social (cadastro)
  • Analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: tecnologia da informação (1)
  • Analista judiciário - área: judiciária (2)
  • Técnico judiciário - área: administrativa (1)
  • Técnico judiciário - área: administrativa - especialidade: agente da polícia
  • judicial (cadastro)
  • Técnico judiciário - área: apoio especializado - especialidade: programação de sistemas (1)
QUAL É O SALÁRIO?
Os salários variam de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78.
INSCRIÇÕES
Até as 18 horas de 18 de julho, no site do Cebraspe, banca organizadora da seleção. 
Será possível se inscrever em até dois cargos, sendo um de técnico judiciário e outro de analista judiciário, cujas provas serão aplicadas em turnos distintos.
Na hora de se inscrever, o candidato poderá optar pelo Tribunal Eleitoral ao qual concorrerá, podendo ser em órgãos distintos para cada um dos cargos objeto de opção.
TAXA DE INSCRIÇÃO
A taxa de participação é de R$ 85 para técnico judiciário e R$ 130 para analista judiciário.
ISENÇÃO
Podem pedir isenção do valor os candidatos membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea. O prazo para pedir o benefício é o mesmo da inscrição.
QUANDO SERÃO AS PROVAS
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 8 de dezembro em turnos distintos.
ETAPAS
  • Prova objetiva para todos os cargos;
  • Prova discursiva (somente para analista judiciário);
  • Teste de aptidão física (somente agente da Polícia Judicial); e
  • Avaliação de títulos (somente para analista judiciário).
COMO SERÃO AS PROVAS
Na parte objetiva, os candidatos deverão responder a 120 questões, no estilo certo e errado, sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos.
Já a avaliação discursiva para analista judiciário contará com a redação de um texto dissertativo de até 30 linhas a respeito de temas relacionados aos Conhecimentos Específicos do cargo/área/especialidade.
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